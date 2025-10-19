GoldGuard EA - Asesor Experto MT5 Avanzado para Scalping de Oro

GoldGuard EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5 diseñado específicamente para el scalping de Oro (XAUUSD).

Utiliza algoritmos avanzados de acción del precio, ruptura de volatilidad y gestión dinámica del riesgo para capturar movimientos intradía a corto plazo en el mercado del oro.

Este EA se centra en la consistencia, la precisión y la protección del capital, ofreciendo a los operadores un enfoque disciplinado para la negociación automatizada en condiciones de alta volatilidad.

Características principales

Sistema de scalping totalmente automatizado - opera sin intervención manual

Optimizado para el oro (XAUUSD) , también soporta BTCUSD y los principales pares de divisas

Filtros de noticias y spreads integrados para evitar periodos de mercado inestables

Compatible con las reglas de las empresas de apoyo (FTMO, MFF y otras)

Objetivos de crecimiento constante con reducción controlada

Configuración recomendada

Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: M1

Tipo de cuenta: ECN o RAW spread

Depósito mínimo: $1000 o cuenta equivalente en centavos

Apalancamiento: 1:100 o superior

VPS: Recomendado (preferible servidor de baja latencia)

Visión general de la estrategia

El EA GoldGuard identifica desequilibrios de precios a corto plazo, zonas de liquidez y microtendencias durante las sesiones de negociación de Londres y Nueva York.

Su objetivo es asegurar beneficios pequeños pero consistentes utilizando una relación riesgo-recompensa de 1:1 a 1:2, asegurando un rendimiento estable a largo plazo.

El sistema se adapta automáticamente a la volatilidad cambiante del mercado, manteniendo la eficiencia tanto en condiciones de oscilación como de tendencia.

Por qué elegir GoldGuard EA

Lógica de scalping de Oro probada y testada

Sistema de detección de la acción del precio asistido por IA

Gestión de capital y riesgo integrada

Fácil instalación e interfaz amigable para principiantes

Actualizaciones de por vida y soporte técnico



