AI Gold ATM

¡Gana mucho dinero operando de forma inteligente!


Si quieres aumentar tu capital de trading sin estrés, este sistema totalmente automatizado, versátil y adaptable, «AI GOLD ATM», está hecho para ti.


Su función es ayudarte a operar con precisión con el par XAUUSD utilizando un sistema inteligente que se adapta al mercado para que nunca pierdas oportunidades rentables.


Precio de lanzamiento = 299 $

Precio actual = 1499 $


AI GOLD ATM utiliza algoritmos avanzados para detectar operaciones de alta probabilidad;

💯 ahorrándole tiempo

💯 reduciendo los errores manuales

💯 mejorando la consistencia de sus operaciones

💯 ayudándole a generar enormes beneficios en sus operaciones con una caída mínima.


Es una combinación inteligente de sistemas de tendencia, cuadrícula y pirámide que le ayuda a gestionar el riesgo de forma más eficaz, al tiempo que obtiene más beneficios de cada movimiento del mercado.


Con AI GOLD ATM, puede aumentar su capital con confianza, sabiendo que cada operación está respaldada por la precisión impulsada por la IA.

Aproveche ahora el precio de lanzamiento (OFERTA LIMITADA)


El precio de lanzamiento aumentará en 100 $ después de cada 10 compras hasta alcanzar el precio real.


IMPORTANTE: Después de su compra, envíe un mensaje para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración. También se le añadirá a un grupo de apoyo muy valioso para obtener más beneficios.


