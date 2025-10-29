Equity Paragon EA

Equity-Based Swing Trading System for XAUUSD

Important Information

Strategy Type Swing trading with equity-based exposure control (no grid / no martingale / no averaging)
Risk Level Controlled by the user (equity protection, daily limits, exposure filters)
Prop-Firm Compatibility Includes built-in daily and overall loss guard
Broker Requirements Any MT5 broker (ECN/RAW recommended)
Setup Difficulty Suitable for beginners (all parameters are open)

Product Overview

Equity Paragon EA es un sistema de swing trading controlado, diseñado específicamente para XAUUSD (Oro). El EA opera mediante un modelo estructurado de protección del capital que gestiona la exposición y asegura ganancias mediante mecanismos de protección por etapas. No utiliza grid, martingala, promedios ni técnicas de alto riesgo.

➤ SEÑAL EN VIVO · LIVE SIGNAL (Oficial)

La estructura interna incluye break-even dinámico, trailing adaptativo, control de exposición y un módulo de auto-suspensión que limita el trading durante condiciones desfavorables. Estos mecanismos proporcionan un enfoque disciplinado y transparente al swing trading con una gestión de riesgo consistente.

Symbol & Timeframe

  • Symbol: XAUUSD
  • Timeframe: H1

Strategy & Risk Approach

La estrategia sigue movimientos de swing de mediano plazo y utiliza protecciones estructuradas de capital. Los límites de exposición, el break-even adaptativo y las funciones dinámicas de trailing ayudan a mantener un rendimiento controlado en entornos de alta volatilidad.

  • Control de exposición basado en el capital
  • Entradas de comercio basadas en swing
  • Break-even adaptativo y trailing dinámico
  • No martingala / no grid / no promedios

Uniqueness of the System

El EA incluye un Módulo de Control de Capital que reacciona a los cambios en el balance y el equity en tiempo real. La protección de ganancias utiliza una estructura de múltiples etapas que asegura progresivamente el beneficio acumulado según las condiciones del mercado. Esto crea un modelo de operación estable adecuado para entornos de protección de capital.

Key Features

  • Protección del capital basada en equity
  • Mecanismo de bloqueo de ganancias por etapas
  • Trailing adaptativo con lógica de break-even
  • Filtros de control de pérdidas y límites diarios
  • Suspensión automática durante estrés de mercado
  • Limitador de exposición según la relación balance/equity
  • No grid, no martingala, no promedios

Trade Logic & Internal Protections

  • Motor de riesgo basado en equity
  • Lógica de break-even y trailing
  • Control de exposición
  • Protección diaria y total del capital
  • Sin estrategias de alto riesgo
  • Auto-suspensión al acercarse a los límites

Technical Specifications

Instrument XAUUSD
Timeframe H1
Leverage 1:100 – 1:500
Account Type ECN / RAW
Minimum Balance $300
Recommended Balance $500 – $1000
Execution Market Execution
Equity Protection Enabled

Usage Notes

  • Utilice un spread y deslizamiento realistas durante las pruebas
  • Funciona con la mayoría de los brokers MT5 ECN
  • Se recomienda un VPS de baja latencia
  • No requiere optimización frecuente

Official Support

Toda comunicación se proporciona a través del perfil oficial de MQL5:


Final Remarks

Compre solo desde la página oficial de MQL5 Market. Las copias no autorizadas no están soportadas y pueden funcionar de manera incorrecta.

Equity Paragon EA — Stability · Control · Consistency

Otros productos de este autor
TickStorm Scalper PRO
Sarvarbek Abduvoxobov
4.25 (4)
Asesores Expertos
TickStorm Scalper EA Motor de Scalping de Alta Precisión para M1, M5, M15 Información Importante Tipo de Estrategia Scalping estructurado con capas de confirmación (sin grid / sin martingala / sin promedios / sin HFT) Nivel de Riesgo Controlado por el usuario (SL/TP, límites diarios, filtros por sesión) Compatibilidad con Prop Firms Apto para firmas con límites estrictos de riesgo Requisitos del Bróker Cualquier bróker MT5 (recomendados spreads bajos) Dificultad de Configuración Apto para princi
FlexTF Signal Sender
Sarvarbek Abduvoxobov
Indicadores
FlexTF Signal Sender — Indicador de Confirmación High/Low Multi-Timeframe Canal Oficial Actualizaciones, herramientas y documentación: Abrir canal oficial de MQL5   |   Descripción General FlexTF Signal Sender es un indicador de confirmación High/Low basado en múltiples marcos temporales. Lee los niveles High/Low de un TF superior (H1/H4/D1), monitorea interacciones del precio y confirma señales BUY/SELL usando la lógica de cierre de vela en un TF inferior (M5/M15/M30). Incluye filtros, protec
FREE
EquiBTC Pro EA
Sarvarbek Abduvoxobov
Asesores Expertos
Sistema de Swing y Momentum basado en la equidad para BTCUSD EquiBTC Pro EA es un sistema de trading algorítmico diseñado para BTCUSD en H1. Utiliza un marco de protección basado en la equidad combinado con una lógica híbrida de swing-momentum. El sistema no se basa en niveles fijos de Stop Loss o Take Profit, sino que aplica una protección dinámica de la equidad adaptada a la volatilidad de Bitcoin. Categoría del producto Expertos → Cripto / Sistemas Swing / Sistemas Momentum Símbolo y marco t
Shadow Breaker
Sarvarbek Abduvoxobov
Asesores Expertos
PRODUCTO Nombre: SHADOW BREAKER ORO EA PROFESIONAL Tagline: Experto en tendencia basado en reglas para XAUUSD (Oro) CATEGORÍA Expertos → Tendencia SÍMBOLO & TIMEFRAME Símbolo: XAUUSD Timeframe: H1 RIESGO Y ESTRATEGIA Tipo de Riesgo: Lote automático con Stop Loss / Take Profit Estrategia: Trading técnico basado en tendencias Restricciones: Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura, sin aprendizaje automático ¿QUÉ ES SHADOW BREAKER? Un Asesor Experto basado en reglas, que sigue la tendencia , dis
Titanium Flux
Sarvarbek Abduvoxobov
Asesores Expertos
Titanium Flux EA Titanium Flux es un sistema de trading automatizado basado en niveles de soporte y resistencia combinados con lógica de confirmación por impulso. El Asesor Experto aplica un control de riesgo estructurado, gestión adaptativa de posiciones y mecanismos internos de protección diseñados para cuentas de prop firm. El EA analiza la estructura del mercado utilizando niveles de marcos temporales superiores y ejecuta operaciones basadas en señales confirmadas en el timeframe H1 . Las op
PropGuardian EA
Sarvarbek Abduvoxobov
Asesores Expertos
PropGuardian EA PropGuardian EA es un sistema de trading semiautomatizado de seguimiento de tendencia, desarrollado con una disciplina de riesgo estricta y con el cumplimiento de normas de las prop firms como prioridad principal. El Asesor Experto combina una estructura de tendencia basada en EMA con confirmación de fuerza mediante ADX y una gestión controlada de posiciones. El EA está diseñado para ser utilizado en el gráfico H1 . La dirección del mercado se define mediante indicadores de marco
