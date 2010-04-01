The Golden Dancer MT4

El Golden Dancer El Golden Dancer está diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4) y se centra en el instrumento de negociación del oro (XAU/USD). Equipado con una estrategia de negociación de alta frecuencia (HFT) bien establecida y completa, validada por el mercado, genera señales de compra y venta de alta precisión. No sólo le ayuda a obtener beneficios, sino que también se ha sometido a repetidas verificaciones en escenarios de negociación reales, lo que lo convierte en un compañero de negociación inteligente y fiable para su viaje de negociación con oro.

Información de configuración



- Par de Divisas: XAUUSD

- Marco de tiempo: M5 timeframe es recomendado

- Importe del depósito: Se sugiere un mínimo de 500 USD

- Apalancamiento: 1:100 a 1:1000

- Broker: Se recomienda utilizar cualquier cuenta de bajo spread

¿Cómo realizar un backtesting preciso?

Seleccione un depósito mínimo de 500 USD, elija el marco temporal M5, establezca un intervalo de fechas personalizado, seleccione "Every Tick" (para los datos de cotización), elija un apalancamiento dentro del intervalo recomendado que le convenga y haga clic en "Start Test".

¿Cómo utilizarlo?

Después de comprar el producto, póngase en contacto con nosotros en el Foro MQL5, y le ayudaremos con la configuración. Añada el EA al gráfico de acuerdo con las instrucciones de configuración, y el comercio automático se iniciará, así de simple (se recomienda utilizar un Servidor Privado Virtual (VPS) para reducir la latencia y permitir el comercio las 24 horas).

¿Por qué elegir The Golden Dancer?

- Sin Martingala, sin grid trading, sin gestión de posiciones de alto riesgo - es una estrategia HFT estable

- Sin fraude de backtesting, sin ajuste de datos

- Alta tasa de ganancias, alto factor de beneficios y mínima reducción (ver resultados de backtesting en la sección de capturas de pantalla)

- Los datos de alta calidad garantizan la precisión de los resultados del backtesting

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto conmigo en el Foro MQL5.