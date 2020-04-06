Step Deriv Apex
- Asesores Expertos
- Angel Torres
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Step Deriv Apex H2
Nota importante:
Antes de ejecutar el EA, carga el archivo .set correspondiente. Este archivo contiene los parámetros optimizados para la temporalidad H2 del Step Index (Deriv).
Si no se usa el set adecuado, el rendimiento y la gestión del riesgo pueden variar significativamente.
📊 Resumen técnico
Step Deriv Apex H2 es un sistema automático de ruptura escalonada con gestión dinámica de posiciones. Está diseñado para operar Step Index en Deriv, optimizado con calidad de simulación al 100%. Su estructura combina detección de momentum con control de flotantes y salidas parciales para mantener un crecimiento sostenido con riesgo controlado.
-
Depósito inicial: $500
-
Balance final: $683,544
-
Ganancia neta: +136,608%
-
Profit Factor: 2.31
-
Recovery Factor: 7.83
-
Drawdown máximo: 43.62%
-
Equity drawdown: 22.17%
-
Sharpe Ratio: 4.93
-
Operaciones totales: 393
-
Tasa de acierto: 76.34%
-
Ganancia promedio por operación: $1,738
-
Mayor ganancia individual: $120,799
-
Mayor pérdida individual: $5,300
📈 Proyecciones de rentabilidad
|Tipo de gestión
|Capital sugerido
|Rendimiento esperado
|Sin interés compuesto
|$200 USD
|15–25% mensual aprox.
|Con interés compuesto
|$500 USD
|100–150% mensual aprox.
Las proyecciones se basan en los resultados históricos bajo condiciones de backtest realista, spreads nativos y temporización H2.
⚙️ Características
-
Sistema híbrido: seguimiento de tendencia + gestión escalonada.
-
Sin martingale ni grid clásico.
-
Control de flotante por equity.
-
Compatible con Deriv, Weltrade y Exness.
-
Ajuste automático de parámetros según volatilidad.
-
Enfoque en sesiones Asia y Europa.
-
Validado con backtesting robusto y forward testing real.
💬 Asesoría y personalización
Ofrecemos desarrollo de estrategias personalizadas para:
-
Deriv (índices sintéticos y volátiles)
-
Weltrade (Forex e índices)
-
Exness (Metales, Crypto y FX)
Contáctanos para crear tu propio EA, estrategia de copytrading o paquete de inversión automatizada.