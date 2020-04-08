Entry Helper
- Indicadores
- Gayathiri Gopalakrishnan
- Versión: 3.20
- Activaciones: 5
Visión general
Entry Helper es un indicador profesional de MetaTrader 5 que combina 15 capas de análisis avanzadas para un análisis completo del mercado
Diseñado para operadores serios que requieren capacidades de análisis de nivel institucional
## Características principales
1 - 15 capas de análisis simultáneas
2 - Predicción de precios mediante aprendizaje automático
3 - Detección de conceptos de dinero inteligente
4 - Análisis del flujo de órdenes institucionales
5 - Sistema de confluencia multihorario
6 - Reconocimiento de patrones de inteligencia artificial
7 - Cuadro de mandos profesional de 3 columnas
8 - Gestión dinámica de riesgos
## Qué analiza este indicador
1 - Patrones de acción del precio
2 - Dinámica del volumen
3 - Desequilibrios en el flujo de órdenes
4 - Huellas institucionales
5 - Microestructura del mercado
6 - Zonas de liquidez
7 - Sentimiento del mercado
8 - Modelos de física estadística
---
## Las 15 capas de análisis
### Capa 1: Predicción de aprendizaje automático
1 - Utiliza una red neuronal de 20 neuronas
2 - Predice la dirección futura de los precios
3 - Proporciona niveles de confianza
4 - Se basa en las últimas 1000 barras (configurable)
5 - Salida: Sesgo alcista/bajista con probabilidad
### Capa 2: Conceptos de dinero inteligente (SMC)
Detecta patrones institucionales:
1 - Bloques de órdenes: Zonas de colocación de órdenes institucionales
2 - Huecos de valor razonable (FVG): Ineficiencias de precios
3 - Bloques de ruptura: Bloques de órdenes fallidas que se invierten
4 - Vacíos de liquidez: Zonas de baja liquidez
### Capa 3: Microestructura del mercado
1 - Análisis del flujo de órdenes de compra/venta agresiva
2 - Delta de volumen (volumen de compra frente a volumen de venta)
3 - Distribución del perfil de volumen
4 - Detección de órdenes iceberg
### Capa 4: Análisis de liquidez
1 - Mapa térmico de liquidez con agrupaciones de stop loss
2 - Detección de stop hunt
3 - Identificación de grupos de liquidez
### Capa 5: Detección institucional
1 - Detección de grandes órdenes (5 veces el volumen medio)
2 - Identificación de la actividad Dark Pool
3 - Seguimiento del movimiento de las ballenas
### Capa 6: Confluencia multitemporal
Analiza 4 marcos temporales simultáneamente:
1 - M15 (15 minutos)
2 - H1 (1 hora)
3 - H4 (4 horas)
4 - D1 (diario)
Señales confirmadas cuando se alinean varios marcos temporales
### Capa 7: Niveles de precios cuánticos
1 - Relaciones de Fibonacci (Golden Ratio 1618)
2 - Niveles de precios magnéticos clave
3 - Principios de física estadística
### Capa 8: Detección de regímenes de volatilidad
1 - Predicción de volatilidad tipo GARCH
2 - Parámetros adaptativos basados en las condiciones del mercado
3 - Escalado automático del riesgo
### Capa 9: Análisis fractal
1 - Medición de la dimensión fractal
2 - Cálculo del exponente de Hurst
3 - Valores superiores a 055 indican mercados tendenciales
### Capa 10: Coherencia de ondas
1 - Ritmo de mercado y análisis de ciclos
2 - Detección de alineación de ondas
3 - Identificación de zonas de entrada de alta probabilidad
### Capa 11: Reconocimiento de patrones de IA
1 - Almacena 500 patrones históricos
2 - Coincidencia de patrones en tiempo real
3 - Detección compleja de formaciones multibarra
4 - Se requiere un umbral de similitud del 50
### Capa 12: Análisis del sentimiento del mercado
Detecta condiciones extremas:
1 - Compras de pánico: Excesivo impulso alcista
2 - Pánico vendedor: Momento bajista excesivo
3 - Euforia: Exceso de sentimiento alcista
4 - Capitulación: Desesperación por sobreventa
### Capa 13: Niveles Matemáticos Murrey
1 - Niveles de precios basados en octavas
2 - Análisis geométrico de precios
3 - 13 niveles clave de -2/8 a +2/8
### Capa 14: Análisis de ondas Elliott
1 - Fases de impulso (ondas 1, 3, 5)
2 - Fases correctivas (ondas 2, 4)
3 - Identificación de la posición de la onda actual
### Capa 15: Patrones armónicos
1 - Patrones Gartley, Mariposa, Murciélago
2 - Formaciones basadas en Fibonacci
3 - 5% de tolerancia de reconocimiento
---
## Tipos de señales e interpretación
### Fuerte Señal de COMPRA
Características:
1 - Intensidad de la señal: 70% o superior
2 - Predicción ML: Alcista por encima del 60%
3 - Sesgo temporal: 3/4 o 4/4 alcista
4 - Probabilidad de victoria: Por encima del 65
5 - Institucional: Actividad de compra detectada
Acción: Entrada de alta confianza
Riesgo: 2-3% de riesgo permitido (dentro de los límites)
### Señal de COMPRA moderada
Características:
1 - Intensidad de la señal: 50-70
2 - Predicción ML: Alcista 40-60
3 - Sesgo temporal: 2/4 o 3/4 alcista
4 - Probabilidad de victoria: 50-65%.