Requisitos mínimos y recomendaciones para disfrutar de todo su valor

1. Par recomendado: XAUUSD.

2. Depósito inicial recomendado: 2000 $ en cuentas o, preferiblemente, utilizar una cuenta en céntimos de 10 000 USC.

3. Apalancamiento mínimo de 1:200, recomendado 1:500.

4. Tipo de cuenta: Hed


Productos recomendados
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Asesores Expertos
Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
FREE
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Asesores Expertos
MIISC PullBack es una ESTRATEGIA basada en indicadores que es una de las "ESTRATEGIAS OFICIALES MIISC", el alogritmo tiene en cuenta un potencial PULLBACK para la entrada. Pasos Importantes: * El EA debe ser utilizado en 1H timeframe solamente. * Aproveche la probabilidad del EA aplicándolo a un mínimo de 5 símbolos diferentes. * De acuerdo con su capital, establezca un tamaño de lote razonable. * El EA utiliza un stop loss fijo y dinámico. - Un stop loss fijo se aplica en el momento de ejecutar
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Asesores Expertos
"Dos asesores expertos, un precio: ¡impulsando su éxito!" Experto en especulación de petróleo Brent + experto en oscilaciones de petróleo Brent en un solo asesor experto  Live signal Este precio es temporal mientras dure la promoción y aumentará en breve. Precio Final: 5000$ Quedan pocas copias al precio actual, el siguiente precio es -->> 1120 $ Bienvenidos al petróleo Brent El asesor experto de Brent Oil es una potencia, diseñada para dominar los volátiles mercados energéticos con precisió
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Asesores Expertos
Gratis por tiempo limitado A partir de enero 2026 precio de retorno a 7777 $. Carbon 2 EA - Asesor Experto de Recuperación Basado en Cuadrícula para MetaTrader 5 Carbon 2 EA es un Asesor Experto automatizado desarrollado para MetaTrader 5 , diseñado para gestionar las operaciones utilizando un enfoque de recuperación de cuadrícula controlada con parámetros definidos por el usuario y un comportamiento transparente. Este producto está dirigido a traders experimentados que entienden las estrategias
FREE
Xauusd Precision Breakout
Korede Nathaniel Oladoyin
Asesores Expertos
XAUUSD EA de Precisión- Domina el Mercado con Precisión de Tiempo XAU Breakout Pro es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado específicamente para XAUUSD (Oro), capitalizando una poderosa ruptura a primera hora de la mañana a las 7:00 AM GMT en el gráfico M5. Esta estrategia está diseñada para capturar el impulso antes de que la mayoría del mercado reaccione - ofreciendo una ventaja aguda en sesiones volátiles. Características principales Sistema de ruptura totalmente automatizado par
Xagusd Sentinel
Wycliffe Wanjala Wanyonyi
Asesores Expertos
XAGUSD SENTINEL (MT5) - Breakout & Retest Scalper para XAGUSD/EURUSD en M1 Opere la estructura, no el ruido. XAGUSD SENTINEL es un asesor experto de precisión de ruptura de soporte/resistencia + retesteo diseñado especialmente para XAGUSD (Plata) y EURUSD en el marco temporal M1 . Mapea las zonas dinámicas de los pivotes de precios, los tiempos de entradas en rupturas limpias o retests rápidos, y gestiona el riesgo con protecciones a nivel de cesta, para que pueda perseguir configuraciones de al
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
BOOM and CRASH Envelopes Scalper
Allan Munene Mutiiria
Asesores Expertos
EA BOOM y CRASH Envelopes Scalper MT5 Libere su potencial de trading con el EA BOOM and CRASH Envelopes Scalper MT5 , un Asesor Experto meticulosamente diseñado para MetaTrader 5, adaptado específicamente para los índices de alto octanaje Boom and Crash. Este EA combina la precisión de los indicadores Envelopes y RSI con una sólida estrategia de scalping, ofreciendo a los operadores una herramienta dinámica para capitalizar los rápidos movimientos del mercado. Si usted es un scalper experimentad
FREE
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Asesores Expertos
Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
Stabilized Funds EA
Albert Villar I Ortiz
Asesores Expertos
Stabilized Funds EA es un Asesor Experto totalmente automático construido para el par de divisas EURUSD . Stabilized Funds EA no utiliza Martingale y Grid, todas las operaciones están cubiertas por StopLoss y TakeProfit . Stabilized Funds EA sólo funciona en pares de divisas EURUSD. Stabilized Funds EA ha sido probado durante más de 5 años en Strategy Tester . *****************************************************************************************************************************************
