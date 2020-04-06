¡Libere su potencial de trading en oro con Trend Reversal Master EA!

¿Está listo para llevar sus operaciones con oro al siguiente nivel? El Trend Reversal Master EA es una solución de trading automatizada, potente e inteligente, diseñada para identificar y capitalizar los cambios de tendencia cruciales en el mercado del oro. Olvídese del complejo análisis manual y de las decisiones de trading emocionales; este EA aporta precisión, disciplina y rentabilidad potencial directamente a su plataforma MetaTrader 4.

¿Por qué elegir el EA Trend Reversal Master?

Este Asesor Experto está diseñado para simplificar su operativa y mejorar sus resultados. No es sólo otro EA; es una herramienta sofisticada que se centra en entradas y salidas inteligentes y estratégicas, asegurando que se mantenga por delante de los movimientos del mercado. Lo hemos optimizado específicamente para operar con oro en el marco temporal M5, lo que lo convierte en una solución realmente lista para usar: ¡simplemente conéctelo a su gráfico y déjelo trabajar!

Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que realizar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Inicio:1 - paso:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

Una de las ventajas destacadas del Trend Reversal Master EA es su enfoque seguro y sostenible. Entendemos los riesgos asociados con las estrategias de alto riesgo, por lo que este EA NO utiliza las arriesgadas técnicas Martingale o Grid. En su lugar, se centra en una lógica sólida de inversión de tendencia para proteger su capital mientras busca un crecimiento constante.

Principales características y ventajas:

Detección Inteligente de Inversión de Tendencia: Utiliza el sistema Parabolic SAR (PSAR), combinado con el filtrado EMA, para identificar los puntos de inversión de tendencia de alta probabilidad, asegurándose de que entra en las operaciones en los momentos óptimos.

Gestión Dinámica del Dinero: Adapta el tamaño de los lotes en función de su porcentaje de riesgo definido y de la probabilidad de operación calculada, ofreciéndole un control flexible sobre su exposición y su rentabilidad potencial.

ATR Trailing Stop Avanzado: Protege sus beneficios y minimiza las pérdidas ajustando automáticamente los niveles de stop-loss a medida que las operaciones se mueven a su favor, basándose en la volatilidad del mercado en tiempo real.

Protección diaria contra pérdidas: Protege su cuenta con un porcentaje de recorte de pérdidas diario personalizable, evitando caídas significativas y preservando su capital.

Optimizado para Oro (XAUUSD) en M5: Específicamente ajustado para sobresalir en el mercado de oro en el marco de tiempo de 5 minutos, ofreciendo una experiencia de negociación personalizada y eficiente.

Listo para usar y fácil de configurar: No necesita configuraciones complejas. Simplemente conecte el EA a su gráfico de oro (XAUUSD) M5, ¡y listo!

Control de operaciones basado en el tiempo: Defina sus horas de negociación preferidas para alinearse con las condiciones del mercado y la disponibilidad personal.

Filtro de volatilidad: Asegura que el EA solo opere en condiciones de mercado suficientemente volátiles, evitando la acción de precios entrecortada y aumentando la calidad de las operaciones.

Echa un vistazo a los parámetros que puede personalizar para adaptarse a su estilo de negociación:

PorcentajeDeRiesgo (6): Controla el porcentaje de tu capital que arriesgas por operación. Establezca 0 para utilizar un tamaño de lote fijo.

Lotes (0,1): Defina un tamaño de lote fijo si RiskPercentage se establece en 0.

StartHour (0): La hora en la que el EA comienza a buscar operaciones (0 = 12 AM).

HoraFin (23): La hora en la que el EA deja de buscar operaciones (23 = 11 PM).

ATRPeriod (14): El periodo para el indicador Average True Range (ATR), utilizado para medir la volatilidad del mercado.

ATRThreshold (0.0015): El valor mínimo de ATR necesario para que el EA considere la apertura de una operación, asegurando una volatilidad suficiente.

MagicNumber (99999): Un identificador único para las operaciones del EA, que le permite gestionar sus propias posiciones de forma independiente.

EMAPeriod (150): El periodo para la Media Móvil Exponencial (EMA), utilizada como filtro de tendencia.

EMA_Timeframe (PERIOD_D1): El marco temporal para el filtro de tendencia EMA (por ejemplo, Diario para tendencia a largo plazo).

DailyCutLossPercent (8.0): El porcentaje máximo de pérdida de capital diario antes de que todas las operaciones se cierren y la negociación se detenga por el día. Establecer en 0 para desactivar.

ATR_Trailing_Period (14): El periodo ATR utilizado para calcular el trailing stop.

ATR_Trailing_Multiplier (9.0): El multiplicador del valor ATR para determinar la distancia del trailing stop.

ATR_Profit_Multiplier (4): El multiplicador ATR utilizado para activar el trailing stop una vez que la operación está en beneficios.

DayRange (8): El número de días pasados utilizados para calcular el rango diario para los niveles de Take Profit.

PSAR_Step (0.02): El paso del factor de aceleración para el indicador Parabolic SAR.

PSAR_Máximo (0.2): El factor de aceleración máximo para el indicador Parabolic SAR.

¡No pierda la oportunidad de mejorar sus operaciones con oro! El Trend Reversal Master EA está diseñado para proporcionar una experiencia de trading robusta e inteligente, específicamente adaptada al dinámico mercado del oro.

Descargue el Trend Reversal Master EA ahora y empiece a operar de forma más inteligente, ¡no más difícil!"