Acción: Entrada estándar con riesgo normal
Riesgo: 1-2% de riesgo
### Señal débil de COMPRA
Características:
1 - Intensidad de la señal: 30-50
2 - Predicción ML: Alcista 30-40
3 - Sesgo temporal: 1/4 o 2/4 alcista
4 - Probabilidad de victoria: 45-50
Acción: Considerar saltar o riesgo mínimo
Riesgo: 05-1% riesgo máximo
---
## Proceso de Confirmación de Señales
Siga esta secuencia de verificación:
1 - El salpicadero muestra la señal
2 - Compruebe la intensidad de la señal (preferiblemente por encima del 60%)
3 - Verificar la predicción ML (por encima del 50% de confianza)
4 - Comprobar la confluencia temporal (3/4 o mejor)
5 - Revisar la probabilidad de victoria (por encima del 60% ideal)
6 - Coloque la operación
### Momento óptimo de entrada
Mejores escenarios para la entrada:
1 - La señal aparece en la nueva barra (si AlertOnNewBar está activado)
2 - Precio cerca del Bloqueo de Orden o FVG
3 - La actividad institucional confirma la dirección
4 - Múltiples marcos temporales alineados
5 - Durante las horas de negociación líquida
### Cuándo evitar la entrada
No opere cuando:
1 - Intensidad de la señal por debajo del 40%
2 - Sesgo de marco temporal contradictorio
3 - Se acerca un acontecimiento importante
4 - Se acerca el fin de semana (si AvoidWeekends está activado)
5 - Fuera del horario de negociación (si TimeFilter está activado)
---
## Trading Strategies
### Estrategia 1: Trading de Alta Confluencia
Requisitos de configuración:
1 - Fuerza de la Señal: Superior al 70%
2 - Confluencia MTF: 4/4
3 - Confianza ML: Por encima del 65
4 - Probabilidad de ganar: Por encima del 70%
Reglas de participación:
1 - Espere a que la señal en el salpicadero
2 - Verifique que los 4 plazos estén alineados
3 - Comprobar que la predicción ML coincide con la señal
4 - Entrar inmediatamente o al retroceder al Bloque de Órdenes
Gestión del riesgo:
1 - Utilice un 2-3% de riesgo por operación
2 - Stop loss según sugerencia del indicador
3 - Obtenga beneficios con una relación recompensa-riesgo mínima de 2:1
4 - Mejor para swing trading y marcos temporales altos
### Estrategia 2: Seguir al dinero inteligente
Requisitos de configuración:
1 - Actividad institucional detectada
2 - Bloqueo de órdenes presente
3 - Intensidad de la señal: Superior al 60%
4 - Precio en o cerca del Bloqueo de la Orden
Reglas de entrada:
1 - Esperar indicación institucional de COMPRA/VENTA
2 - Identificar el bloque de órdenes pertinente
3 - Entre cuando el precio alcance el Bloque de Orden y la señal se confirme
4 - Coloque el stop más allá del Bloque de Orden (5-10 pips)
Gestión del riesgo:
1 - Utilizar un riesgo del 15-2
2 - Obtener beneficios en el siguiente bloque de órdenes o FVG
3 - Moverse al punto de equilibrio a 1:1
4 - El mejor para el día de negociación en todos los plazos
### Estrategia 3: Predicción ML Scalping
Requisitos de configuración:
1 - Confianza ML: Superior al 60%
2 - Intensidad de la señal: Superior al 50%
3 - Marco temporal actual: M5-M15
4 - Stop Loss ajustados
Reglas de entrada:
1 - Opere sólo durante las horas de liquidez
2 - Entrar en la señal con alta confianza ML
3 - Entradas y salidas rápidas
4 - Múltiples pequeños beneficios
Gestión del riesgo:
1 - Utilice un 1% de riesgo por operación
2 - Tomar beneficios a 1:1 o 15:1
3 - Equilibrio a 05:1
4 - Mejor para scalping en plazos M5-M15
### Estrategia 4: Ruptura de volatilidad
Requisitos de configuración:
1 - Volatilidad: Media a alta
2 - Intensidad de la señal: Superior al 65
3 - Precio cerca de un nivel importante de soporte/resistencia
4 - Volumen en aumento
Reglas de entrada:
1 - Esperar a la consolidación
2 - La señal aparece durante la ruptura
3 - Se confirma la actividad institucional
4 - Entrada en la barra de ruptura
Gestión del riesgo:
1 - Usar 2% de riesgo
2 - Paradas más amplias (ajustadas a la volatilidad)
3 - Tomar beneficios a 2:1 o utilizar trailing stop
4 - Mejor para operadores de ruptura en H1-H4
