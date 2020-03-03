Submarino de Oro V1.0: Un Compañero de Operaciones Sólido y Fiable

Gracias por elegir explorar elAsesor Experto (EA) Gold Submarine V1.0 para operar con Oro (XAUUSD). Estamos muy contentos de ofrecer esta herramienta a la comunidad y creemos en su potencial para ayudar a su viaje de comercio.

Robustez en el Mercado del Oro

El Submarino de Oro V1.0 está diseñado para el entorno de alta volatilidad y alta liquidez del mercado XAUUSD. El papel único del oro como activo refugio significa que a menudo muestra movimientos de precios fuertes y limpios, particularmente alrededor de ciertas sesiones de mercado o niveles diarios clave. Este EA está diseñado para identificar y participar en esos movimientos decisivos.

La solidez de este Asesor Experto proviene de su enfoque centrado:

Tiempo de entrada específico: Al limitar su búsqueda de nuevas oportunidades a momentos específicos de alta probabilidad, el EA filtra gran parte del "ruido" de menor calidad del mercado. Esta ejecución disciplinada es clave para sobrevivir y prosperar en mercados volátiles como el del oro.

Gestión de Riesgo Integrada: El EA incorpora tanto un Stop Loss como un Trailing Stop . Esto asegura que cada operación está protegida de pérdidas excesivas y, una vez rentable, los beneficios se bloquean automáticamente, permitiendo que el EA se adapte a los rápidos cambios de precio del oro sin intervención manual continua.

Tamaño de Posición Consistente: El Tamaño de Lote permite al EA gestionar el riesgo como un porcentaje del saldo de la cuenta. Esto ayuda a asegurar que el tamaño de su posición se ajusta a la equidad de su cuenta, promoviendo una gestión del riesgo más consistente en el tiempo.

Uso y plazos recomendados

El Submarino de Oro V1.0 opera con una estructura de precios diaria subyacente. Si bien la lógica central utiliza niveles diarios, recomendamos adjuntar el EA a losmarcos temporales H1, M30 y M15 en su gráfico XAUUSD, utilizando un número mágico diferente para cada gráfico.

Interacción Mínima del Usuario: Una vez que el EA está conectado y configurado, requiere muy poca atención diaria. Al igual, puede cerrar manualmente las operaciones, mientras que en más beneficios en lugar de confiar en trailing stop loss (opcional).

Las pruebas son cruciales:Le recomendamos encarecidamente que comience a utilizarlo en unacuenta demo (lo más recomendable) o que realice unaprueba retrospectiva antes de utilizar una cuenta real.

Nota sobre el Número Mágico Único

ElNúmero Mágico (Magic) es un parámetro esencial para el buen funcionamiento del EA.

Por qué es crucial: El Número Mágico actúa como una etiqueta única que permite al Submarino de Oro V1.0 distinguir y gestionar sólo las operaciones y órdenes que ha abierto. Esto evita que interfiera accidentalmente con operaciones manuales que usted pueda realizar, o con operaciones abiertas por cualquier otro Asesor Experto que se ejecute en su cuenta.

Regla para el Submarino Dorado V1.0: Si decide ejecutar este EA enmúltiples gráficos de Oro (XAUUSD) ( tal vez con diferentes configuraciones, si su broker lo permite),debe asignar unNúmero Mágico único a la instancia del EA en cada gráfico. Si sólo lo ejecuta en un gráfico Gold, puede utilizar el valor predeterminado.

¿Por qué distribuimos este EA gratuitamente?

Estamos compartiendo el Submarino de Oro V1.0 con la comunidad de operadores sin costo alguno porque creemos genuinamente en el poder de laspruebas colaborativas y la optimización.

Su aplicación práctica y retroalimentación a través de diversas condiciones de corretaje del mundo real, entornos de red y situaciones de mercado es invaluable. Nos ayuda a

Validar la robustez: Probar el rendimiento del EA bajo una variedad más amplia de estilos de ejecución de brokers y acción del precio del oro que la que podemos cubrir internamente. Identificar casos extremos: Descubrir comportamientos imprevistos o necesidades de optimización en diferentes configuraciones (por ejemplo, varios tipos de cuentas, tiempos de servidor o combinaciones de parámetros específicos).

Le animamos a compartir sus experiencias, métricas de rendimiento y cualquier sugerencia de mejora. Su contribución es muy apreciada y nos ayuda a perfeccionar esta herramienta para futuras versiones.



