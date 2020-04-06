NeuralBTC AI Advanced Market Intelligence
- Asesores Expertos
- Salman Khan
- Versión: 6.8
- Actualizado: 5 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Deje de adivinar. Empieza a operar con BTC con la precisión de la IA.
NeuralBTC AI no es sólo otro Asesor Experto - es un completo ecosistema de trading de IA construido específicamente para Bitcoin. Nuestra red neuronal propietaria procesa datos del mercado BTCUSD en tiempo real 24/7, proporcionando señales de trading procesables con niveles de confianza calculados.SERVIDOR DE AI EN VIVO INCLUIDO
Su licencia incluye acceso completo a nuestra infraestructura de IA basada en la nube:
|✅ Red neuronal dedicada que analiza los mercados de Bitcoin 24/7.
|✅ Procesamiento de datos y generación de señales en tiempo real
|✅ No se requieren costes de servidor ni configuración adicionales
|✅ Conexión instantánea - sólo tiene que introducir su clave de licencia y operar
El servidor de IA siempre está funcionando, siempre analizando, siempre listo.◆ Panel de control en vivo de la IA
¡Vea la IA en acción antes de comprar! Visite nuestro Live AI Dashboard para ver cómo NeuralBTC analiza los mercados de Bitcoin en tiempo real.
El panel muestra:
- Precio BTC en vivo - Seguimiento del precio de Bitcoin en tiempo real.
- Señal de IA - Recomendación actual de COMPRA/VENTA/MANTENIMIENTO
- Puntuación de confianza - Grado de certeza de la IA (0-100%)
- Razonamiento de la IA - Por qué la IA tomó su decisión
- Análisis Multi-Tiempo - Perspectivas diarias, 4H y 1H
- Niveles de soporte y resistencia - Niveles de precios clave identificados
- Indicadores técnicos: RSI, MACD y datos de impulso.
➔ dashboard.neuralbtc.ai - Pruébelo ahora, ¡no es necesario registrarse!⬢ AI-POWERED TRADING ENGINE Cómo funciona
Nuestra IA basada en la nube monitorea continuamente BTCUSD a través de múltiples marcos de tiempo, procesando:
|Reconocimiento de patrones en tiempo real y análisis de estructura
|H1, H4 y confluencia diaria para configuraciones de alta probabilidad
|Niveles clave identificados por la IA que realmente importan
|MACD, RSI y puntuación de impulso propia
|Análisis del estado del mercado basado en ATR
|Cada señal viene con un nivel de confianza calculado
Ejecución inteligente
- Umbral de confianza - Sólo opera cuando la confianza de la IA cumple sus criterios
- Órdenes pendientes - Órdenes limitadas a niveles óptimos de S/R para mejores entradas
- Órdenes Stop - Captura de ruptura en la confirmación del impulso
- Riesgo calculado por la IA - Stop loss y take profit dinámicos en función de las condiciones del mercado
NeuralBTC AI no se limita a analizar el mercado - evalúa la fuerza de cada oportunidad de negociación utilizando un sofisticado sistema de puntuación de múltiples factores. Cada señal viene con un nivel de confianza calculado que determina si se debe ejecutar.Umbrales de Ejecución de Señales
|Nivel de confianza
|Acción
|Significado
|≥68%
|Ejecutar operación
|Umbral mínimo - oportunidad clara identificada
|≥78%
|✦ Señal fuerte
|Configuración de alta probabilidad con múltiples confirmaciones
|<68%
|○ HOLD
|Confianza insuficiente - esperar una mejor oportunidad
La IA toma la decisión de COMPRAR/VENDER/MANTENER - el sistema de confianza valida si las condiciones son lo suficientemente fuertes como para actuar.Qué aumenta la confianza en las señales
La IA analiza docenas de factores y aplica una puntuación de refuerzo positivo cuando las condiciones del mercado se alinean:
Confirmaciones de Tendencia y Momento
- Tendencia fuerte (ADX >45): +0-6 puntos en función de la fuerza de la tendencia
- Tendencia explosiva (ADX >75): +8 contexto, +4 consenso
- Alineación de la tendencia: +5 puntos cuando la decisión de la IA coincide con la tendencia del mercado
- Confirmación del impulso: +2 puntos cuando el impulso se alinea con la dirección de la operación
Inteligencia multitemporal
- 2 de 3 marcos temporales de acuerdo: +3-5 puntos
- 3 de 3 marcos temporales se alinean: +8 puntos (raro, pero poderoso)
- Confluencia de H1, H4 y Diario para una probabilidad máxima
◉ Soporte y Resistencia Excelencia
- Zona de Confluencia Fuerte: +6 puntos en niveles clave
- Patrones famosos (Cup & Handle, Head & Shoulders): +6 S/R, +4 técnico
- RSI extremo en S/R: +4 técnico, +3 S/R
- Ruptura confirmada con volumen: +6 S/R, +4 técnico
⧗ Sesión de mercado y volumen
- Sesión NY Activa + Tendencia: +2 puntos en horario de alta liquidez en EEUU
- Volumen Alto/Extremo: +3 puntos por fuerte participación
- Ejecución disciplinada: sin emociones ni suposiciones.
