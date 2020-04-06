CatBoost Clusters Distance MA 3 GOLD

EA GOLD CatBoost Clusters Distance MA 3 GOLD opera sobre el algoritmo Сatboost usando métodos de clustering. La elección y construcción de los signos para el aprendizaje se describe en detalle en mis artículos, que se pueden encontrar a continuación:

Experimentos con redes neuronales (Parte 1): Revisitando lageometríahttps://www.mql5.com/en/articles/11077
Experimentos con redes neuronales (Parte 2):Optimizacióninteligente de redes neuronaleshttps://www.mql5.com/en/articles/11186
Experimentos con redes neuronales (Parte 3):Aplicación prácticahttps://www.mql5.com/en/articles/11949
Experimentos con redes neuronales (Parte 4):Plantillashttps://www.mql5.com/en/articles/12202
Experimentos con redes neuronales (Parte 5): Normalización de entradas para pasarlas a unaredneuronal https://www.mql5.com/en/articles/12459

Experimentos con redes neuronales (Parte 6): El perceptrón como herramienta autosuficiente para la previsión de precioshttps://www.mql5.com/en/articles/12515

El asesor controla la distancia entre los indicadores de la media móvil: 48, 144 y 720.

Recomendaciones:

Conexión de la cuenta a través del Servicio Service. Le permitirá obtener un beneficio adicional en forma de devolución del spread.
Vapores de divisas: XAUUSD (Oro).
Marco temporal: H1.

El spread no es importante, el broker no es importante.

Ajustes:

  • "----------- Abrir ajustes -----------" ";
  • Intensidad - intensidad del comercio;
  • "---------------lots settings -----------";
  • Maximumrisk - el riesgo máximo de 1 transacción (el número de estrategias incluidas);
  • Customlot - lote fijo para una operación;
  • "------------Close settings-------------";
  • TakeProfit - beneficio fijo;
  • StopLoss - pérdida fija;
  • "------------ Otros ajustes ----------";
  • MaxSpread - spread máximo de apertura de la posición;
  • Slippage - deslizamiento;
  • Magic - número mágico;
  • Eacomment - es un comentario sobre las posiciones (atención - no cambie los comentarios a las posiciones. El asesor lleva un registro de los comentarios).