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Asesores Expertos
El EA Go Long implementa una estrategia avanzada de trading intradía basada en el principio de trading diario sistemático con múltiples confirmaciones técnicas. Mientras muchos traders buscan algoritmos complejos, este EA combina conceptos simples pero efectivos con una gestión sofisticada del riesgo y múltiples filtros técnicos. El EA abre posiciones en un momento específico cada día, pero solo cuando las condiciones del mercado se alinean con múltiples indicadores técnicos. Este enfoque sist
FREE
PredatorEA
Dragan Drenjanin
5 (1)
Asesores Expertos
Introducción a Predator EA Predator es un Asesor Experto (EA) de vanguardia para la plataforma MetaTrader 5 (MT5), diseñado para simplificar y optimizar el trading de forex. Este EA está preoptimizado para diversos pares de divisas y marcos temporales, lo que lo hace ideal para operadores que buscan una solución fiable y automatizada. Presupuesto Plataforma   : MT5 Tipo de cuenta   : Se recomiendan cuentas de cobertura para un rendimiento óptimo. Las pruebas son vitales para liberar el potencia
LarryTrader
Paul Timothy Turculetu
5 (2)
Asesores Expertos
LarryTrader EA es un sistema de trading totalmente automatizado desarrollado para XAUUSD en el marco temporal de 5 minutos. El algoritmo se basa en un modelo dinámico de ruptura e impulso, diseñado para capitalizar los movimientos de precios intradía con un estricto control del riesgo. Se adapta de forma inteligente a las condiciones del mercado utilizando confirmación de volumen, filtros de volatilidad y gestión adaptativa de stop-loss. El EA incluye herramientas de riesgo avanzadas como la tom
FREE
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Asesores Expertos
Trend Hedge Master MT5: La evolución de una estrategia comprobada El EA Trend Hedge Master MT5 es un sistema profesional de grid y hedging, creado con más de una década de experiencia en trading. Detecta tendencias con precisión y gestiona drawdowns para proteger tu capital y buscar ganancias consistentes en Forex y oro. Por qué la versión MT5 es superior: Lógica de tendencia mejorada : Señales más precisas. Recuperación inteligente : No añade operaciones al azar, se adapta al mercado. Gestión a
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Asesores Expertos
Fibo Trader es un asesor experto que le permite crear preajustes automatizados para patrones de oscilación en referencia a los valores de los retrocesos de Fibonacci utilizando una cuadrícula totalmente automatizada y creada dinámicamente. El proceso se logra optimizando primero el EA, y luego ejecutándolo en modo automatizado. EA le permite cambiar entre el modo automático y manual. Cuando está en modo manual el usuario utilizará un panel gráfico que permite gestionar las condiciones actuales d
FREE
GRV Grid MT5
Roman Gergert
Asesores Expertos
GRV Grid expert Advisor es un operador de cuadrícula regular que opera en ambas direcciones. La peculiaridad de esta rejilla es que las órdenes posteriores en la rejilla se abren no sólo al alcanzar el paso establecido, sino también sobre la base de la señal, lo que permite no acumular una gran cantidad de órdenes que pueden agotar muy rápidamente todo el Depósito. El EA toma una decisión basada en las señales del indicador mA y el filtro de tendencia. El EA opera casi sin parar, es decir, casi
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Pip Titan Cable Maverick Pro
Gabriel Oreoluwa James
Asesores Expertos
Pip Titan Cable Maverick Pro 2.0 es un asesor experto (EA) de vanguardia diseñado específicamente para los operadores de GBP/USD que operan en el marco temporal H1. Este EA aprovecha sofisticados algoritmos y un robusto conjunto de protecciones para ofrecer experiencias de trading consistentes, eficientes y seguras. Adecuado tanto para operadores experimentados como para principiantes, Cable Maverick Pro 2.0 permite a los usuarios alcanzar sus objetivos de negociación con precisión y confianza.
EA Tunning
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
Sistema Profesional de Trading Automatizado INNOVACIÓN EXCLUSIVA: Tecnología de Reducción del Drawdown en un 80 Sistema de trading automatizado combinado RSI modificado dan Bandas de Desviación Estándar para producir señales de trading más precisas y seguras que los indicadores estándar . Resultados probados: 1. 20-80% Menor Drawdown vs RSI Estándar 2. Mismo número de operaciones - Entradas de mayor calidad 3. Adaptable a la volatilidad del mercado 4. Probado en condiciones reales de m
