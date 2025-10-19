GoldGuard EA
- Asesores Expertos
- Abadat Hussain
- Versión: 6.0
- Actualizado: 22 diciembre 2025
GoldGuard EA - Asesor Experto MT5 Avanzado para Scalping de Oro
GoldGuard EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5 diseñado específicamente para el scalping de Oro (XAUUSD).
Utiliza algoritmos avanzados de acción del precio, ruptura de volatilidad y gestión dinámica del riesgo para capturar movimientos intradía a corto plazo en el mercado del oro.
Este EA se centra en la consistencia, la precisión y la protección del capital, ofreciendo a los operadores un enfoque disciplinado para la negociación automatizada en condiciones de alta volatilidad.
Características principales
-
Sistema de scalping totalmente automatizado - opera sin intervención manual
-
Optimizado para el oro (XAUUSD), también soporta BTCUSD y los principales pares de divisas
-
Filtros de noticias y spreads integrados para evitar periodos de mercado inestables
-
Compatible con las reglas de las empresas de apoyo (FTMO, MFF y otras)
-
Objetivos de crecimiento constante con reducción controlada
Configuración recomendada
-
Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
-
Símbolo: XAUUSD (Oro)
-
Marco temporal: M1
-
Tipo de cuenta: ECN o RAW spread
-
Depósito mínimo: $1000 o cuenta equivalente en centavos
-
Apalancamiento: 1:100 o superior
-
VPS: Recomendado (preferible servidor de baja latencia)
Visión general de la estrategia
El EA GoldGuard identifica desequilibrios de precios a corto plazo, zonas de liquidez y microtendencias durante las sesiones de negociación de Londres y Nueva York.
Su objetivo es asegurar beneficios pequeños pero consistentes utilizando una relación riesgo-recompensa de 1:1 a 1:2, asegurando un rendimiento estable a largo plazo.
El sistema se adapta automáticamente a la volatilidad cambiante del mercado, manteniendo la eficiencia tanto en condiciones de oscilación como de tendencia.
Por qué elegir GoldGuard EA
-
Lógica de scalping de Oro probada y testada
-
Sistema de detección de la acción del precio asistido por IA
-
Gestión de capital y riesgo integrada
-
Fácil instalación e interfaz amigable para principiantes
-
Actualizaciones de por vida y soporte técnico
Después de tenerlo funcionando un tiempo en mi cuenta real debo decir que este es un EA muy bien diseñado,con ingenio y solidez y que,bajo una lógica operativa aparentemente sencilla,ofrece un potencial de rendimiento enorme.Es muy destacable la precisión de las entradas a mercado y la gestión de posiciones y aunque los beneficios no son muy voluminosos sí son constantes,con una frecuencia operativa más que aceptable.Sin duda,un robot a tener muy en cuenta para obtener rentabilidad sostenida en el tiempo.