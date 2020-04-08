¡Conquiste el mercado con Velocity Crossover!

Deje de adivinar y empiece a operar con confianza. El indicador Velocity Crossover es su poderosa herramienta para señalar entradas y salidas de alta probabilidad, combinando lo mejor de las Medias Móviles (MA) y el impulso MACD en señales de trading cristalinas.

Este no es sólo otro indicador de media; es un motor de confirmación inteligente. Espera a que el precio cruce una MA clave y luego cruza referencias de ese movimiento con el poderoso cambio en el impulso del MACD. ¿Cuál es el resultado? Flechas de compra y venta limpias y validadas que se muestran directamente en su gráfico, para que nunca se pierda un movimiento confirmado.

Principales características y ventajas:

Señales de doble confirmación: Obtenga una precisión superior al requerir un cruce del precio sobre la MA Y una confirmación de impulso concurrente del MACD. Esto elimina el ruido y reduce las señales falsas.

Alertas visuales: Vea instantáneamente dónde está la acción con flechas de compra (blancas) y venta (rojas) colocadas claramente en el gráfico.

Filtro de tendencia incorporado: Active el Filtro EMA 200 opcional para asegurarse de que sus señales se alinean con la tendencia principal. Sólo realiza compras cuando el precio está por encima de la EMA 200 y ventas cuando está por debajo, mejorando drásticamente la calidad de la señal.

Completo sistema de alertas: Nunca se pierda una configuración, incluso cuando usted está lejos de su pantalla. El indicador ofrece Alertas, Email, y Notificaciones Push (SendApp) directamente a su dispositivo móvil.

Sensibilidad Ajustable: Personalice los parámetros principales de MA y MACD para que se adapten perfectamente a su estilo de trading y a las condiciones específicas del mercado.

Pantalla informativa: Un panel informativo detallado en su gráfico proporciona un resumen de un vistazo de la posición actual de la MA, el estado del MACD y la señal más reciente.

Parámetros deVelocity Crossover: Su ventaja personalizable

Adapte el indicador a su estrategia precisa con estas sencillas entradas:

MA_Period: Establece el periodo para la Media Móvil Exponencial central (por defecto 20).

FastEMA : El periodo rápido para el cálculo del MACD (por defecto 12).

SlowEMA : Periodo lento para el cálculo del MACD (por defecto 26).

SignalPeriod: El periodo de la línea de señal para el cálculo MACD (por defecto 9).

UseEMAFilter: Un simple interruptor para activar o desactivar el potente filtro EMA 200.

EMAPeriod: El periodo para el filtro de tendencia principal EMA (por defecto 200).

EMAAppliedPrice: El precio utilizado para calcular el filtro EMA (por defecto PRICE_CLOSE).

EnableNotify: Interruptor maestro para activar todas las funciones de alerta.

SendAlert/SendApp/SendEmail: Interruptores individuales para las ventanas emergentes en pantalla, las notificaciones móviles y las alertas por correo electrónico.

AlertDelaySeconds: Evita el spam de alertas estableciendo un tiempo mínimo de retardo entre nuevas señales (por defecto 60 segundos).

ArrowOffset: Controla la distancia entre la flecha de señal y la vela (por defecto 10).

Desplazamiento: Le permite desplazar la salida completa del indicador hacia delante o hacia atrás en el gráfico (por defecto 0).

Potencie su toma de decisiones:

Maximice los resultados de Velocity Crossover integrando potentes herramientas de análisis de mercado. Combinando sus precisas señales con conceptos avanzados como soporte/resistencia y detección automática de tendencias, llevará sus operaciones al siguiente nivel.

Utilice indicadores adicionales para obtener los máximos resultados, como:

Combinando estas potentes herramientas, podrá mejorar sus análisis y tomar decisiones de trading con mayor confianza.

¿Listo para transformar su análisis de trading de complicado a claro? ¡Descargue el Velocity Crossover hoy mismo y comience a ver las señales confirmadas que importan!