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
gias avanzadas. Ventajas del SRFire Hedge Position: Sistema diseñado para mitigar pérdidas en mercados volátiles. Adaptable a diferentes estilos de trading gracias a sus tres modos de operación. Ideal para pares como EUR/USD, que suelen mostrar rangos definidos. Si estás buscando una estrategia automatizada con cobertura efectiva y flexibilidad, SRFire Hedge Position es una excelente opción para incorporar a tu portafolio de trading. Recuerda, esta estrategia es solo una pieza del puzzle. Descu
Gap Trace
David Chidiebere Chinweike
Asesores Expertos
Descripción Gap Trace Asesor de Expertos Este EA está diseñado para identificar oportunidades de trading de gap de valor justo en XAUUSD. Se centra en llenar las brechas de valor justo en el gráfico. Pares recomendados : XAUUSD "Estos pares se seleccionan debido a sus fuertes reacciones a FVG, por lo que es ideal para estrategias de FVG". Cuenta real Parámetros Riesgo Mínimo por Operación : Define la menor cantidad de riesgo que estás dispuesto a asumir en cada operación, normalmente una
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Asesores Expertos
GONADRI EA: Toma el control de tus operaciones con inteligencia. Si quieres gonadri gratis contacta conmigo por privado pideme por privado el set file Cualquier duda me la pueden preguntar por privado ES EXCLUSIVAMENTE PARA BROKERS CON 2 DECIMALES EN EL ORO Y SPREAD INFERIOR A 10, POR EJEMPLO: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW Y SIMILARES Usalo siempre en el ORO, pero puedes intentar hacerlo funcionar en otros pares, por ejemplo en FTMO funciona muy bien en GER40.  Timeframe:  M5 Deposi
Bot3
Garfield Heron
Asesores Expertos
Presentamos la solución definitiva para operar: Bot3 - Su ventaja en el mercado Forex Bot3 es un Asesor Experto (EA) de última generación diseñado para MetaTrader 5, que combina el análisis técnico avanzado, la gestión de riesgos y la detección de patrones armónicos para ofrecer resultados consistentes.Tanto si es un principiante como un trader experimentado, este EA automatiza su estrategia de trading con precisión y fiabilidad, ayudándole a maximizar los beneficios al tiempo que minimiza los
Master Hedge
Prashanth Ramanan
Asesores Expertos
Este producto fue creado específicamente para el comercio EURUSD. El EA ha sido probado a fondo con la moneda EURUSD. El EA se utiliza mejor en el marco de tiempo diario. La configuración por defecto es de bajo riesgo, puede ajustar la configuración de acuerdo a su apetito de riesgo basado en las capturas de pantalla adjuntas. En caso de que usted está utilizando el capital por encima de 100.000 USD establecer el equilibrio por 0,01 a 2300 para mitigar el riesgo. Los puntos de entrada se calcula
Pro Trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
Como trader experimentado, es crucial contar con las herramientas y los recursos adecuados para tener éxito en el mercado. Pro Trader EA ofrece una solución de trading profesional y eficiente. Con nuestro innovador software, puede automatizar las estrategias de trading, recibir señales de trading precisas y eliminar las emociones. Pro Trader EA permite operar en múltiples clases de activos, ofrece análisis en tiempo real y una interfaz fácil de usar. Nuestro equipo de soporte está disponible pa
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Asesores Expertos
ReversiLot es una potente herramienta de trading automatizado en la plataforma MetaTrader 5, creada para traders e inversores profesionales. Este asesor se basa en una estrategia de gestión de dinero utilizando Martingala y puede adaptarse a las condiciones del mercado. Características principales: Gestión dinámica de lotes: El tamaño del lote inicial se calcula en función del porcentaje de riesgo del depósito. Posibilidad de aumentar el tamaño del lote multiplicando después de cada operación p
Synthesia EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Asesores Expertos
EA Avanzado de Bloque de Ordenes de Volumen y VWAP Copyright 2025, Abbas Ahmed Visión general VolVoleur 2.1 es un Asesor Experto de nueva generación para MetaTrader 5 que combina la lógica VWAP (Precio Medio Ponderado por Volumen) de nivel institucional con el bloqueo avanzado de órdenes y la confirmación de volumen para ofrecer una ejecución de operaciones altamente selectiva y de seguimiento de tendencias. Diseñado tanto para scalping como para swing trading, este EA reúne un sofisticado filtr