Productos recomendados
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Asesores Expertos
Trading de Forex Automatizado con Enfoque en la Gestión de Riesgos Esta es una traducción generada por IA para su idioma. Tenga en cuenta que pueden estar presentes algunos errores. (Archivos/Configuraciones Actualizadas en la Comunidad DFX MQL5, enlace abajo) Desate el Poder de los Cruces de EMA con un Enfoque Disciplinado para la Rentabilidad EMA Pro de DFX es un potente y fácil de usar Asesor Experto (EA) de Forex diseñado para automatizar sus estrategias de trading. Está basado en una estra
First Scalper MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (4)
Asesores Expertos
First Scalper es un Asesor Experto basado en Scalping, utilizando el mejor y más seguro scalping EA en el mercado. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simple. El uso de EA no necesita ninguna información profesional o conocimiento de Forex Trading. First Scalper puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando una estrategia especial y única desarrollada por el auto
Immortal MT5
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
El EA se basa en la estrategia de negociación de tendencias . El mecanismo " estrategia de negociación de tendencias " es una tendencia del precio de un mercado financiero a moverse en una dirección determinada a lo largo del tiempo. Si se produce un giro contrario a la tendencia, este mecanismo saldrá y esperará hasta que el giro se establezca como una tendencia en la dirección opuesta, y volverá a entrar cuando la tendencia se reestablezca. Este EA ha sido backtested durante 9 años de datos re
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.27 (11)
Asesores Expertos
QuantCore GT El EA QuantCore GT es un avanzado sistema de trading diseñado para dominar las complejidades del mercado Forex mediante una combinación inigualable de inteligencia impulsada por IA y estrategias basadas en datos. Mediante la integración de ChatGPT-o1, el más reciente GPT-4.5, sofisticados modelos de aprendizaje automático y un enfoque de big data de vanguardia, QuantCore GT alcanza un nuevo nivel de precisión, adaptabilidad y eficiencia en el trading. Este Asesor Experto (EA) se ca
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Asesores Expertos
El EA abre operaciones basadas en señales del indicador Fractals y utiliza un cálculo inteligente de promedios y volumen de posiciones. A diferencia de la mayoría de los asesores expertos de cuadrícula, Double Grid Pro abre posiciones de promediación sólo en las señales. El indicador Fractals se considera el más eficaz en este caso. El asesor experto se puede configurar para un estilo de negociación agresivo y conservador. El parámetro clave en la estrategia es el parámetro CorrectionValue , i
NewMotherBot
Joni Fat
Asesores Expertos
Joni Lee Segundo Robot Forex en el Mercado PUEDE FUNCIONAR CON SOLO $300 (depósito mínimo recomendado) Tamaño del LOTE 0.01 si <$2000 sino 0.02 Presentamos el "Primer Robot Forex de Joni Lee", una innovación pionera en el comercio automatizado de divisas. Desarrollado por el renombrado Joni Lee, este robot es el primero de su clase, estableciendo nuevos estándares en el mercado de divisas. Características principales: Puede tomar ganancias (TP) y cortar pérdidas (CL) Algoritmos de última genera
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Asesores Expertos
EURUSD London Breakout Pro Desarrollado con el apoyo de herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial, EURUSD London Breakout Pro ofrece un código limpio y eficiente, optimizado para la velocidad y la estabilidad. Este Asesor Experto aplica un marco de gestión de riesgos de nivel institucional y evita estrategias de alto riesgo como martingala, promedios en red (grid averaging) o cobertura no controlada. Diseñado para traders que exigen precisión y seguridad, el sistema combina un concepto
FREE
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Asesores Expertos
Este EA es un sencillo sistema de trading automatizado para la plataforma Meta Trader 5. Utiliza el SAR parabólico para ajustar automáticamente el tamaño del lote en función de las tendencias del mercado. De esta manera, el EA no asume una gran cantidad de riesgo, sino que acumula beneficios de manera constante. Características principales El EA no utiliza el método de martingala para el ajuste del tamaño del lote. Si se toma una posición antes del cierre del mercado de divisas, la posición se
Smart Golden MT5
Yi Hsiu Tsai
4 (3)
Asesores Expertos
