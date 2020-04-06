HFT Dominator MT5
- Asesores Expertos
- Cedric Landry Shema
- Versión: 1.4
- Actualizado: 23 diciembre 2025
- Activaciones: 10
HFT Dominator – Sistema de Ejecución de Mercado Ultra Rápido Este Asesor Experto (EA) está diseñado para operaciones de mercado de alta velocidad y baja latencia. Ejecuta entradas precisas dentro de spreads ajustados, ideal para mercados rápidos como metales, índices y pares de divisas, con un control de deslizamiento optimizado. Promoción: Alquile el EA por 30 días a $30 — oferta por tiempo limitado. El sistema admite múltiples modos de gestión monetaria, timing de trade adaptativo y lógica de trailing protectora para garantizar el máximo control sobre trades de ritmo rápido.
Resumen de Entradas (Inputs)
-
Configuración General (General Settings)
-
Magic Number – identificador único para las operaciones del EA.
-
Slippage (Deslizamiento) – desviación máxima de precio permitida durante la ejecución de la orden (en puntos).
-
-
Configuración de Tiempo (Time Settings)
-
Start Hour / End Hour – define la ventana de negociación en la hora del servidor del bróker.
-
secs – retraso de tiempo mínimo entre operaciones de trading (reduce el overtrading).
-
-
Gestión Monetaria (Money Management)
-
Lot Type – método para calcular el tamaño de la posición:
-
Fixed_Lots – tamaño de lote constante
-
Pct_of_Balance – riesgo basado en el saldo de la cuenta
-
Pct_of_Equity – riesgo basado en el patrimonio actual (equity)
-
-
Fixed Lot – tamaño de lote manual cuando se utiliza el modo Fixed
-
Risk Percent – porcentaje de riesgo aplicado para los modos de saldo, patrimonio o margen
-
-
Configuración de Trade (en Puntos) (Trade Settings (in Points))
-
Delta – cambio de precio mínimo para activar una operación
-
Max Distance – distancia máxima permitida desde el precio actual antes de la entrada
-
Stop – distancia de stop-loss en puntos
-
Max Trailing – distancia máxima de trailing stop
-
Max Spread – spread máximo permitido para abrir trades
-
Este EA se centra en la velocidad, precisión y control, adecuado para traders que buscan una ejecución de alta frecuencia con riesgo y timing personalizables. Funciona mejor en VPS de baja latencia o servidores dedicados, especialmente durante sesiones activas como Londres o Nueva York.