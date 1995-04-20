¡Libera tu potencial de trading con Momentum Strength Signal! 🚀

¿Cansado de los indicadores rezagados y del confuso ruido del mercado? Momentum Strength Signal es la herramienta de vanguardia construida para darle una ventaja decisiva centrándose en lo que realmente impulsa los precios: la pura fuerza del mercado. No se trata simplemente de otro indicador medio; es un sistema dinámico que identifica el momento exacto en que comienza una tendencia y confirma su validez, ayudándole a entrar y salir de las operaciones con confianza.

Por qué necesita este potente indicador:

Flechas de entrada de precisión: Obtenga señales claras de compra (flecha blanca hacia arriba) y venta (flecha roja hacia abajo) directamente en su gráfico, marcando los puntos críticos de cruce donde la fuerza alcista o bajista toma el control.

Filtrado de tendencias integrado (opcional): Elimine las operaciones de baja probabilidad con el filtro integrado de 200 EMA . El indicador sólo señalará una compra si el precio está por encima de la EMA y una venta si el precio está por debajo . Esto asegura que está operando con la tendencia principal, mejorando dramáticamente su tasa de éxito.

Confirmación de doble capa: La señal se dispara sólo cuando se cumplen dos condiciones poderosas: La línea de fuerza primaria cruza la línea de fuerza opuesta (por ejemplo, los Toros cruzan a los Osos). La fuerza resultante se confirma superando su propia línea de señal. Esta doble comprobación proporciona señales de alta convicción.

No se pierda ningún movimiento (Alertas inteligentes): Manténgase conectado al mercado sin estar pegado a la pantalla. Reciba notificaciones instantáneas a través de alertas emergentes , notificaciones push en su móvil y correo electrónico , asegurándose de que capta cada señal de alta probabilidad en el momento en que se produce. Además, un retardo personalizable evita el spam de alertas.

Panel de sesgo de mercado claro: Un panel de información en el gráfico le ofrece de un vistazo un resumen del estado actual del mercado, incluyendo la Tendencia Absoluta y un estado de Tendencia Global combinada como "FUERTE BULL" o "BEAR BIAS".

Parámetros personalizables para su estrategia

Adapte la señal de fuerza del impulso para que se ajuste perfectamente a su estilo de negociación y al activo específico que esté observando.

MosLength: El periodo de retrospectiva para calcular la fuerza bruta inicial (por defecto: 10).

MosSmooth : El período utilizado para suavizar la fuerza bruta para líneas más limpias (por defecto: 5).

MosSignal : El periodo para la línea de señal final, que confirma la fuerza suavizada (por defecto: 5).

MosMA_method : El método de media móvil utilizado para el suavizado (0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA - por defecto).

MosMA_Price : El tipo de precio utilizado en el cálculo (0=Cierre, 4=Mediana, 6=Ponderada, etc. - por defecto: 0).

UseEMAFilter: Póngalo a True para activar el potente filtro de tendencia 200 EMA.

EMAPeriod: El periodo para el filtro de Media Móvil Exponencial (por defecto: 200).

EMAAppliedPrice: El precio utilizado para calcular la EMA (por defecto: Precio de cierre).

EnableNotify: Interruptor maestro para todas las funciones de alerta.

SendAlert: Habilita las alertas emergentes tradicionales.

SendApp: Habilita las notificaciones push móviles.

SendEmail: Habilita las notificaciones por correo electrónico.

AlertDelaySeconds: Evita el spam de señales estableciendo un tiempo mínimo entre alertas (por defecto: 60 segundos).

ArrowOffset: Controla la distancia a la que se colocan las flechas de señal desde el máximo/mínimo de la barra (por defecto: 10).

Potencie su toma de decisiones

Para obtener los máximos resultados, combine Momentum Strength Signal con otras herramientas de análisis especializadas para crear un sistema de negociación sólido y completo:

Combinando estas poderosas herramientas, usted puede mejorar su análisis y tomar decisiones de trading más seguras.

Deje de adivinar. Empiece a operar con convicción.

El mercado recompensa la preparación y la precisión. No deje que la indecisión le cueste beneficios. Descargue hoy mismo la señal de fuerza del impulso y comience a recibir señales más claras y a operar con más inteligencia.