Ussr Fris
Yriy Doronin
Asesores Expertos
¡Saludos a todos los amigos! Les presento un asesor y un indicador en un solo proyecto. La configuración del asesor se muestra en las pantallas presentadas en el mercado. Usted mismo elige el principio básico de diseño. Lo primero que debe hacer es establecer un precio específico en el que el asesor comenzará a calcular y dibujar la zona de negociación, el rango también es establecido por usted. El asesor opera según el principio de ruptura de la zona anterior o futura.
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Otros productos de este autor
Grid Feast MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Hace mucho tiempo, mientras hacía streaming en YouTube, descubrí una potente estrategia de cuadrícula de Expert4x. Como entusiasta del trading en Forex y programador de MQL4/5, desarrollé un asesor experto basado en la estrategia y lo he estado utilizando desde entonces. Comparto aquí el asesor experto con todos vosotros como una forma de contribuir a la comunidad de traders. Por favor, ved el vídeo a continuación, donde se explica la estrategia. MT4 version: https://www.mql5.co
FREE
ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicadores
¡Hola, traders! He desarrollado un indicador para traders que utilizan el Rango Verdadero Promedio (ATR) para determinar el Stop Loss y el Take Profit de sus operaciones. Con este indicador, pueden configurar fácilmente el Take Profit y el Stop Loss con el multiplicador que prefieran. Para usarlo, ajusten el Periodo ATR a su estilo de trading y luego ajusten el Multiplicador de Stop Loss y el Multiplicador de Take Profit según corresponda. ¡Que tengan un buen trading! ¡Mucha suerte y buen tra
FREE
Grid Feast MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Hace mucho tiempo, mientras hacía streaming en YouTube, descubrí una potente estrategia de cuadrícula de Expert4x. Como entusiasta del trading de divisas y programador de MQL4/5, desarrollé un asesor experto basado en la estrategia y lo he estado utilizando desde entonces. Os ofrezco aquí el EA como una forma de contribuir a la comunidad de traders. Por favor, ved el vídeo a continuación, donde se explica la estrategia. Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/145866
FREE
Lot Calculator MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡CALCULA EL TAMAÑO DE TU LOTE AQUÍ MISMO EN METATRADER! Hola, traders. ¿Te enfocas en la gestión del riesgo? Si es así, esto es para ti. Me llamo Ibrahim y he desarrollado una herramienta que te ayuda a calcular el tamaño de tu lote según tu porcentaje de riesgo respecto al saldo de tu cuenta. Esta herramienta también te permite calcular el tamaño de tu lote si tienes un valor absoluto que deseas arriesgar, en lugar de especificar tu riesgo en porcentaje. Por ejemplo, puedes indicar que deseas
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡Hola, expertos en trading! Espero que les vaya bien. ¿Les ha pasado que al abrir una posición el mercado se mueve a su favor o se acerca a su takeprofit y, de repente, el mercado cambia de dirección? Me ha pasado muchas veces y hoy he decidido contraatacar. Les presento un gestor de trading que les ayuda a proteger sus posiciones. Este proyecto les ayuda a establecer el punto de equilibrio de sus posiciones cuando se alcance la cantidad de pips que especifiquen o un porcentaje de su takeprofi
FREE
Equity Security MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡LA MEDIDA DEFENSIVA DE SUS ESTRATEGIAS PARA OBTENER BENEFICIOS! Como dijo el maestro Sun Tzu: La seguridad contra la derrota implica tácticas defensivas; la capacidad de derrotar al enemigo significa tomar la ofensiva. ¿Quiere dejar de sufrir ridículas pérdidas debido a fallos de sus asesores expertos (EA)? ¿Quiere realizar un seguimiento de sus ganancias y pérdidas y tomarse en serio la gestión de riesgos? Antes de comprar su próxima cuenta de empresa de prop trading o su próximo Asesor Expe
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡CALCULA EL TAMAÑO DE TU LOTE AQUÍ MISMO EN METATRADER! Hola, traders. ¿Te enfocas en la gestión del riesgo? Si es así, esto es para ti. Me llamo Ibrahim y he desarrollado una herramienta que te ayuda a calcular el tamaño de tu lote según tu porcentaje de riesgo respecto al saldo de tu cuenta. Esta herramienta también te permite calcular el tamaño de tu lote si tienes un valor absoluto que deseas arriesgar, en lugar de especificar tu riesgo en porcentaje. Por ejemplo, puedes indicar que deseas