### Estrategia 5: Captura de Reversos
Requisitos de configuración:
1 - Sentimiento: Pánico de Compra/Venta o Capitulación
2 - Patrón: Patrón de inversión detectado
3 - Señal: Dirección opuesta de pánico
4 - Probabilidad de ganar: Por encima del 65
Reglas de participación:
1 - Esperar a la lectura del sentimiento extremo
2 - Confirmar el patrón de inversión
3 - Aparece señal en sentido contrario
4 - Entrar tras la confirmación
Gestión de riesgos:
1 - Utilizar el 15% de riesgo
2 - Stop inicial ajustado
3 - Reducción a niveles clave
4 - Ideal para operaciones contra tendencia en todos los plazos
---
## Normas de gestión de riesgos
### Nunca arriesgue más del 2-3% por operación
1 - Incluso con un 90% de intensidad de señal
2 - La protección del capital es prioritaria
3 - Utilizar el dimensionamiento dinámico de las posiciones
### Directrices para el dimensionamiento de posiciones
1 - Mayor intensidad de la señal = riesgo ligeramente superior
2 - Menor intensidad de señal = menor riesgo
3 - No superar nunca el porcentaje de riesgo máximo establecido
### Utilice siempre Stop Losses
1 - Nunca opere sin stop loss
2 - Utilizar el stop loss sugerido por el indicador
3 - Ajuste el ATR cuando sea necesario
### Gestión del punto de equilibrio
1 - Moverse al punto de equilibrio con un beneficio de 1:1
2 - Protege el capital en mercados volátiles
3 - Reduce el estrés emocional
### Trailing Stops
1 - Activar con un beneficio de 15:1
2 - Bloquea los beneficios
3 - Permite a los ganadores correr
---
## Guía de solución de problemas
### Problema: No aparecen señales
Indicador cargado pero no aparecen señales de COMPRA/VENTA
Posibles causas y soluciones:
A) Umbrales demasiado altos
1 - Bajar el UmbralMinProbabilidad a 040
2 - Reducir MLConfidenceThreshold a 025
3 - Reducir MinimumActiveLayersRequired a 2-3
B) Datos históricos insuficientes
1 - Aumentar AnalysisBars a 1000 o más
2 - Espere a que se formen más barras
3 - Cambie temporalmente a un marco temporal superior
C) Plazos contradictorios
1 - Ajuste los plazos MTF a intervalos más cercanos
2 - Reducir MTFConfluenceThreshold a 025
D) Consolidación del mercado
1 - El indicador puede no señalar durante rangos estrechos
2 - Este es el comportamiento correcto (evitar malas operaciones)
3 - Esperar a una ruptura o a un aumento de la volatilidad
### Problema: Demasiadas Señales
Señal que aparece en cada barra
Soluciones:
1 - Aumentar MinProbabilityThreshold a 055-060
2 - Aumentar MinimumActiveLayersRequired a 4-5
3 - Aumentar MLConfidenceThreshold a 040-050
4 - Activar RequireMultipleConfirmations = true
### Problema: Las alertas no funcionan
No hay alertas emergentes cuando aparece la señal
Soluciones:
1 - Compruebe EnableAlerts = true en la configuración
2 - Verifique Opciones MT5 > Notificaciones > Habilitar alertas
3 - Compruebe AlertOnNewBar = true (evita el spam)
4 - El sonido puede estar desactivado en Windows/MT5
### Problema: Gráfico Superpuesto en el Cuadro de Mando
El cuadro de mandos cubre importantes áreas de precios
Soluciones:
1 - Ajustar la posición DashboardX y DashboardY
2 - Posiciones recomendadas:
a - Superior izquierda: X=20, Y=30
b - Arriba-derecha: X=1200, Y=30 (para pantallas HD)
c - Abajo a la izquierda: X=20, Y=600
3 - Reducir DashboardFontSize para hacerlo más pequeño
### Problema: Rendimiento lento
El gráfico se retrasa o se congela
Soluciones:
1 - Reducir AnalysisBars a 300-500
2 - Reducir MLTrainingBars a 500-800
3 - Desactivar algunas capas de análisis:
a - UseQuantumLevels = false
b - UseFractalDimension = false
c - UsarFísicaEstadística = false
4 - Cerrar otros gráficos/indicadores
5 - Actualizar la versión del ordenador/MT5
### Problema: Señales Timeframe erróneas
Las señales no coinciden con el marco temporal actual
Causa: El análisis MTF puede mostrar señales de plazos superiores
Soluciones:
1 - Compruebe el cuadro de mandos "Timeframe Bias".
