HFT Dominator MT5

HFT Dominator – Sistema de Ejecución de Mercado Ultra Rápido Este Asesor Experto (EA) está diseñado para operaciones de mercado de alta velocidad y baja latencia. Ejecuta entradas precisas dentro de spreads ajustados, ideal para mercados rápidos como metales, índices y pares de divisas, con un control de deslizamiento optimizado. Promoción: Alquile el EA por 30 días a $30 — oferta por tiempo limitado. El sistema admite múltiples modos de gestión monetaria, timing de trade adaptativo y lógica de trailing protectora para garantizar el máximo control sobre trades de ritmo rápido.

Resumen de Entradas (Inputs)

  • Configuración General (General Settings)

    • Magic Number – identificador único para las operaciones del EA.

    • Slippage (Deslizamiento) – desviación máxima de precio permitida durante la ejecución de la orden (en puntos).

  • Configuración de Tiempo (Time Settings)

    • Start Hour / End Hour – define la ventana de negociación en la hora del servidor del bróker.

    • secs – retraso de tiempo mínimo entre operaciones de trading (reduce el overtrading).

  • Gestión Monetaria (Money Management)

    • Lot Type – método para calcular el tamaño de la posición:

      • Fixed_Lots – tamaño de lote constante

      • Pct_of_Balance – riesgo basado en el saldo de la cuenta

      • Pct_of_Equity – riesgo basado en el patrimonio actual (equity)

    • Fixed Lot – tamaño de lote manual cuando se utiliza el modo Fixed

    • Risk Percent – porcentaje de riesgo aplicado para los modos de saldo, patrimonio o margen

  • Configuración de Trade (en Puntos) (Trade Settings (in Points))

    • Delta – cambio de precio mínimo para activar una operación

    • Max Distance – distancia máxima permitida desde el precio actual antes de la entrada

    • Stop – distancia de stop-loss en puntos

    • Max Trailing – distancia máxima de trailing stop

    • Max Spreadspread máximo permitido para abrir trades

Este EA se centra en la velocidad, precisión y control, adecuado para traders que buscan una ejecución de alta frecuencia con riesgo y timing personalizables. Funciona mejor en VPS de baja latencia o servidores dedicados, especialmente durante sesiones activas como Londres o Nueva York.


