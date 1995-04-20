Absolute Edge Reversal

¡Prepárese para transformar su trading con Absolute Edge Reversal! Este indicador inteligente es su nueva arma secreta para detectar puntos de entrada y salida de alta probabilidad directamente en su gráfico. Olvídese de los análisis complejos y desordenados: vamos directamente a la señal para que pueda actuar con rapidez y operar con confianza.

Por qué necesita Absolute Edge Reversal

Absolute Edge Reversal no es sólo otra línea de señal; es un sistema de impulso dinámico diseñado para la precisión. Combina múltiples cálculos de fuerza con filtrado de tendencias para ofrecerle las alertas de inversión más fiables posibles.

Principales características y ventajas

  • Señales de reversión precisas: Obtenga señales claras de COMPRA (flecha hacia arriba) y VENTA (flecha hacia abajo) directamente en su gráfico, marcando pivotes de precios potenciales con una precisión increíble. Esto elimina las conjeturas y le ayuda a captar el giro del mercado.

  • Confirmación de tendencia integrada (The "Edge"): El indicador cuenta con un filtro EMA 200 integrado. Esta potente función le garantiza que sólo realizará operaciones que se alineen con la tendencia principal del mercado, reduciendo drásticamente las señales falsas y manteniéndole en el lado correcto del mercado.

  • Fuerza del Momento Absoluto: Utiliza un sofisticado cálculo de impulso personalizado que rastrea el poder genuino de los Toros frente a los Osos. La señal sólo se genera cuando un lado es lo suficientemente fuerte como para cruzar su propia línea de señal y la línea de fuerza opuesta, dándole una fuerte convicción en el movimiento.

  • Manténgase informado, siempre: ¡Nunca se pierda una configuración! El indicador proporciona múltiples opciones de alerta, incluyendo alertas emergentes, notificaciones móviles y correo electrónico, lo que garantiza que se le notifique al instante de una nueva operación de alta probabilidad.

  • Panel visual claro: Un panel de texto dedicado en su gráfico proporciona un resumen de un vistazo de la SEÑAL actual, la TENDENCIA MOMENTUM, y la TENDENCIA GENERAL, manteniendo su análisis limpio y centrado.

  • También disponible en formato EA. Descargar aquí https://www.mql5.com/en/market/product/157970

Tome el control de sus operaciones: ¡Descargar ahora!

Deje de perseguir al mercado y empiece a anticiparse a sus movimientos. Absolute Edge Reversal le da la claridad, la confirmación de la fuerza y la alineación de la tendencia que necesita para operar con una ventaja absoluta.

🔥 ¡Haga clic en el botón de descarga y empiece a operar con más inteligencia hoy mismo! 🔥

Parámetros del Indicador

Personaliza el indicador para que se adapte perfectamente a tu estilo de trading.

  • AbeLength: Define el periodo para el cálculo de la Fuerza Absoluta del núcleo.

  • AbeSmooth: El periodo utilizado para suavizar las líneas de fuerza calculadas.

  • AbeSignal: El periodo para calcular la línea de señal, que actúa como control de sensibilidad del disparo.

  • AbeMA_method: Selecciona el método de Media Móvil (por ejemplo, Simple, Exponencial, Lineal Ponderada) para todos los cálculos internos.

  • AbeMA_Precio: Determina el precio (por ejemplo, Cierre, Máximo, Mínimo) utilizado en el cálculo del impulso.

  • UseEMAFilter: Un simple interruptor para activar o desactivar el potente filtro de tendencia EMA 200.

  • EMAPeriod: El periodo para la Media Móvil del filtro de tendencia principal (por defecto es 200).

  • EMAAppliedPrice: El precio utilizado para calcular la EMA de filtro de tendencia.

  • EnableNotify / SendAlert / SendApp / SendEmail: Conmutadores para los diferentes tipos de notificación.

  • AlertDelaySeconds: Establece un tiempo mínimo de retardo entre nuevas alertas para evitar el spam de notificaciones.

  • ArrowOffset: Controla la distancia entre la flecha de señal y la vela para una visualización óptima.

  • Desplazamiento: Le permite desplazar las flechas de señal horizontalmente en el gráfico.

Potencie su toma de decisiones

Para obtener los máximos resultados y un dominio completo del mercado, combine Absolute Edge Reversal con estos potentes indicadores adicionales. Usando estas herramientas juntas, usted puede mejorar su análisis y tomar decisiones más seguras.