2 - Ajuste los plazos MTF a intervalos más cercanos:
a - Para el gráfico M5: Utilice M5, M15, M30, H1
b - Para el gráfico H1: Utilice H1, H4, D1, W1
3 - Asegúrese de que el marco temporal del gráfico actual coincide con su estrategia
### Problema: No se dibujan los bloques de órdenes
No hay bloques de órdenes visibles en el gráfico
Soluciones:
1 - Comprobar DetectOrderBlocks = true
2 - Compruebe que OrderBlockStrength no es demasiado alto (pruebe 2-3)
3 - Compruebe que UseSMC = true
4 - Los bloques de órdenes pueden estar fuera del área visible del gráfico
5 - Espere a que la acción del precio forme nuevos bloques
### Problema: Las predicciones ML siempre se equivocan
Las predicciones de ML fallan sistemáticamente
Causas y soluciones:
A) Datos de formación insuficientes
1 - Aumente MLTrainingBars a 2000 o más
2 - Cambie a un marco temporal superior (más datos por barra)
B) Condiciones de mercado erróneas
1 - ML funciona mal en mercados agitados/variables
2 - Esperar a tendencias más claras
3 - Utilizar sólo en condiciones de tendencia
C) Sobreajuste
1 - Reducir MLNeurons a 15
2 - Aumentar MLPredictionHorizon a 7-10
3 - Reentrenar con otros datos
D) Necesidad de reentrenamiento
1 - Quitar y volver a añadir indicador (reentrenar ML)
2 - Cambiar el par (diferentes características del mercado)
3 - Esperar a que se acumulen más barras
---
## Guía de configuración de parámetros
### Configuración Conservadora
Para operadores con aversión al riesgo que buscan señales de mayor calidad:
1 - MinimumActiveLayersRequired: 4-5
2 - UmbralMínimoDeProbabilidad: 055
3 - MLConfidenceThreshold: 040
4 - MTFConfluenceThreshold: 040
5 - StopLossATRMultiplier: 20
6 - RatioRiesgoRecompensa: 25
7 - OrderBlockStrength: 4
### Ajustes por defecto
Enfoque equilibrado para la mayoría de los operadores:
1 - MinimumActiveLayersRequired: 3
2 - UmbralMínimoDeProbabilidad: 045
3 - MLConfidenceThreshold: 030
4 - MTFConfluenceThreshold: 030
5 - StopLossATRMultiplier: 15
6 - RatioRiesgoRecompensa: 20
7 - OrderBlockStrength: 3
### Configuración Agresiva
Para operadores experimentados que buscan más oportunidades:
1 - MinimumActiveLayersRequired: 2-3
2 - UmbralMínimoDeProbabilidad: 035
3 - MLConfidenceThreshold: 025
4 - MTFConfluenceThreshold: 025
5 - StopLossATRMultiplier: 12
6 - RatioRiesgoRecompensa: 15
7 - OrderBlockStrength: 2
---
## Mejores prácticas
1 - Empezar con ajustes conservadores
2 - Pruebe primero en una cuenta demo
3 - Nunca arriesgue más del 2% por operación
4 - Utilice un tamaño de posición adecuado
5 - Siga el proceso de confirmación de señales
6 - Llevar un diario de operaciones
7 - Revisar el rendimiento semanalmente
8 - Ajuste los parámetros en función de los resultados
9 - Opere sólo durante las horas de liquidez
10 - Combínelo con una gestión monetaria adecuada
---
## Requisitos del sistema
1 - Plataforma MetaTrader 5
2 - Mínimo 4GB RAM (8GB recomendado)
3 - Conexión estable a Internet
4 - Cuenta de broker válida
5 - Datos históricos suficientes (se recomiendan más de 1000 barras)
---
## Soporte y actualizaciones
Para obtener asistencia técnica, ayuda para la optimización de parámetros o preguntas sobre la interpretación de señales, póngase en contacto con su proveedor de indicadores
Las actualizaciones periódicas pueden incluir:
1 - Capas de análisis adicionales
2 - Mejoras de rendimiento
3 - Corrección de errores
4 - Nuevas estrategias comerciales
5 - Algoritmos ML mejorados