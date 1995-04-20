Dynamic Flow Oscillator mw

"Dynamic Flow Oscillator" es un indicador avanzado y personalizado de Crypto_Forex: ¡una herramienta de trading eficiente para MT4!





- Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo.

- El Oscilador Dynamic Flow cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables.

- El indicador utiliza datos de precio y volumen para identificar zonas de sobreventa y sobrecompra.

- El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas de sobreventa/sobrecompra.

- Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores de sobrecompra: por encima de la línea roja.

- Es mucho más preciso que los osciladores estándar. Marcos temporales compatibles: M30, H1, H4, D1, W1.

- Con alertas para PC y móvil.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.