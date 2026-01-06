StableTrend EURUSD
- Asesores Expertos
- Theo Marius Bouchet
- Versión: 2.0
- Activaciones: 10
ML Trend EURUSD H4 es un Asesor Experto de trading automatizado diseñado para capitalizar las tendencias a medio plazo en el mercado Forex.
El robot opera exclusivamente en el par EURUSD utilizando el marco de tiempo H4, centrándose en los períodos de alta liquidez, específicamente durante las sesiones de negociación de Europa y EE.UU., para garantizar las condiciones óptimas del mercado.
Su estrategia se basa en un enfoque disciplinado de seguimiento de tendencias, que incluye:
un Stop Loss fijo,
un Take Profit mayor,
una relación riesgo/recompensa aproximada de 1:3,
lo que permite una rentabilidad sostenible, incluso con una tasa de ganancias moderada.
El Asesor Experto ha sido probado durante más de 6 años de datos históricos, cubriendo una amplia gama de condiciones de mercado, incluyendo mercados con tendencia, fases de oscilación y períodos de alta volatilidad.
No se utilizan martingalas, cuadrículas ni técnicas de cobertura agresivas.
Este robot está diseñado para operar a medio plazo.
Los periodos sin operaciones o las caídas temporales son normales.
Se recomienda encarecidamente una gestión conservadora del riesgo.
Recomendaciones para el usuario
Riesgo recomendado: 0,3% a 0,5% por operación
Capital recomendado: ≥ 5.000 USD
Se recomienda encarecidamente realizar pruebas antes de operar