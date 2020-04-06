The ORB Guardian MT4

ORB Guardian – Breakout de Rango + Protección para Prop Firms
EA rápido y confiable diseñado para desafíos de prop firms y trading intradía disciplinado.
Sin martingala. Sin grid. Solo reglas claras.

Por qué los traders eligen ORB Guardian

• Sincronización automática de operaciones con nuestro diario de trading profesional
• Entradas automáticas de Opening Range Breakout
• Modos de una señal o confirmación
• Protección integrada (drawdown diario/semanal/mensual/total)
• Detención automática al alcanzar límites o el objetivo de beneficio
• Filtros de tendencia y volatilidad
• Control de días y horarios de operación

Diseñado para estabilidad en desafíos
• Lógica de una sola operación
• Riesgo fijo
• Sin tácticas ocultas ni riesgosas
• Funciona en USDJPY, XAUUSD, US30 y cualquier símbolo

Funciones principales
• Lógica Opening Range configurable
• Modo Breakout o Reverse
• Módulo de protección de prop firm
• Reportes semanales/mensuales
• Panel limpio en el gráfico

Uso recomendado
• M5–M15
• Depósito mínimo: 500 USD
• Ideal para FTMO, MFF, FundedNext, The5ers


