Libere todo el potencial de su estrategia de negociación con el indicadorDynamic Range Breaker. Esta herramienta esencial está diseñada para señalar puntos de inflexión significativos en el mercado y fuertes continuaciones de tendencia, dándole la claridad y la confianza para actuar.

El indicador Dynamic Range Breaker se centra en identificar "rupturas" claras de los puntos máximos y mínimos anteriores, señalando cuándo el mercado está listo para realizar un movimiento decisivo. Olvídese de las conjeturas; este indicador le proporciona señales precisas y procesables directamente en su gráfico.

¿Por qué elegir Dynamic Range Breaker?

Detecte movimientos explosivos: Capte el inicio de tendencias fuertes y capitalice las rupturas de alto impulso.

Filtre el ruido: Con un filtro EMA opcional pero potente, puede alinear sus operaciones con la tendencia general del mercado, evitando señales falsas y operando a contracorriente.

Señales visuales claras: Las intuitivas flechas de compra y venta aparecen directamente en su gráfico, facilitando la identificación de oportunidades de un vistazo.

Manténgase informado, en cualquier lugar: Obtenga alertas instantáneas a través de ventanas emergentes, notificaciones móviles y correo electrónico, asegurándose de que nunca se pierda una configuración crucial, incluso cuando esté lejos de su pantalla.

Personalizable a su estilo: Ajuste la sensibilidad de detección de ruptura para que coincida con su marco de tiempo de negociación preferido y su tolerancia al riesgo.

Parámetros que le dan el control:

Barras_izquierdas: Defina cuántas barras precedentes debe analizar el indicador para confirmar un máximo o un mínimo para la ruptura. Esto ajusta la sensibilidad de la señal.

Barras_derecha: Define el número de barras posteriores necesarias para confirmar la validez de una ruptura. Esto ayuda a filtrar señales prematuras.

UseEMAFilter: Un simple interruptor para activar o desactivar el potente filtro de Media Móvil Exponencial. Cuando está activo, le asegura que sólo realiza operaciones alineadas con la tendencia dominante, mejorando la fiabilidad de la señal.

Periodo EM: Personaliza el periodo para el filtro EMA. Un valor más alto le alineará con tendencias a largo plazo, mientras que un valor más bajo es adecuado para análisis a corto plazo.

EMAAppliedPrice: Elija en qué punto del precio (Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, etc.) debe basarse el cálculo de la EMA, lo que permite un análisis flexible del mercado.

ActivarNotificación: Activa o desactiva todos los tipos de notificación.

SendAlert: Habilite las alertas emergentes de escritorio para una notificación inmediata en su plataforma de negociación.

SendApp: Active las notificaciones push móviles directamente a su smartphone, manteniéndole conectado al mercado sobre la marcha.

SendEmail: Reciba notificaciones detalladas por correo electrónico para obtener informes completos sobre las señales.

AlertDelaySeconds: Evita el spam de señales estableciendo un retardo mínimo entre alertas consecutivas.

ArrowOffset: Ajuste la distancia visual de las flechas de compra/venta desde la vela, asegurando una visibilidad clara en su gráfico.

Desplazamiento: Desplace la salida del indicador hacia delante o hacia atrás en el tiempo para un análisis visual avanzado.

Potencie su toma de decisiones:

Para lograr los máximos resultados y elevar su análisis de trading, considere integrar el Dynamic Range Breaker con estos indicadores complementarios de Maul Capitalindo:

Combinando estas potentes herramientas, podrá mejorar su análisis y tomar decisiones más seguras.

¡No sólo opere, opere con convicción! Descargue hoy mismoDynamic Range Breaker y transforme su enfoque del análisis de mercado. Mejore su forma de operar: ¡su ventaja empieza aquí!