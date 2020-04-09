SmartLot Manager es un panel interactivo para calcular rápidamente el lote y colocar órdenes pendientes y de mercado directamente desde el gráfico.

Características:

Interfaz gráfica: Líneas interactivas de Entrada, SL, TP con zonas de ganancias y pérdidas codificadas por colores.

Cálculo en tiempo real: al cambiar los niveles SL/TP, el panel recalcula automáticamente los valores de riesgo/beneficio (Moneda / Puntos / %).

Ejecución: Abra una orden haciendo clic en un botón de una línea gráfica. Admite los principales tipos de órdenes.

Gestión de riesgos: Módulo incorporado para trabajar con lote dinámico (porcentaje del depósito) o volumen fijo.

Magic individual: Posibilidad de especificar un número Magic único para cada orden por separado.

Para probar la utilidad, descargue la versión gratuita para cuentas demo. Las instrucciones y el archivo se encuentran en el encabezado de la descripción.