El indicador Cobra Arrow es una herramienta de señalización de precisión diseñada para MT5 que identifica los posibles puntos de inflexión del mercado utilizando un híbrido único de volatilidad, impulso y dinámica de agotamiento. Visualiza las oportunidades de negociación directamente en el gráfico a través de flechas naranjas y magenta colocadas con desplazamientos adaptativos basados en ATR para mejorar la legibilidad y el conocimiento del contexto.

Internamente, combina la sensibilidad del oscilador a corto plazo con la evaluación de la fuerza del precio para detectar cuándo los cambios de impulso se alinean con la contracción o expansión de la volatilidad. El sistema filtra el ruido examinando el comportamiento reciente de los precios para validar cada señal, garantizando que las flechas sólo aparezcan en condiciones de confirmación multibarra coherentes.

Además de la visualización en el gráfico, Cobra Arrow admite alertas totalmente configurables (sonido, mensaje, correo electrónico y push), lo que permite supervisar las operaciones en tiempo real sin necesidad de estar constantemente en la pantalla. Diseñado para operadores intradía y swing por igual, ofrece claridad, disciplina y precisión táctica sin revelar su lógica propietaria subyacente.