FREE
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡Hola, expertos en trading! Espero que les vaya bien. ¿Les ha pasado que al entrar en una posición el mercado se mueve a su favor o se acerca a su takeprofit, y de repente el mercado se revierte en sentido contrario? Bueno, me ha pasado muchas veces y hoy he decidido contraatacar. Les presento un gestor de operaciones que les ayuda a proteger sus posiciones. Este proyecto les ayuda a establecer su(s) posición(es) al punto de equilibrio cuando se alcance la cantidad de pips que especifiquen o u
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicadores
Este es un indicador que le ayuda a escanear todo el marco de tiempo a continuación, le informa acerca de la última posición de la vela Engulfing patrón de vela se formó. El indicador también envía una alerta a su móvil cuando se forma una nueva vela envolvente. Para la visual; 1. Flecha verde hacia arriba indica un patrón de vela envolvente alcista 2. La flecha roja hacia abajo indica un patrón de vela envolvente bajista.
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Hola, expertos en trading! Espero que les vaya bien. Les he propuesto un proyecto interesante basado en la ruptura de precios. Este proyecto es ideal para traders interesados ​​en la ruptura de rangos temporales o que operan con ella. El proyecto les protege de tomar decisiones emocionales en sus operaciones. El EA también puede utilizarse para retos de empresas propias; solo tienen que ajustar el rango temporal de ruptura a su gusto, ajustar el porcentaje/lote fijo de la cuenta que desean usa
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡LA MEDIDA DEFENSIVA DE SUS ESTRATEGIAS PARA OBTENER BENEFICIOS! Como dijo el maestro Sun Tzu: La seguridad contra la derrota implica tácticas defensivas; la capacidad de derrotar al enemigo significa tomar la ofensiva. ¿Quiere dejar de sufrir ridículas pérdidas debido a fallos de sus asesores expertos (EA)? ¿Quiere realizar un seguimiento de sus ganancias y pérdidas y tomarse en serio la gestión de riesgos? Antes de comprar su próxima cuenta de empresa de prop trading o su próximo Asesor Expe
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Gana mucho dinero operando de forma inteligente! Si quieres aumentar tu capital de trading sin estrés, este sistema totalmente automatizado, versátil y adaptable, «AI GOLD ATM», está hecho para ti. Su función es ayudarte a operar con precisión con el par XAUUSD utilizando un sistema inteligente que se adapta al mercado para que nunca pierdas oportunidades rentables. Precio de lanzamiento = 299 $ Precio actual = 1499 $ MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981 AI GOLD ATM u
Martingale and Hedge Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
Hola, traders. ¿Son ustedes de los que confían en sus entradas, pero suelen acabar siendo víctimas de la caza de stop loss? ¿Sus análisis son más del 70% correctos, pero sus operaciones suelen alcanzar el stop loss debido a la caza de stop loss o a manipulaciones del mercado? Si es así, ¡es hora de tomar el control! Con esta herramienta, pueden ganar todas sus operaciones precisas sin preocupaciones. También les ayuda a rastrear sus posiciones y asegurar sus ganancias hasta que el Sr. Mercado d
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Hola, expertos en trading! Espero que les vaya bien. Les he propuesto un proyecto interesante basado en la ruptura de precios. Este proyecto es ideal para traders interesados ​​en la ruptura de rangos temporales o que operan con ellos. El proyecto les protege de tomar decisiones emocionales al operar. El EA también se puede usar para desafíos de empresas propias; solo necesitan ajustar el rango temporal de ruptura a su gusto, ajustar el porcentaje/lote fijo de la cuenta que desean usar y listo
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
Hola, traders. ¿Son ustedes de los que confían en sus entradas, pero suelen acabar siendo víctimas de la caza de stop loss? ¿Sus análisis son más del 70% correctos, pero sus operaciones suelen alcanzar el stop loss debido a la caza de stop loss o a manipulaciones del mercado? Si es así, ¡es hora de tomar el control! Con esta herramienta pueden ganar todas sus operaciones precisas sin preocupaciones. También les ayuda a rastrear sus posiciones y asegurar sus ganancias hasta que el Sr. Mercado de
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario