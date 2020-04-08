







Visión general





Entry Helper es un indicador profesional de MetaTrader 5 que combina 15 capas de análisis avanzadas para un análisis completo del mercado





Diseñado para operadores serios que requieren capacidades de análisis de nivel institucional





## Características principales





1 - 15 capas de análisis simultáneas

2 - Predicción de precios mediante aprendizaje automático

3 - Detección de conceptos de dinero inteligente

4 - Análisis del flujo de órdenes institucionales

5 - Sistema de confluencia multihorario

6 - Reconocimiento de patrones de inteligencia artificial

7 - Cuadro de mandos profesional de 3 columnas

8 - Gestión dinámica de riesgos





## Qué analiza este indicador





1 - Patrones de acción del precio

2 - Dinámica del volumen

3 - Desequilibrios en el flujo de órdenes

4 - Huellas institucionales

5 - Microestructura del mercado

6 - Zonas de liquidez

7 - Sentimiento del mercado

8 - Modelos de física estadística





---





## Las 15 capas de análisis





### Capa 1: Predicción de aprendizaje automático

1 - Utiliza una red neuronal de 20 neuronas

2 - Predice la dirección futura de los precios

3 - Proporciona niveles de confianza

4 - Se basa en las últimas 1000 barras (configurable)

5 - Salida: Sesgo alcista/bajista con probabilidad





### Capa 2: Conceptos de dinero inteligente (SMC)

Detecta patrones institucionales:

1 - Bloques de órdenes: Zonas de colocación de órdenes institucionales

2 - Huecos de valor razonable (FVG): Ineficiencias de precios

3 - Bloques de ruptura: Bloques de órdenes fallidas que se invierten

4 - Vacíos de liquidez: Zonas de baja liquidez





### Capa 3: Microestructura del mercado

1 - Análisis del flujo de órdenes de compra/venta agresiva

2 - Delta de volumen (volumen de compra frente a volumen de venta)

3 - Distribución del perfil de volumen

4 - Detección de órdenes iceberg





### Capa 4: Análisis de liquidez

1 - Mapa térmico de liquidez con agrupaciones de stop loss

2 - Detección de stop hunt

3 - Identificación de grupos de liquidez





### Capa 5: Detección institucional

1 - Detección de grandes órdenes (5 veces el volumen medio)

2 - Identificación de la actividad Dark Pool

3 - Seguimiento del movimiento de las ballenas





### Capa 6: Confluencia multitemporal

Analiza 4 marcos temporales simultáneamente:

1 - M15 (15 minutos)

2 - H1 (1 hora)

3 - H4 (4 horas)

4 - D1 (diario)





Señales confirmadas cuando se alinean varios marcos temporales





### Capa 7: Niveles de precios cuánticos

1 - Relaciones de Fibonacci (Golden Ratio 1618)

2 - Niveles de precios magnéticos clave

3 - Principios de física estadística





### Capa 8: Detección de regímenes de volatilidad

1 - Predicción de volatilidad tipo GARCH

2 - Parámetros adaptativos basados en las condiciones del mercado

3 - Escalado automático del riesgo





### Capa 9: Análisis fractal

1 - Medición de la dimensión fractal

2 - Cálculo del exponente de Hurst

3 - Valores superiores a 055 indican mercados tendenciales





### Capa 10: Coherencia de ondas

1 - Ritmo de mercado y análisis de ciclos

2 - Detección de alineación de ondas

3 - Identificación de zonas de entrada de alta probabilidad





### Capa 11: Reconocimiento de patrones de IA

1 - Almacena 500 patrones históricos

2 - Coincidencia de patrones en tiempo real

3 - Detección compleja de formaciones multibarra

4 - Se requiere un umbral de similitud del 50





### Capa 12: Análisis del sentimiento del mercado

Detecta condiciones extremas:

1 - Compras de pánico: Excesivo impulso alcista

2 - Pánico vendedor: Momento bajista excesivo

3 - Euforia: Exceso de sentimiento alcista

4 - Capitulación: Desesperación por sobreventa





### Capa 13: Niveles Matemáticos Murrey

1 - Niveles de precios basados en octavas

2 - Análisis geométrico de precios

3 - 13 niveles clave de -2/8 a +2/8





### Capa 14: Análisis de ondas Elliott

1 - Fases de impulso (ondas 1, 3, 5)

2 - Fases correctivas (ondas 2, 4)

3 - Identificación de la posición de la onda actual





### Capa 15: Patrones armónicos

1 - Patrones Gartley, Mariposa, Murciélago

2 - Formaciones basadas en Fibonacci

3 - 5% de tolerancia de reconocimiento





---





## Tipos de señales e interpretación





### Fuerte Señal de COMPRA

Características:

1 - Intensidad de la señal: 70% o superior

2 - Predicción ML: Alcista por encima del 60%

3 - Sesgo temporal: 3/4 o 4/4 alcista

4 - Probabilidad de victoria: Por encima del 65

5 - Institucional: Actividad de compra detectada





Acción: Entrada de alta confianza

Riesgo: 2-3% de riesgo permitido (dentro de los límites)





### Señal de COMPRA moderada

Características:

1 - Intensidad de la señal: 50-70

2 - Predicción ML: Alcista 40-60

3 - Sesgo temporal: 2/4 o 3/4 alcista

4 - Probabilidad de victoria: 50-65%.





Acción: Entrada estándar con riesgo normal

Riesgo: 1-2% de riesgo





### Señal débil de COMPRA

Características:

1 - Intensidad de la señal: 30-50

2 - Predicción ML: Alcista 30-40

3 - Sesgo temporal: 1/4 o 2/4 alcista

4 - Probabilidad de victoria: 45-50





Acción: Considerar saltar o riesgo mínimo

Riesgo: 05-1% riesgo máximo





---





## Proceso de Confirmación de Señales





Siga esta secuencia de verificación:





1 - El salpicadero muestra la señal

2 - Compruebe la intensidad de la señal (preferiblemente por encima del 60%)

3 - Verificar la predicción ML (por encima del 50% de confianza)

4 - Comprobar la confluencia temporal (3/4 o mejor)

5 - Revisar la probabilidad de victoria (por encima del 60% ideal)

6 - Coloque la operación





### Momento óptimo de entrada





Mejores escenarios para la entrada:

1 - La señal aparece en la nueva barra (si AlertOnNewBar está activado)

2 - Precio cerca del Bloqueo de Orden o FVG

3 - La actividad institucional confirma la dirección

4 - Múltiples marcos temporales alineados

5 - Durante las horas de negociación líquida





### Cuándo evitar la entrada





No opere cuando:

1 - Intensidad de la señal por debajo del 40%

2 - Sesgo de marco temporal contradictorio

3 - Se acerca un acontecimiento importante

4 - Se acerca el fin de semana (si AvoidWeekends está activado)

5 - Fuera del horario de negociación (si TimeFilter está activado)





---





## Trading Strategies





### Estrategia 1: Trading de Alta Confluencia





Requisitos de configuración:

1 - Fuerza de la Señal: Superior al 70%

2 - Confluencia MTF: 4/4

3 - Confianza ML: Por encima del 65

4 - Probabilidad de ganar: Por encima del 70%





Reglas de participación:

1 - Espere a que la señal en el salpicadero

2 - Verifique que los 4 plazos estén alineados

3 - Comprobar que la predicción ML coincide con la señal

4 - Entrar inmediatamente o al retroceder al Bloque de Órdenes





Gestión del riesgo:

1 - Utilice un 2-3% de riesgo por operación

2 - Stop loss según sugerencia del indicador

3 - Obtenga beneficios con una relación recompensa-riesgo mínima de 2:1

4 - Mejor para swing trading y marcos temporales altos





### Estrategia 2: Seguir al dinero inteligente





Requisitos de configuración:

1 - Actividad institucional detectada

2 - Bloqueo de órdenes presente

3 - Intensidad de la señal: Superior al 60%

4 - Precio en o cerca del Bloqueo de la Orden





Reglas de entrada:

1 - Esperar indicación institucional de COMPRA/VENTA

2 - Identificar el bloque de órdenes pertinente

3 - Entre cuando el precio alcance el Bloque de Orden y la señal se confirme

4 - Coloque el stop más allá del Bloque de Orden (5-10 pips)





Gestión del riesgo:

1 - Utilizar un riesgo del 15-2

2 - Obtener beneficios en el siguiente bloque de órdenes o FVG

3 - Moverse al punto de equilibrio a 1:1

4 - El mejor para el día de negociación en todos los plazos





### Estrategia 3: Predicción ML Scalping





Requisitos de configuración:

1 - Confianza ML: Superior al 60%

2 - Intensidad de la señal: Superior al 50%

3 - Marco temporal actual: M5-M15

4 - Stop Loss ajustados





Reglas de entrada:

1 - Opere sólo durante las horas de liquidez

2 - Entrar en la señal con alta confianza ML

3 - Entradas y salidas rápidas

4 - Múltiples pequeños beneficios





Gestión del riesgo:

1 - Utilice un 1% de riesgo por operación

2 - Tomar beneficios a 1:1 o 15:1

3 - Equilibrio a 05:1

4 - Mejor para scalping en plazos M5-M15





### Estrategia 4: Ruptura de volatilidad





Requisitos de configuración:

