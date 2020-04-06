NeuralBTC AI Advanced Market Intelligence

Deje de adivinar. Empieza a operar con BTC con la precisión de la IA.



NeuralBTC AI no es sólo otro Asesor Experto - es un completo ecosistema de trading de IA construido específicamente para Bitcoin. Nuestra red neuronal propietaria procesa datos del mercado BTCUSD en tiempo real 24/7, proporcionando señales de trading procesables con niveles de confianza calculados.

SERVIDOR DE AI EN VIVO INCLUIDO

Su licencia incluye acceso completo a nuestra infraestructura de IA basada en la nube:

✅ Red neuronal dedicada que analiza los mercados de Bitcoin 24/7. ✅ Procesamiento de datos y generación de señales en tiempo real ✅ No se requieren costes de servidor ni configuración adicionales ✅ Conexión instantánea - sólo tiene que introducir su clave de licencia y operar

El servidor de IA siempre está funcionando, siempre analizando, siempre listo.

◆ Panel de control en vivo de la IA

¡Vea la IA en acción antes de comprar! Visite nuestro Live AI Dashboard para ver cómo NeuralBTC analiza los mercados de Bitcoin en tiempo real.

El panel muestra:

Precio BTC en vivo - Seguimiento del precio de Bitcoin en tiempo real.

Señal de IA - Recomendación actual de COMPRA/VENTA/MANTENIMIENTO

Puntuación de confianza - Grado de certeza de la IA (0-100%)

Razonamiento de la IA - Por qué la IA tomó su decisión

Análisis Multi-Tiempo - Perspectivas diarias, 4H y 1H

Niveles de soporte y resistencia - Niveles de precios clave identificados

Indicadores técnicos: RSI, MACD y datos de impulso.

➔ dashboard.neuralbtc.ai - Pruébelo ahora, ¡no es necesario registrarse!

⬢ AI-POWERED TRADING ENGINE Cómo funciona

Nuestra IA basada en la nube monitorea continuamente BTCUSD a través de múltiples marcos de tiempo, procesando:

Reconocimiento de patrones en tiempo real y análisis de estructura H1, H4 y confluencia diaria para configuraciones de alta probabilidad Niveles clave identificados por la IA que realmente importan MACD, RSI y puntuación de impulso propia Análisis del estado del mercado basado en ATR Cada señal viene con un nivel de confianza calculado

Umbral de confianza - Sólo opera cuando la confianza de la IA cumple sus criterios

Órdenes pendientes - Órdenes limitadas a niveles óptimos de S/R para mejores entradas

Órdenes Stop - Captura de ruptura en la confirmación del impulso

Riesgo calculado por la IA - Stop loss y take profit dinámicos en función de las condiciones del mercado

Ejecución inteligenteSISTEMA INTELIGENTE DE VALORACIÓN DE LA CONFIANZA Cómo decide la IA cuándo operar

NeuralBTC AI no se limita a analizar el mercado - evalúa la fuerza de cada oportunidad de negociación utilizando un sofisticado sistema de puntuación de múltiples factores. Cada señal viene con un nivel de confianza calculado que determina si se debe ejecutar.

Nivel de confianza Acción Significado ≥68% Ejecutar operación Umbral mínimo - oportunidad clara identificada ≥78% ✦ Señal fuerte Configuración de alta probabilidad con múltiples confirmaciones <68% ○ HOLD Confianza insuficiente - esperar una mejor oportunidad

Umbrales de Ejecución de Señales

La IA toma la decisión de COMPRAR/VENDER/MANTENER - el sistema de confianza valida si las condiciones son lo suficientemente fuertes como para actuar.

Qué aumenta la confianza en las señales

La IA analiza docenas de factores y aplica una puntuación de refuerzo positivo cuando las condiciones del mercado se alinean:

Confirmaciones de Tendencia y Momento

Tendencia fuerte (ADX >45): +0-6 puntos en función de la fuerza de la tendencia

Tendencia explosiva (ADX >75): +8 contexto, +4 consenso

Alineación de la tendencia: +5 puntos cuando la decisión de la IA coincide con la tendencia del mercado

Confirmación del impulso: +2 puntos cuando el impulso se alinea con la dirección de la operación

Inteligencia multitemporal

2 de 3 marcos temporales de acuerdo: +3-5 puntos

3 de 3 marcos temporales se alinean: +8 puntos (raro, pero poderoso)

Confluencia de H1, H4 y Diario para una probabilidad máxima

◉ Soporte y Resistencia Excelencia

Zona de Confluencia Fuerte: +6 puntos en niveles clave

Patrones famosos (Cup & Handle, Head & Shoulders): +6 S/R, +4 técnico

RSI extremo en S/R: +4 técnico, +3 S/R

Ruptura confirmada con volumen: +6 S/R, +4 técnico

⧗ Sesión de mercado y volumen

Sesión NY Activa + Tendencia: +2 puntos en horario de alta liquidez en EEUU

Volumen Alto/Extremo: +3 puntos por fuerte participación

Ejecución disciplinada: sin emociones ni suposiciones.

