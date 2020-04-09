SmartLot Manager
- Utilidades
- Nikita Chernyshov
- Versión: 1.9
- Actualizado: 18 diciembre 2025
- Activaciones: 5
SmartLot Manager es un panel interactivo para calcular rápidamente el lote y colocar órdenes pendientes y de mercado directamente desde el gráfico.
Características:
-
Interfaz gráfica: Líneas interactivas de Entrada, SL, TP con zonas de ganancias y pérdidas codificadas por colores.
-
Cálculo en tiempo real: al cambiar los niveles SL/TP, el panel recalcula automáticamente los valores de riesgo/beneficio (Moneda / Puntos / %).
-
Ejecución: Abra una orden haciendo clic en un botón de una línea gráfica. Admite los principales tipos de órdenes.
-
Gestión de riesgos: Módulo incorporado para trabajar con lote dinámico (porcentaje del depósito) o volumen fijo.
-
Magic individual: Posibilidad de especificar un número Magic único para cada orden por separado.