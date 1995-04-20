Momentum Strength Signal

¡Libera tu potencial de trading con Momentum Strength Signal! 🚀

¿Cansado de los indicadores rezagados y del confuso ruido del mercado? Momentum Strength Signal es la herramienta de vanguardia construida para darle una ventaja decisiva centrándose en lo que realmente impulsa los precios: la pura fuerza del mercado. No se trata simplemente de otro indicador medio; es un sistema dinámico que identifica el momento exacto en que comienza una tendencia y confirma su validez, ayudándole a entrar y salir de las operaciones con confianza.

Por qué necesita este potente indicador:

  • Flechas de entrada de precisión: Obtenga señales claras de compra (flecha blanca hacia arriba) y venta (flecha roja hacia abajo) directamente en su gráfico, marcando los puntos críticos de cruce donde la fuerza alcista o bajista toma el control.

  • Filtrado de tendencias integrado (opcional): Elimine las operaciones de baja probabilidad con el filtro integrado de 200 EMA. El indicador sólo señalará una compra si el precio está por encima de la EMA y una venta si el precio está por debajo. Esto asegura que está operando con la tendencia principal, mejorando dramáticamente su tasa de éxito.

  • Confirmación de doble capa: La señal se dispara sólo cuando se cumplen dos condiciones poderosas:

    1. La línea de fuerza primaria cruza la línea de fuerza opuesta (por ejemplo, los Toros cruzan a los Osos).

    2. La fuerza resultante se confirma superando su propia línea de señal. Esta doble comprobación proporciona señales de alta convicción.

  • No se pierda ningún movimiento (Alertas inteligentes): Manténgase conectado al mercado sin estar pegado a la pantalla. Reciba notificaciones instantáneas a través de alertas emergentes, notificaciones push en su móvil y correo electrónico, asegurándose de que capta cada señal de alta probabilidad en el momento en que se produce. Además, un retardo personalizable evita el spam de alertas.

  • Panel de sesgo de mercado claro: Un panel de información en el gráfico le ofrece de un vistazo un resumen del estado actual del mercado, incluyendo la Tendencia Absoluta y un estado de Tendencia Global combinada como "FUERTE BULL" o "BEAR BIAS".

Parámetros personalizables para su estrategia

Adapte la señal de fuerza del impulso para que se ajuste perfectamente a su estilo de negociación y al activo específico que esté observando.

  • MosLength: El periodo de retrospectiva para calcular la fuerza bruta inicial (por defecto: 10).

  • MosSmooth: El período utilizado para suavizar la fuerza bruta para líneas más limpias (por defecto: 5).

  • MosSignal: El periodo para la línea de señal final, que confirma la fuerza suavizada (por defecto: 5).

  • MosMA_method: El método de media móvil utilizado para el suavizado (0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA - por defecto).

  • MosMA_Price: El tipo de precio utilizado en el cálculo (0=Cierre, 4=Mediana, 6=Ponderada, etc. - por defecto: 0).

  • UseEMAFilter: Póngalo a True para activar el potente filtro de tendencia 200 EMA.

  • EMAPeriod: El periodo para el filtro de Media Móvil Exponencial (por defecto: 200).

  • EMAAppliedPrice: El precio utilizado para calcular la EMA (por defecto: Precio de cierre).

  • EnableNotify: Interruptor maestro para todas las funciones de alerta.

  • SendAlert: Habilita las alertas emergentes tradicionales.

  • SendApp: Habilita las notificaciones push móviles.

  • SendEmail: Habilita las notificaciones por correo electrónico.

  • AlertDelaySeconds: Evita el spam de señales estableciendo un tiempo mínimo entre alertas (por defecto: 60 segundos).

  • ArrowOffset: Controla la distancia a la que se colocan las flechas de señal desde el máximo/mínimo de la barra (por defecto: 10).

Potencie su toma de decisiones

Para obtener los máximos resultados, combine Momentum Strength Signal con otras herramientas de análisis especializadas para crear un sistema de negociación sólido y completo:

Combinando estas poderosas herramientas, usted puede mejorar su análisis y tomar decisiones de trading más seguras.

Deje de adivinar. Empiece a operar con convicción.

El mercado recompensa la preparación y la precisión. No deje que la indecisión le cueste beneficios. Descargue hoy mismo la señal de fuerza del impulso y comience a recibir señales más claras y a operar con más inteligencia.