1 - Volatilidad: Media a alta

2 - Intensidad de la señal: Superior al 65

3 - Precio cerca de un nivel importante de soporte/resistencia

4 - Volumen en aumento





Reglas de entrada:

1 - Esperar a la consolidación

2 - La señal aparece durante la ruptura

3 - Se confirma la actividad institucional

4 - Entrada en la barra de ruptura





Gestión del riesgo:

1 - Usar 2% de riesgo

2 - Paradas más amplias (ajustadas a la volatilidad)

3 - Tomar beneficios a 2:1 o utilizar trailing stop

4 - Mejor para operadores de ruptura en H1-H4





### Estrategia 5: Captura de Reversos





Requisitos de configuración:

1 - Sentimiento: Pánico de Compra/Venta o Capitulación

2 - Patrón: Patrón de inversión detectado

3 - Señal: Dirección opuesta de pánico

4 - Probabilidad de ganar: Por encima del 65





Reglas de participación:

1 - Esperar a la lectura del sentimiento extremo

2 - Confirmar el patrón de inversión

3 - Aparece señal en sentido contrario

4 - Entrar tras la confirmación





Gestión de riesgos:

1 - Utilizar el 15% de riesgo

2 - Stop inicial ajustado

3 - Reducción a niveles clave

4 - Ideal para operaciones contra tendencia en todos los plazos





---





## Normas de gestión de riesgos





### Nunca arriesgue más del 2-3% por operación

1 - Incluso con un 90% de intensidad de señal

2 - La protección del capital es prioritaria

3 - Utilizar el dimensionamiento dinámico de las posiciones





### Directrices para el dimensionamiento de posiciones

1 - Mayor intensidad de la señal = riesgo ligeramente superior

2 - Menor intensidad de señal = menor riesgo

3 - No superar nunca el porcentaje de riesgo máximo establecido





### Utilice siempre Stop Losses

1 - Nunca opere sin stop loss

2 - Utilizar el stop loss sugerido por el indicador

3 - Ajuste el ATR cuando sea necesario





### Gestión del punto de equilibrio

1 - Moverse al punto de equilibrio con un beneficio de 1:1

2 - Protege el capital en mercados volátiles

3 - Reduce el estrés emocional





### Trailing Stops

1 - Activar con un beneficio de 15:1

2 - Bloquea los beneficios

3 - Permite a los ganadores correr





---





## Guía de solución de problemas





### Problema: No aparecen señales





Indicador cargado pero no aparecen señales de COMPRA/VENTA





Posibles causas y soluciones:





A) Umbrales demasiado altos

1 - Bajar el UmbralMinProbabilidad a 040

2 - Reducir MLConfidenceThreshold a 025

3 - Reducir MinimumActiveLayersRequired a 2-3





B) Datos históricos insuficientes

1 - Aumentar AnalysisBars a 1000 o más

2 - Espere a que se formen más barras

3 - Cambie temporalmente a un marco temporal superior





C) Plazos contradictorios

1 - Ajuste los plazos MTF a intervalos más cercanos

2 - Reducir MTFConfluenceThreshold a 025





D) Consolidación del mercado

1 - El indicador puede no señalar durante rangos estrechos

2 - Este es el comportamiento correcto (evitar malas operaciones)

3 - Esperar a una ruptura o a un aumento de la volatilidad





### Problema: Demasiadas Señales





Señal que aparece en cada barra





Soluciones:

1 - Aumentar MinProbabilityThreshold a 055-060

2 - Aumentar MinimumActiveLayersRequired a 4-5

3 - Aumentar MLConfidenceThreshold a 040-050

4 - Activar RequireMultipleConfirmations = true





### Problema: Las alertas no funcionan





No hay alertas emergentes cuando aparece la señal





Soluciones:

1 - Compruebe EnableAlerts = true en la configuración

2 - Verifique Opciones MT5 > Notificaciones > Habilitar alertas

3 - Compruebe AlertOnNewBar = true (evita el spam)

4 - El sonido puede estar desactivado en Windows/MT5





### Problema: Gráfico Superpuesto en el Cuadro de Mando





El cuadro de mandos cubre importantes áreas de precios





Soluciones:

1 - Ajustar la posición DashboardX y DashboardY

2 - Posiciones recomendadas:

a - Superior izquierda: X=20, Y=30

b - Arriba-derecha: X=1200, Y=30 (para pantallas HD)

c - Abajo a la izquierda: X=20, Y=600

3 - Reducir DashboardFontSize para hacerlo más pequeño





### Problema: Rendimiento lento





El gráfico se retrasa o se congela





Soluciones:

1 - Reducir AnalysisBars a 300-500

2 - Reducir MLTrainingBars a 500-800

3 - Desactivar algunas capas de análisis:

a - UseQuantumLevels = false

b - UseFractalDimension = false

c - UsarFísicaEstadística = false

4 - Cerrar otros gráficos/indicadores

5 - Actualizar la versión del ordenador/MT5





### Problema: Señales Timeframe erróneas





Las señales no coinciden con el marco temporal actual





Causa: El análisis MTF puede mostrar señales de plazos superiores





Soluciones:

1 - Compruebe el cuadro de mandos "Timeframe Bias".