Calidad por encima de cantidad: espera oportunidades reales

Lógica Transparente - Usted ve exactamente por qué la IA toma cada decisión

Inteligencia adaptativa - Las puntuaciones se ajustan a las condiciones cambiantes del mercado

Características NeuralBTC IA EAs típicos Análisis de Mercado IA en tiempo real Reglas estáticas Adaptación Continua Ninguna Enfoque Bitcoin ✅ Creado a propósito Genérico Servidor de inteligencia artificial en vivo Incluido No disponible Gestión de riesgos Calculado por IA Valores fijos Transparencia Cuadro de mandos en directo Caja negra

Optimizado para BTCUSD - IA específicamente entrenada en el comportamiento del mercado Bitcoin.

Análisis 24/7 - Coincide con el comercio de Bitcoin durante todo el día

Volatilidad adaptada - Diseñado para la dinámica de precios única de BTC

Protección de márgenes: la verificación de márgenes previa a la operación evita el apalancamiento excesivo.

Límites de posición - Posiciones simultáneas máximas configurables

Enfriamiento de operaciones - Evita el exceso de operaciones y la ejecución rápida

Control direccional - Una posición por dirección evita el apilamiento

Decisiones de IA en vivo - Vea las recomendaciones de COMPRA/VENTA/MANTENIMIENTO en tiempo real

Visualización de confianza - Porcentaje de confianza de la señal actual

Análisis de mercado - RSI, MACD, dirección de la tendencia, régimen de volatilidad

Niveles S/R - Zonas de soporte y resistencia identificadas por la IA

Por qué es importante⬢ POR QUÉ LOS OPERADORES ELIGEN NEURALBTC⬢ CARACTERÍSTICAS PROFESIONALES 🪙 Construido para Bitcoin🛡️ Controles de riesgo inteligentesCuadro de mandos en tiempo real⚠️ IMPORTANTE: AVISO DE BACKTESTING

Este EA no puede ser probado en MT5 Strategy Tester.

He aquí por qué:

Se requiere EA en vivo Las señales provienen de nuestro servidor en la nube en tiempo real Sin datos históricos La IA analiza las condiciones actuales del mercado, no datos pasados Decisiones dinámicas Cada señal se calcula en tiempo real basándose en el estado del mercado.

Esto es por diseño. A diferencia de los EAs basados en reglas que pueden reproducir operaciones históricas, la IA de NeuralBTC toma decisiones basadas en análisis de redes neuronales en tiempo real. La IA responde a las condiciones del mercado a medida que se desarrollan, algo que no puede simularse históricamente.

Creemos en la transparencia - por eso el panel de control le muestra exactamente lo que la IA está analizando y por qué toma cada decisión.

Tamaño de lote Volumen de operaciones por posición (por defecto: 0,01) MaxConcurrentPositions Máximo de posiciones abiertas (1-10) EnableAutoTrading Activar la ejecución asistida por IA Clave de licencia Su clave de neuralbtc.ai

Instala el EA en tu terminal MT5 Añade la URL - Lista blanca https://neuralbtc.ai en Herramientas → Opciones → Asesores Expertos Introduzca la clave de licencia - Su clave desde neuralbtc.ai Adjuntar al gráfico BTCUSD Activar AutoTrading - Deja que la IA trabaje por ti

⚙️ CONFIGURACIÓNINICIO RÁPIDOLO QUE OBTIENES

Una Licencia Incluye:

✅ NeuralBTC AI Asesor Experto ✅ Acceso completo al servidor de IA en vivo (sin cargos adicionales) ✅ Análisis de Bitcoin en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana ✅ Cuadro de mandos profesional en tiempo real ✅ Actualizaciones y mejoras regulares ✅ Atención al cliente a través de neuralbtc.ai

📈 OPTIMIZADO PARA BTCUSD

Este EA está especialmente diseñado para operar con Bitcoin.

Nuestra IA ha sido entrenada específicamente en las características únicas de Bitcoin:

🕐 Dinámica de mercado 24/7

📊 Patrones de alta volatilidad

📍 Comportamiento de soporte/resistencia específico de las criptomonedas

📈 Ciclos de impulso y tendencia de Bitcoin

⚖️ ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS

Operar con Bitcoin y otros instrumentos financieros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder. Los desarrolladores no se hacen responsables de las pérdidas comerciales incurridas durante el uso de este software.

Sitio web: neuralbtc.ai

Documentación: Disponible en el sitio web

Actualizaciones: Mejoras periódicas

Asistencia técnica: Asistencia profesional

🌐 SOPORTE

NeuralBTC AI v5.0 - La Inteligencia Artificial de Bitcoin. Inteligencia. Precisión. Resultados.

