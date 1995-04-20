¡Domine el mercado con CCI Crossover Master!

¡Deje de adivinar y empiece a operar con confianza! El indicador CCI Crossover Master es su arma secreta para capturar movimientos de alta probabilidad basados en análisis probados de impulso y tendencia. Simplifica la compleja estrategia"CCI Crossover Master", dándole señales claras de Compra y Venta directamente en su gráfico.

Ventajas clave que impulsan su éxito:

Señales de entrada de precisión: No vuelva a perderse una operación de alto potencial. El indicador genera flechas nítidas de Compra y Venta exactamente cuando el CCI más rápido (Entrada) cruza la línea cero, confirmado por el CCI más lento (Tendencia). Este proceso de doble confirmación reduce drásticamente las señales falsas.

Filtrado de Tendencia Integrado (Opcional): Obtenga una ventaja innegable activando el potente filtro EMA 200 . Esto le asegura que sólo tomará señales de Compra cuando el precio esté por encima de la tendencia a largo plazo (EMA 200) y señales de Venta cuando el precio esté por debajo, manteniéndole en el lado correcto del flujo principal del mercado.

Claridad visual: Las flechas claras e imperdibles se trazan directamente en el gráfico de precios principal, indicándole con precisión cuándo actuar. No es necesario mirar varias ventanas: la señal está justo donde la necesita.

Cuadro de mandos en tiempo real: Un panel de información elegante y no intrusivo proporciona una visión general minimalista de los valores actuales del CCI, la tendencia general del mercado y el estado de la señal activa, lo que permite una rápida toma de decisiones.

Esté alerta en cualquier lugar: Gracias a las completas opciones de alerta, recibirá un aviso instantáneo a través de una alerta emergente, una notificación push en el móvil o un correo electrónico en el momento en que se forme una nueva señal. Esto significa que puede supervisar el mercado sin estar pegado a la pantalla.

Desbloquee el control personalizado: Parámetros de entrada

Personalice el indicador para que se adapte perfectamente a su estilo de negociación y a la volatilidad de cualquier par de divisas o marco temporal.

TrendCCI_Period (Predeterminado: 14): Ajusta la sensibilidad del CCI más lento, que determina la tendencia general del mercado.

EntryCCI_Period (Predeterminado: 6): Controla la sensibilidad del CCI más rápido, que se utiliza para sincronizar con precisión la entrada de operaciones.

UseEMAFilter (Predeterminado: true): Active o desactive esta función para activar o desactivar el filtro de tendencia crucial EMA 200.

EMAPeriod (Predeterminado: 200): Establezca el período de retroceso para la Media Móvil Exponencial utilizada para la dirección de la tendencia a largo plazo.

EnableNotify (Predeterminado: true): Control maestro de alertas. Habilita o deshabilita todos los tipos de notificación globalmente.

SendAlert (Predeterminado: true): Obtenga alertas emergentes inmediatas en su escritorio de MetaTrader 4.

SendApp (Por defecto: true): Recibe notificaciones push instantáneas en tu aplicación móvil MT4.

SendEmail (Por defecto: false): Envía notificaciones de señales directamente a tu bandeja de entrada de correo electrónico.

AlertDelaySeconds (Por defecto: 60): Evita el molesto exceso de alertas estableciendo un tiempo mínimo de retardo entre las nuevas alertas.

ArrowOffset (Predeterminado: 10): Ajusta la distancia visual de las flechas de Compra/Venta desde el máximo/mínimo de la barra para una mejor visibilidad.

¡Tome el control de sus operaciones hoy mismo!

¿Por qué esperar a que las oportunidades pasen de largo? El CCI Crossover Master es la herramienta poderosa y rica en funciones que necesita para identificar claramente los cambios de impulso y entrar en operaciones con mayor convicción.

Haga clic en el botón de descarga ahora y empiece a operar de forma más inteligente.

Potencie su toma de decisiones: Utilice indicadores adicionales para obtener los máximos resultados, como:

Detección automática de tendencia Fibonacci Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/146143

Último Máximo y Último Mínimo Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/133711

Multi Timeframe Soporte Resistencia Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/133662

Scalp Master Pro Descargar Aquí https://www.mql5.com/en/market/product/134211

Combinando estas potentes herramientas, podrá mejorar sus análisis y tomar decisiones de trading con mayor confianza.