CatBoost Clusters Distance MA 3 Majors

EA CatBoost Clusters Distance MA 3 Majors opera sobre el algoritmo Сatboost usando métodos de clustering. La elección y construcción de signos para el aprendizaje se describe en detalle en mis artículos, que se pueden encontrar a continuación:

Experimentos con redes neuronales (Parte 1): Revisitando lageometríahttps://www.mql5.com/en/articles/11077
Experimentos con redes neuronales (Parte 2):Optimizacióninteligente de redes neuronaleshttps://www.mql5.com/en/articles/11186
Experimentos con redes neuronales (Parte 3):Aplicación prácticahttps://www.mql5.com/en/articles/11949
Experimentos con redes neuronales (Parte 4):Plantillashttps://www.mql5.com/en/articles/12202
Experimentos con redes neuronales (Parte 5): Normalización de entradas para pasarlas a unaredneuronal https://www.mql5.com/en/articles/12459

Experimentos con redes neuronales (Parte 6): El perceptrón como herramienta autosuficiente para la previsión de precioshttps://www.mql5.com/en/articles/12515

El asesor controla la distancia entre los indicadores de la media móvil: 48, 144 y 720.

Recomendaciones:

Conexión de la cuenta a través del Servicio Service. Le permitirá obtener un beneficio adicional en forma de devolución del spread.
Vapores de divisas: EURUSD Y GBPUSD.
Marco temporal: H1.

El spread no es importante, el broker no es importante.

Ajustes:

  • "----------- Abrir ajustes -----------" ";
  • Intensidad - intensidad del comercio;
  • "---------------lots settings -----------";
  • Maximumrisk - el riesgo máximo de 1 transacción (el número de estrategias incluidas);
  • Customlot - lote fijo para una operación;
  • "------------Close settings-------------";
  • TakeProfit - beneficio fijo;
  • StopLoss - pérdida fija;
  • "------------ Otros ajustes ----------";
  • MaxSpread - spread máximo de apertura de la posición;
  • Slippage - deslizamiento;
  • Magic - número mágico;
  • Eacomment - es un comentario sobre las posiciones (atención - no cambie los comentarios a las posiciones. El asesor lleva un registro de los comentarios).