“Smart Golden” es un producto diseñado específicamente para el mercado del oro, utilizando una estrategia de scalping. Y no utiliza métodos de gestión como Martingala, grid y cobertura. Utilizamos herramientas de IA (aprendizaje automático) para extraer características robustas de los datos históricos del oro, que luego se codifican directamente en “Smart Golden”. Dado que no entrenamos continuamente con datos históricos específicos (ajuste excesivo) o pronósticos de ChatGPT, podemos minimizar a
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
Le presento los parámetros y ajustes del bot Series Control, que es un bot ultramoderno para trabajar en el mercado Forex. Este bot utiliza las últimas tecnologías de gestión monetaria y análisis de mercado para identificar tendencias y tomar decisiones de trading. También dispone de un sistema flexible de control y protección para cada posición. Pares de divisas para operar : EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJP
CAD Sniper X MT5
Mr James Daniel Coe
4.92 (12)
Asesores Expertos
BASANDOME EN EL EXITO DE MI POPULAR EA GRATUITO 'CAD SNIPER'... ¡PRESENTO CAD SNIPER X! MILES DE OPERACIONES MAS | SIN LIMITACIONES DE BROKER | MEJORES ESTADISTICAS | MULTIPLES ESTRATEGIAS Envíeme un MENSAJE PRIVADO después de la compra para el manual y un bono gratis DOS ESTRATEGIAS EN UNA PARA AUDCAD, NZDCAD, GBPCAD y CADCHF La estrategia 1 se puede utilizar con cualquier broker, opera con mucha más frecuencia y es la estrategia por defecto de CAD Sniper X. Ha demostrado un gran éxito e
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Asesores Expertos
El EA utiliza la estrategia de scalping en la noche, el comercio se compone de tres algoritmos y cada algoritmo funciona en su propio intervalo de tiempo. El EA utiliza muchos filtros inteligentes para adaptarse a casi cualquier situación económica. Las órdenes pendientes se utilizan para el menor deslizamiento cuando se opera scalping. El asesor es seguro y no requiere ninguna configuración por parte del usuario, basta con instalarlo en el gráfico y listo. El EA establece una orden de stop de p
Hedging Dynamic Grid Three Close system
Mr Punnatorn Tunbee
Asesores Expertos
Hola, permítanme explicar un poco acerca de esta EA. Debido a que el comercio de cobertura y perdió el gráfico de tendencia. Así que lo escribí para que Grid puede calcular a partir del indicador. puede ser flexible cuando el gráfico está en tendencia Y también he añadido con 3 sistemas de cierre de órdenes que son adecuados para diferentes situaciones. Usted puede optimizar para obtener el mejor valor. Gracias por su interés en mi EA.
Trading Vision Ex
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Descripción del producto: Trading Vision - Asistente automatizado para operadores de Forex Introducción En los mercados financieros de hoy en día, la automatización de las operaciones de Forex no es sólo deseable, sino esencial para el éxito. El objetivo principal de los sistemas de trading automatizados como Trading Vision es simplificar el proceso de trading mediante la implementación de algoritmos avanzados para analizar las tendencias del mercado. Esto permite a los operadores centrarse en e
MA Fly EURUSD mt5
Sebastian Furmanek
Asesores Expertos
Backtest de 2003-2019 MetaQuotes Datos Cada Tick Modo EA creado para EURUSD H1 Abrir transacción basada en MA y Volumen Cerrar la transacción basada en RSI o take profit Una transacción a la vez. Sin añadir posición, sin martingala, sin rejilla. Mis recomendaciones: Para "modo seguro" recomiendo 0.1 lote por 10000USD Para "modo arriesgado" recomiendo 0.5 lote por 10000USD Personalmente uso 0.3 lote por 10000 USD No dude en aumentar el tamaño del lote mientras gana. Este EA no abre transac
ForexCybot
Matheus Dos Santos Ruiz
Asesores Expertos
ForexCybot ForexCybot es un Asesor Experto diseñado para operar con disciplina, un estricto filtrado de señales y una gestión estructurada del riesgo basada en indicadores técnicos. Construido para ofrecer operaciones claras, objetivas y técnicamente consistentes, sigue criterios precisos de mercado combinados con parámetros definidos por el usuario. ForexCybot mql5 canal público: https://www.mql5.com/en/channels/forexcybot Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el archiv
Nexoria
Daniel Suk
5 (1)
Asesores Expertos
En cada reino del mercado hay innumerables campesinos ruidosos de indicadores, pero sólo unas pocas reinas que gobiernan silenciosamente el flujo de órdenes - Nexoria está construido para ser uno de ellos. Este sistema de negociación totalmente automatizado no mendiga las sobras del mercado; exige estructura, leyendo la acción bruta de los precios y la volatilidad para decidir cuándo atacar y cuándo mantenerse al margen. Nexoria observa las velas cerradas como un monarca de ojos fríos, en busc