- Calidad por encima de cantidad: espera oportunidades reales
- Lógica Transparente - Usted ve exactamente por qué la IA toma cada decisión
- Inteligencia adaptativa - Las puntuaciones se ajustan a las condiciones cambiantes del mercado
|Características
|NeuralBTC IA
|EAs típicos
|Análisis de Mercado
|IA en tiempo real
|Reglas estáticas
|Adaptación
|Continua
|Ninguna
|Enfoque Bitcoin
|✅ Creado a propósito
|Genérico
|Servidor de inteligencia artificial en vivo
|Incluido
|No disponible
|Gestión de riesgos
|Calculado por IA
|Valores fijos
|Transparencia
|Cuadro de mandos en directo
|Caja negra
⬢ CARACTERÍSTICAS PROFESIONALES 🪙 Construido para Bitcoin
- Optimizado para BTCUSD - IA específicamente entrenada en el comportamiento del mercado Bitcoin.
- Análisis 24/7 - Coincide con el comercio de Bitcoin durante todo el día
- Volatilidad adaptada - Diseñado para la dinámica de precios única de BTC
- Protección de márgenes: la verificación de márgenes previa a la operación evita el apalancamiento excesivo.
- Límites de posición - Posiciones simultáneas máximas configurables
- Enfriamiento de operaciones - Evita el exceso de operaciones y la ejecución rápida
- Control direccional - Una posición por dirección evita el apilamiento
- Decisiones de IA en vivo - Vea las recomendaciones de COMPRA/VENTA/MANTENIMIENTO en tiempo real
- Visualización de confianza - Porcentaje de confianza de la señal actual
- Análisis de mercado - RSI, MACD, dirección de la tendencia, régimen de volatilidad
- Niveles S/R - Zonas de soporte y resistencia identificadas por la IA
Este EA no puede ser probado en MT5 Strategy Tester.
He aquí por qué:
|Se requiere EA en vivo
|Las señales provienen de nuestro servidor en la nube en tiempo real
|Sin datos históricos
|La IA analiza las condiciones actuales del mercado, no datos pasados
|Decisiones dinámicas
|Cada señal se calcula en tiempo real basándose en el estado del mercado.
Esto es por diseño. A diferencia de los EAs basados en reglas que pueden reproducir operaciones históricas, la IA de NeuralBTC toma decisiones basadas en análisis de redes neuronales en tiempo real. La IA responde a las condiciones del mercado a medida que se desarrollan, algo que no puede simularse históricamente.
Creemos en la transparencia - por eso el panel de control le muestra exactamente lo que la IA está analizando y por qué toma cada decisión.⚙️ CONFIGURACIÓN
|Tamaño de lote
|Volumen de operaciones por posición (por defecto: 0,01)
|MaxConcurrentPositions
|Máximo de posiciones abiertas (1-10)
|EnableAutoTrading
|Activar la ejecución asistida por IA
|Clave de licencia
|Su clave de neuralbtc.ai
INICIO RÁPIDO
- Instala el EA en tu terminal MT5
- Añade la URL - Lista blanca https://neuralbtc.ai en Herramientas → Opciones → Asesores Expertos
- Introduzca la clave de licencia - Su clave desde neuralbtc.ai
- Adjuntar al gráfico BTCUSD
- Activar AutoTrading - Deja que la IA trabaje por ti
Una Licencia Incluye:
|✅ NeuralBTC AI Asesor Experto
|✅ Acceso completo al servidor de IA en vivo (sin cargos adicionales)
|✅ Análisis de Bitcoin en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana
|✅ Cuadro de mandos profesional en tiempo real
|✅ Actualizaciones y mejoras regulares
|✅ Atención al cliente a través de neuralbtc.ai
Este EA está especialmente diseñado para operar con Bitcoin.
Nuestra IA ha sido entrenada específicamente en las características únicas de Bitcoin:
- 🕐 Dinámica de mercado 24/7
- 📊 Patrones de alta volatilidad
- 📍 Comportamiento de soporte/resistencia específico de las criptomonedas
- 📈 Ciclos de impulso y tendencia de Bitcoin
Operar con Bitcoin y otros instrumentos financieros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder. Los desarrolladores no se hacen responsables de las pérdidas comerciales incurridas durante el uso de este software.🌐 SOPORTE
- Sitio web: neuralbtc.ai
- Documentación: Disponible en el sitio web
- Actualizaciones: Mejoras periódicas
- Asistencia técnica: Asistencia profesional
NeuralBTC AI v5.0 - La Inteligencia Artificial de Bitcoin. Inteligencia. Precisión. Resultados.
2025 NeuralBTC.ai | Todos los derechos reservados