The Malaysian trend
- Indicadores
- Aleksandr Sushko
- Versión: 2.1
- Actualizado: 12 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Indicador de tendencia. Las flechas no se redibujan, no se retrasan y no desaparecen. Adecuado para trabajar en cualquier instrumento y cualquier marco de tiempo. Adecuado como una adición a cualquier estrategia y estilo de negociación. Se recomienda utilizar este indicador de acuerdo con el principio de tres ventanas. Ejemplo: par XAUUSD, abrir tres ventanas de este instrumento TF M5,M15,H1.... primera señal está esperando en el TF superior, en nuestro caso H1, el segundo en M15 y más en M5. Tres señales coinciden en una dirección entrar en el acuerdo, etc. Salir de la posición ya sea en la marca redonda amarilla en el más bajo, en nuestro caso, TF M5, o en la señal opuesta en M5. Las marcas amarillas (círculos) son una recomendación para cerrar la posición. https://www.youtube.com/watch?v=4q-L5flyIxo.