FREE
Break Of Structure Master
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Sistema profesional de negociación de ruptura de estructura y brecha de valor justo El EA Yunzuh BOS FVG es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para MetaTrader 5 que implementa un análisis de la estructura del mercado de nivel institucional combinado con una ejecución de entrada precisa. Basado en los principios de la acción del precio y la microestructura del mercado, este asesor experto identifica oportunidades de negociación de alta probabilidad mediante la detección de p
Duel MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
QUIERES GANAR EL DUELO. Mira al mercado a los ojos, siente el gatillo en el dedo. Respira hondo y dispara antes que nadie. Este sistema le permite detectar el momento adecuado para atacar el mercado. Los silbatos ya suenan en el aire. Atrévase a ganar el duelo en el mercado. Este sistema es adecuado para cuentas pequeñas y se puede utilizar con sólo 100 $ . Puede descargar la demo y probarlo usted mismo . Curva de crecimiento muy estable como resultado de técnicas inteligentes de promedi
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
SUPER TREND EA para Meta Trader 5 - Opere de forma más inteligente, cualquier plazo, cualquier mercado Libere todo el potencial del trading automatizado con SUPER TREND EA para MT5 , un Asesor Experto profesional construido para la precisión, la flexibilidad y la gestión inteligente del riesgo. Perfecto para Forex, Oro, índices y criptodivisas, este EA se adapta a cualquier marco temporal, desde scalping ultrarrápido en M1 hasta swing trading a largo plazo en D1. Tanto si opera movimientos intra
Ladder Trend
Chao Wang Pan
Asesores Expertos
Descripción de la estrategia: esta EA es la tendencia EA, la idEA es la forma más simple de perseguir las prácticas comerciales, con la pérdida de stop - loss móvil truncado a tiempo para ejecutar las ganancias, las principales transacciones de ea EURUSD y XAUUSD. Configuración de parámetros: Transaction: EA sólo funciona si Transaction=true. Lots: El siguiente número de una Mano, se recomienda 10. 000 USD orden 1 Mano estándar es: 10000USD 0.1 Mano. Maxi_point: El límite máximo de diferencia de
Sika EA
Frederick Mensah
Asesores Expertos
Sika EA trabaja en GBPUSD - 1H $1,000 a $11,700 . .. Ene 2020 - Dic 2022 (1% Riesgo. Riesgo Bajo. Cambie el porcentaje de riesgo de cero a 1 para iniciar la operación o probar). $10,000 a $5,000,000 ... Ene 2018 - Dic 2022 (2% Riesgo Operación) Gestión del RIESGO : Siempre es mejor permanecer en el juego para un crecimiento a largo plazo en lugar de una sola vez ganar operaciones. Sika EA utiliza una técnica de promediación para mitigar el riesgo. Take Profit y Stop loss están ocultos por la
QuantumGold Matrix
Mohammed Lamine Kasmi
Utilidades
QuantumXAU Matrix - EA Inteligente de Oro para MetaTrader 5 QuantumXAU Matrix es un potente Asesor Experto, totalmente automatizado, diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5. Sigue una estrategia de promediación inteligente con gestión de riesgos controlada, con el objetivo de obtener ganancias consistentes a través de un tamaño de lote adaptable y una sincronización comercial precisa. Específico para cada símbolo : Opera sólo en XAUUSD para un rendimiento opti
IGold AI
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
IGold AI es un nuevo Asesor Experto (EA) con tecnología avanzada. Esta nueva tecnología, manipulada por IA y aprendizaje automático, diversifica la comparación del precio de XAUUSD y los rangos en la base de datos, desestructurando la base de datos y detectando posibles órdenes para realizar un scalping único. La inteligencia artificial trabaja principalmente con nuestro servidor. Hemos incorporado una tecnología única que, al comparar el precio, lo vuelve a comparar en nuestro servidor en tie
Nova RSW Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova RSW Trad er es un Asesor Experto de estilo contrarian diseñado en torno al concepto de Barrido Inverso - identificando movimientos de mercado sobreextendidos y apuntando a retrocesos estructurados con precisión. En lugar de seguir al rebaño, Nova RSW Trader espera el agotamiento, el desequilibrio y los desencadenantes técnicos específicos antes de entrar en operaciones que buscan desvanecer los extremos y capitalizar la reversión a la media. Este EA está diseñado para los operadores que ent