2 - Ajuste los plazos MTF a intervalos más cercanos:

a - Para el gráfico M5: Utilice M5, M15, M30, H1

b - Para el gráfico H1: Utilice H1, H4, D1, W1

3 - Asegúrese de que el marco temporal del gráfico actual coincide con su estrategia





### Problema: No se dibujan los bloques de órdenes





No hay bloques de órdenes visibles en el gráfico





Soluciones:

1 - Comprobar DetectOrderBlocks = true

2 - Compruebe que OrderBlockStrength no es demasiado alto (pruebe 2-3)

3 - Compruebe que UseSMC = true

4 - Los bloques de órdenes pueden estar fuera del área visible del gráfico

5 - Espere a que la acción del precio forme nuevos bloques





### Problema: Las predicciones ML siempre se equivocan





Las predicciones de ML fallan sistemáticamente





Causas y soluciones:





A) Datos de formación insuficientes

1 - Aumente MLTrainingBars a 2000 o más

2 - Cambie a un marco temporal superior (más datos por barra)





B) Condiciones de mercado erróneas

1 - ML funciona mal en mercados agitados/variables

2 - Esperar a tendencias más claras

3 - Utilizar sólo en condiciones de tendencia





C) Sobreajuste

1 - Reducir MLNeurons a 15

2 - Aumentar MLPredictionHorizon a 7-10

3 - Reentrenar con otros datos





D) Necesidad de reentrenamiento

1 - Quitar y volver a añadir indicador (reentrenar ML)

2 - Cambiar el par (diferentes características del mercado)

3 - Esperar a que se acumulen más barras





---





## Guía de configuración de parámetros





### Configuración Conservadora

Para operadores con aversión al riesgo que buscan señales de mayor calidad:





1 - MinimumActiveLayersRequired: 4-5

2 - UmbralMínimoDeProbabilidad: 055

3 - MLConfidenceThreshold: 040

4 - MTFConfluenceThreshold: 040

5 - StopLossATRMultiplier: 20

6 - RatioRiesgoRecompensa: 25

7 - OrderBlockStrength: 4





### Ajustes por defecto

Enfoque equilibrado para la mayoría de los operadores:





1 - MinimumActiveLayersRequired: 3

2 - UmbralMínimoDeProbabilidad: 045

3 - MLConfidenceThreshold: 030

4 - MTFConfluenceThreshold: 030

5 - StopLossATRMultiplier: 15

6 - RatioRiesgoRecompensa: 20

7 - OrderBlockStrength: 3





### Configuración Agresiva

Para operadores experimentados que buscan más oportunidades:





1 - MinimumActiveLayersRequired: 2-3

2 - UmbralMínimoDeProbabilidad: 035

3 - MLConfidenceThreshold: 025

4 - MTFConfluenceThreshold: 025

5 - StopLossATRMultiplier: 12

6 - RatioRiesgoRecompensa: 15

7 - OrderBlockStrength: 2





---





## Mejores prácticas





1 - Empezar con ajustes conservadores

2 - Pruebe primero en una cuenta demo

3 - Nunca arriesgue más del 2% por operación

4 - Utilice un tamaño de posición adecuado

5 - Siga el proceso de confirmación de señales

6 - Llevar un diario de operaciones

7 - Revisar el rendimiento semanalmente

8 - Ajuste los parámetros en función de los resultados

9 - Opere sólo durante las horas de liquidez

10 - Combínelo con una gestión monetaria adecuada





---





## Requisitos del sistema





1 - Plataforma MetaTrader 5

2 - Mínimo 4GB RAM (8GB recomendado)

3 - Conexión estable a Internet

4 - Cuenta de broker válida

5 - Datos históricos suficientes (se recomiendan más de 1000 barras)





---





## Soporte y actualizaciones





Para obtener asistencia técnica, ayuda para la optimización de parámetros o preguntas sobre la interpretación de señales, póngase en contacto con su proveedor de indicadores





Las actualizaciones periódicas pueden incluir:

1 - Capas de análisis adicionales

2 - Mejoras de rendimiento

3 - Corrección de errores

4 - Nuevas estrategias comerciales

5 - Algoritmos ML mejorados

Entry Helper - Documentación profesional de indicadores MT5