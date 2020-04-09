SmartLot Manager

🔥 Versión gratuita para cuentas demo

SmartLot Manager es un panel interactivo para calcular rápidamente el lote y colocar órdenes pendientes y de mercado directamente desde el gráfico.

Características:

  • Interfaz gráfica: Líneas interactivas de Entrada, SL, TP con zonas de ganancias y pérdidas codificadas por colores.

  • Cálculo en tiempo real: al cambiar los niveles SL/TP, el panel recalcula automáticamente los valores de riesgo/beneficio (Moneda / Puntos / %).

  • Ejecución: Abra una orden haciendo clic en un botón de una línea gráfica. Admite los principales tipos de órdenes.

  • Gestión de riesgos: Módulo incorporado para trabajar con lote dinámico (porcentaje del depósito) o volumen fijo.

  • Magic individual: Posibilidad de especificar un número Magic único para cada orden por separado.

No funciona en el Probador de Estrategias. Para probar la utilidad, descargue la versión gratuita para cuentas demo. Las instrucciones y el archivo se encuentran en el encabezado de la descripción.