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Asesores Expertos
Presentamos Savage Capital Max Scaling Pro - ¡Su EA para operar con éxito! Saque el máximo partido a sus operaciones con Savage Capital Max Scaling Pro, un EA versátil para MERCADOS EN VIVO . Características principales: Maximiza los beneficios automáticamente: El EA coloca Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) y utiliza una técnica de Trail Stop (TS) . Incluso recoge el dinero de las operaciones en ejecución, incluso si no se alcanza el TP. Desarrollado por profesionales: Creado por un desarrolla
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Asesores Expertos
**Prop Dominus** - Asesor Experto Avanzado basado en Inteligencia Artificial para MetaTrader 5 --- ## **I. Resumen Ejecutivo** Prop Dominus es un Asesor Experto (EA) de múltiples capas, mejorado con IA, diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Sus fundamentos se basan en el modelado probabilístico, los sistemas de inferencia dinámica y la inteligencia artificial. Sus fundamentos se basan en el modelado probabilístico, los sistemas de inferencia dinámica y el reconocimiento avanzado del rég
HalcyonFX MT5
Halcyon Trading Solutions UG
Asesores Expertos
Es el resultado de cinco años de desarrollo concienzudo, pruebas rigurosas y perfeccionamiento cuidadoso. Descubra HalcyonFX, el sistema de trading automatizado definitivo que ofrece un crecimiento de la inversión equilibrado y a largo plazo basado en algoritmos multinivel únicos para obtener resultados financieros estables. ¡ Gratis sólo por tiempo limitado ! Nota importante para el backtesting: Dado que el tamaño del lote se establece a través del panel al que no tiene acceso durante el backt
FREE
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Asesores Expertos
Un sistema de trading totalmente automatizado basado en el análisis de tendencias y compuesto por dos bots interdependientes: uno funciona cuando el mercado sube (Buy-bot), el segundo - cuando el mercado baja (Sell-bot). Enlace al segundo bot (Sell-bot): https: //www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page El sistema funciona según el principio de "configúralo y olvídate". El cliente no tiene que hacer nada, salvo garantizar el funcionamiento ininterrumpido del terminal
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Asesores Expertos
Explosive Breakout Hunter es un Asesor Experto (EA) diseñado para maximizar las ganancias capturando fuertes rompimientos en el mercado. Aunque su tasa de éxito es del 50% y realiza solo unas pocas operaciones al mes, este EA prioriza la calidad sobre la cantidad. Es paciente al esperar oportunidades, acumulando ganancias significativas de manera constante. Puede revisar los resultados de las pruebas retrospectivas en capturas de pantalla para estimar el potencial de ganancias. Además, le invita
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Asesores Expertos
META i9 – Motor Cuántico de Trading Adaptativo  -  Referencia Técnica META i9 es un Asesor Experto totalmente autónomo basado en una arquitectura de tres capas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) ¡Con la compra de META i9, recibe META i7 totalmente gratis! (Oferta limitada por una semana) Mientras META i7 utiliza dos redes neuronales cooperativas, META i9 va un paso más allá: Sus arquitecturas neuronales han sido ampliadas y o
Otros productos de este autor
CatBoost Clusters Distance MA 3 Majors
Roman Poshtar
Asesores Expertos
EA CatBoost Clusters Distance MA 3 Majors opera sobre el algoritmo Сatboost usando métodos de clustering. La elección y construcción de signos para el aprendizaje se describe en detalle en mis artículos, que se pueden encontrar a continuación: Experimentos con redes neuronales (Parte 1): Revisitando la geometría https://www.mql5.com/en/articles/11077 Experimentos con redes neuronales (Parte 2): Optimización inteligente de redes neuronales https://www.mql5.com/en/articles/11186 Experimentos c
CatBoost Clusters Distance MA 3 Silver
Roman Poshtar
Asesores Expertos
EA CatBoost Clusters Distance MA 3 Silver opera sobre el algoritmo Сatboost utilizando métodos de clustering. La elección y construcción de signos para el aprendizaje se describe en detalle en mis artículos, que se pueden encontrar a continuación: Experimentos con redes neuronales (Parte 1): Revisitando la geometría https://www.mql5.com/en/articles/11077 Experimentos con redes neuronales (Parte 2): Optimización inteligente de redes neuronales https://www.mql5.com/en/articles/11186 Experiment
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario