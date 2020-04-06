The Range Gold EA

The Gold Range EA: Domine el Mercado del Oro con Precisión y Seguridad

El mercado del oro (XAUUSD) es famoso por su alta volatilidad, una gran oportunidad para aquellos que saben cómo aprovecharla. El EA Gold Range fue diseñado para hacer exactamente eso: ofrecer una estrategia clara, basada en reglas y probada, construida para la estabilidad y el éxito a largo plazo.

Este EAno es una caja negra. Está construido sobre una lógica de trading transparente y robusta que usted puede entender y en la que puede confiar.

La estrategia principal: The Daily Breakout - Simple, Potente, Eficaz

El corazón de este AE es laEstrategia de Ruptura Diaria. En lugar de adivinar hacia dónde se dirigirá el mercado, utilizamos un método probado a lo largo del tiempo para hacer que la volatilidad diaria trabaje para nosotros.

Cómo funciona: El EA identifica los puntos altos y bajos cruciales del día anterior y coloca órdenes pendientes precisas al comienzo del nuevo día de negociación.

EA identifica los puntos altos y bajos cruciales del día anterior y coloca órdenes pendientes precisas al comienzo del nuevo día de negociación. Por qué funciona: Estos niveles suelen actuar como potentes zonas de soporte y resistencia. Una ruptura a menudo conduce a movimientos fuertes y rentables, y The Gold Range EA está posicionado para atraparlos.

Esta estrategia central es conocida por su fiabilidad y proporciona la base estable del EA.

Su seguridad es nuestra prioridad: Stop-Loss Fijo, Sin Riesgos

Creemos en el trading disciplinado. Por eso aquínunca encontrará técnicas peligrosas.

100% NO GRID : Nunca añadimos a posiciones perdedoras.

: añadimos a posiciones perdedoras. 100% NO MARTINGALE: Nunca aumentamos el tamaño de los lotes después de una pérdida.

aumentamos el tamaño de los lotes después de una pérdida. FIXED STOP LOSS & TAKE PROF IT: Cada operación está protegida con un claro Stop Loss y Take Profit desde el principio. Siempre tendrá control total sobre su riesgo.

STOP IT: operación está protegida con un claro Stop Loss y Take Profit desde el principio. Siempre tendrá control total sobre su riesgo. INTELIGENTE TRA ILING STOP: Tan pronto como una operación se convierte en rentable, el inteligente trailing stop bloquea sus ganancias y minimiza el riesgo, al tiempo que le da a la operación espacio para crecer.

Flexibilidad para profesionales: Estrategias de rango adicionales

Para los operadores a los que les gusta experimentar, el EA también incluye tresEstrategias deRango adicionales. Considérelas un marco que puede utilizar para probar sus propias ideas o adaptar el EA a fases específicas del mercado. Sin embargo, laEstrategia de Ruptura Diaria sigue siendo la estrategia principal recomendada y más estable.

Para un rendimiento óptimo: Un entorno de trading profesional

Para liberar todo el potencial del EA y obtener los mejores resultados posibles, es esencial contar con un entorno de trading profesional.

VPS (Servidor Virtual Privado) de baja latencia: Se RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE un VPS con un tiempo de ping inferior a 10 ms a su broker. Esto asegura que sus operaciones se ejecuten sin demora, lo cual es crítico para la efectividad del trailing stop.

Se VPS con un tiempo de ping su broker. Esto asegura que sus operaciones se ejecuten sin demora, lo cual es crítico para la efectividad del trailing stop. Broker ECN con spreads bajos: Opere con un broker que ofrezca spreads y comisiones mínimas para mantener bajos los costes de transacción y maximizar la rentabilidad.

Configuraciones probadas para su éxito

No tiene que empezar de cero. Utilice estas configuraciones optimizadas para ponerse en marcha inmediatamente:

Configuración 1: Crecimiento Estable (Recomendado)

Ideal para un crecimiento estable de la cuenta a largo plazo con una relación riesgo-recompensa equilibrada.

Take Profit: 1000 puntos

puntos Stop Loss: 1000 puntos

puntos Activación del Trailing Stop: después de 100 puntos de beneficio

100 puntos de beneficio Distancia del Trailing Stop: 10 puntos

Configuración 2: Prop Firm Challenge

Estas son las configuraciones que personalmente utilizo para alcanzar los objetivos de las empresas de prop trading. Son ligeramente más dinámicas para alcanzar los objetivos de beneficios más rápidamente.

Take Profit: 400 puntos

puntos Stop Loss: 500 puntos

puntos Activación del Trailing Stop: después de 100 puntos de beneficio

100 puntos de beneficio Distancia del Trailing Stop: 10 puntos



Control total y flexibilidad para cualquier cuenta Este EA ha sido diseñado para ofrecer la máxima adaptabilidad y puede utilizarse en cualquier tipo de cuenta. Usted tiene control total sobre su riesgo: Gestión Dinámica del Ries go : Elija si el riesgo se calcula en base a su Saldo Actual o a su Saldo Inicial .

go si el riesgo se calcula en base a su su . Tamaño de lote personalizado: Defina los tamaños de lote mínimo y máximo (Lote Mín/Máx) para controlar con precisión el tamaño de sus posiciones.

los tamaños de lote mínimo y máximo (Lote Mín/Máx) para controlar con precisión el tamaño de sus posiciones. Modo Prop Firm: Active los límites de pérdidas diarias (en porcentaje) para cumplir a la perfección las normas de las empresas de prop trading.

los límites de pérdidas diarias (en porcentaje) para cumplir a la perfección las normas de las empresas de prop trading. Filtro de noticias integrado: proteja su capital de los eventos de alto impacto del mercado. Actualizamos periódicamente el calendario de noticias (aproximadamente cada 2-3 meses) para que esté siempre protegido.

Empiece ahora y opere en Oro con una estrategia basada en la lógica, la seguridad y los resultados probados.