The Golden Dancer MT4

El Golden Dancer

El Golden Dancer está diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4) y se centra en el instrumento de negociación del oro (XAU/USD). Equipado con una estrategia de negociación de alta frecuencia (HFT) bien establecida y completa, validada por el mercado, genera señales de compra y venta de alta precisión. No sólo le ayuda a obtener beneficios, sino que también se ha sometido a repetidas verificaciones en escenarios de negociación reales, lo que lo convierte en un compañero de negociación inteligente y fiable para su viaje de negociación con oro.

Información de configuración

- Par de Divisas: XAUUSD
- Marco de tiempo: M5 timeframe es recomendado
- Importe del depósito: Se sugiere un mínimo de 500 USD
- Apalancamiento: 1:100 a 1:1000
- Broker: Se recomienda utilizar cualquier cuenta de bajo spread
¿Cómo realizar un backtesting preciso?
Seleccione un depósito mínimo de 500 USD, elija el marco temporal M5, establezca un intervalo de fechas personalizado, seleccione "Every Tick" (para los datos de cotización), elija un apalancamiento dentro del intervalo recomendado que le convenga y haga clic en "Start Test".

¿Cómo utilizarlo?

Después de comprar el producto, póngase en contacto con nosotros en el Foro MQL5, y le ayudaremos con la configuración. Añada el EA al gráfico de acuerdo con las instrucciones de configuración, y el comercio automático se iniciará, así de simple (se recomienda utilizar un Servidor Privado Virtual (VPS) para reducir la latencia y permitir el comercio las 24 horas).

¿Por qué elegir The Golden Dancer?

- Sin Martingala, sin grid trading, sin gestión de posiciones de alto riesgo - es una estrategia HFT estable
- Sin fraude de backtesting, sin ajuste de datos
- Alta tasa de ganancias, alto factor de beneficios y mínima reducción (ver resultados de backtesting en la sección de capturas de pantalla)
- Los datos de alta calidad garantizan la precisión de los resultados del backtesting
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto conmigo en el Foro MQL5.

Otros productos de este autor
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.5 (10)
Asesores Expertos
Introducción al producto Croesus Gold EA Croesus Gold EA es una herramienta profesional de trading automatizado desarrollada específicamente para la plataforma de trading MetaTrader 4 (MT4). Se centra principalmente en el instrumento de negociación XAUUSD (oro) y está altamente optimizado para escenarios de gráficos de 5 minutos (M5), con el objetivo de proporcionar a los operadores soluciones de negociación automatizadas eficientes y precisas. Dadas las características de las frecuentes fluctu
Croesus Gold EA MT5
Lin Lin Ma
3 (1)
Asesores Expertos
Introducción al producto Croesus Gold EA Croesus Gold EA es una herramienta profesional de trading automatizado desarrollada específicamente para la plataforma de trading MetaTrader 5 (MT5). Se centra principalmente en el instrumento de negociación XAUUSD (oro) y está altamente optimizado para escenarios de gráficos de 5 minutos (M5), con el objetivo de proporcionar a los operadores soluciones de negociación automatizadas eficientes y precisas. Dadas las características de las frecuentes fluctu
Energy Flow Analyzer
Lin Lin Ma
Indicadores
OBV (On-Balance Volume) Energy Tide Indicator es una herramienta de análisis técnico basada en la correlación entre el volumen de negociación y el precio. Realiza un seguimiento dinámico de los flujos de capital mediante la acumulación de datos de volumen, ayudando a los operadores a confirmar la validez de las tendencias de los precios y las posibles señales de inversión. Es aplicable a múltiples entornos de mercado, como divisas, acciones y futuros. Funciones principales y características téc
FREE
TrendVigor Index
Lin Lin Ma
Indicadores
TrendVigor Index, como indicador RVI (Relative Vigor Index), es una herramienta de análisis técnico centrada en la intensidad del movimiento de los precios y la sostenibilidad de la tendencia. Mide la relación dinámica entre el precio de apertura, el precio de cierre y el rango de ciclo completo para evaluar el vigor alcista-bajista con 50 como línea divisoria: un valor superior a 50 indica un impulso alcista dominante, mientras que un valor inferior a 50 señala un dominio bajista. Entre sus fu
FREE
MEMA TrendHunter
Lin Lin Ma
Indicadores
MEMA TrendHunter es un indicador multifuncional de media móvil dual diseñado específicamente para la plataforma MT5. Integra profundamente las ventajas sinérgicas de la media móvil simple (MA) y la media móvil exponencial (EMA), ayudando a los operadores a identificar rápidamente las tendencias del mercado y las señales de trading, al tiempo que ofrece configuraciones personalizadas altamente flexibles y sistemas de recordatorio multidimensionales. Funciones básicas: Cobertura integral desde el
FREE
Azath MT4
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
Azath EA es un programa de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro a corto plazo (XAUUSD) en la plataforma MT4. Adopta la estrategia Martingale como su marco central, aprovecha las características de fluctuación de alta frecuencia del mercado del oro, captura los movimientos de precios intradía menores del oro y persigue beneficios sustanciales a través de la negociación de alta frecuencia. Para los comerciantes que buscan entrar en el mercado del oro, Azath EA se
The Gold Scalper MT4
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
El Golden Scalper es un sistema inteligente centrado en el comercio de impulso en el mercado XAUUSD. Su objetivo es identificar y utilizar eficazmente los momentos de explosión de los precios a corto plazo, proporcionando a los operadores nuevas oportunidades de beneficios. La principal ventaja de The Golden Scalper reside en su exclusivo marco de análisis del impulso. A través de la medición precisa de la velocidad de los precios, puede identificar verdaderas señales de impulso en el mercado,
