EA GOLD CatBoost Clusters Distance MA 3 GOLD opera sobre el algoritmo Сatboost usando métodos de clustering. La elección y construcción de los signos para el aprendizaje se describe en detalle en mis artículos, que se pueden encontrar a continuación:





El asesor controla la distancia entre los indicadores de la media móvil: 48, 144 y 720.





Recomendaciones:

Conexión de la cuenta a través del Servicio Service. Le permitirá obtener un beneficio adicional en forma de devolución del spread.

Vapores de divisas: XAUUSD (Oro) .

Marco temporal: H1.

El spread no es importante, el broker no es importante.

Ajustes:

"----------- Abrir ajustes -----------" ";

Intensidad - intensidad del comercio;

"---------------lots settings -----------";

Maximumrisk - el riesgo máximo de 1 transacción (el número de estrategias incluidas);

Customlot - lote fijo para una operación;

"------------Close settings-------------";

TakeProfit - beneficio fijo;

StopLoss - pérdida fija;

"------------ Otros ajustes ----------";

MaxSpread - spread máximo de apertura de la posición;

Slippage - deslizamiento;

Magic - número mágico;

Eacomment - es un comentario sobre las posiciones (atención - no cambie los comentarios a las posiciones. El asesor lleva un registro de los comentarios).

