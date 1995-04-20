Fusion Multi Trend Pro

Libere el trading de precisión con Fusion Multi-Trend Pro 🚀.

¿Está cansado de señales contradictorias y oportunidades perdidas? Presentamos Fusion Multi-Trend Pro, el indicador diseñado para eliminar el ruido del mercado y ofrecer puntos de entrada y salida de alta convección. No se trata de un indicador más; es un asistente de trading unificado que fusiona el poder del impulso, la tendencia y la volatilidad en una señal clara y decisiva.

Ventajas clave: Por qué necesita Fusion Multi-Trend Pro

Filtre las falsificaciones: Nuestro sistema combina tres análisis principales(MA Crossover, RSI Momentum y ADX Trend Strength) para garantizar que sólo opera cuando las condiciones están totalmente alineadas. Esto significa menos señales falsas y entradas más fiables.

Protección de tendencia integrada: El Filtro EMA 200 opcional actúa como su seguridad de tendencia de alto nivel. Le impide tomar señales de "Compra" en un mercado bajista a largo plazo o señales de "Venta" en un mercado alcista a largo plazo, manteniéndole en el lado correcto de la tendencia principal.

Gráficos nítidos: Olvídese de los gráficos complejos. El indicador proporciona sencillas señales de histograma verde (compra), rojo (venta) y amarillo (enfriamiento/retención ) en una ventana independiente, lo que permite tomar decisiones instantáneas sin esfuerzo.

No se pierda ni un movimiento: Con las completas opciones de alerta -incluyendo Pop-up, Notificación Móvil (App) y Correo Electrónico- será notificado en el momento en que aparezca una configuración confirmada de alta probabilidad, incluso cuando esté lejos de su escritorio.

Parámetros esenciales (su centro de control)

Adapte la sensibilidad del indicador para que se ajuste perfectamente a su estilo de negociación y al activo con el que opera.

Parámetros esenciales:

  • short_ma : Establece el periodo de la EMA rápida (por ejemplo, 5) para definir el movimiento a corto plazo.

  • long_ma : Establece el periodo para la EMA Lenta (por ejemplo, 10) para definir la tendencia a medio plazo.

  • rsi_period : Establece el periodo de retroceso del RSI (por ejemplo, 21) para medir el impulso.

  • adx_period : Establece el periodo de revisión del ADX/DI (por ejemplo, 14) para medir la fuerza y la dirección de la tendencia.

Ajustes del filtro de tendencia:

  • UseEMAFilter : Un interruptor Verdadero/Falso para activar el filtro crucial de tendencia a largo plazo EMA 200.

  • EMAPeriod : El periodo para el filtro de media móvil (por defecto 200).

  • EMAPrecioAplicado : El precio utilizado para el filtro EMA (por ejemplo, Cierre, Mediana).

Ajustes de notificación:

  • EnableNotify : El interruptor principal para activar o desactivar todas las alertas de señales.

  • EnviarAlerta : Activa/Desactiva la clásica ventana emergente de alerta en su terminal.

  • SendApp : Activa/Desactiva el envío de alertas instantáneas a su aplicación móvil MT4/MT5.

  • SendEmail : Activa/Desactiva el envío de alertas a su correo electrónico.

  • AlertDelaySeconds : Establece un retraso (en segundos) entre las alertas para evitar el spam de notificación.

Ajustes visuales:

  • Shift : Desplaza la salida del indicador hacia adelante o hacia atrás en el gráfico.

Potencie su toma de decisiones

Para dominar realmente el mercado, necesita una suite analítica completa. Utilice Fusion Multi-Trend Pro junto con estas potentes herramientas para obtener los máximos resultados y la mayor confianza en sus decisiones de trading:

Combinando estas potentes herramientas, podrá mejorar su análisis y tomar decisiones de trading más seguras y con mayor probabilidad.

No opere a ciegas, opere con confianza y claridad.

Descargue Fusion Multi-Trend Pro ahora y transforme su forma de ver el mercado.


