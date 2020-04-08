Deja de adivinar, empieza a confirmar: Presentamos Signal Sentinel 🚀

¿Está cansado de las señales que le dejan colgado? El indicador Signal Sentinel es su arma definitiva contra la incertidumbre del mercado, diseñado para ofrecer configuraciones de trading de alta probabilidad directamente en su gráfico. Hemos combinado el poder de dos MACD con un filtro EMA a largo plazo para asegurarnos de que sólo opera en las tendencias más fuertes y confirmadas.

No se trata de un indicador más, sino de un completo sistema de confirmación que le protege de las falsas rupturas y del ruido entrecortado. Identifica la dirección principal del mercado y luego espera el cambio de impulso perfecto para darle una entrada precisa.

Ventajas y características inmejorables

Opere con confianza, no con esperanza

La principal ventaja de Signal Sentinel es la Triple Confirmación. Este poderoso sistema utiliza:

1. Filtro MACD (Lento): Determina la tendencia predominante del mercado-actuando como su brújula de "panorama general".

2. 2. Señal MACD (rápida): Señala el momento exacto en que el impulso cambia en la dirección de la tendencia, ofreciéndole puntos de entrada y salida precisos.

3. Filtro EMA 200 (Opcional): Este filtro de nivel institucional le asegura que sólo tomará señales de compra cuando el precio esté por encima de la EMA 200 y señales de venta cuando el precio esté por debajo, protegiéndole de operaciones contra tendencia.

Por qué necesita descargar esto ahora:

Flechas de Precisión: Obtenga flechas de compra (blancas) y venta (rojas) claras y sin repintado directamente en su gráfico, mostrándole exactamente dónde entrar.

Señales de Salida Inteligentes: El indicador marca automáticamente posibles puntos de salida cuando el impulso cambia en contra de su operación, ayudándole a proteger sus beneficios.

Potencia personalizable: Ajuste los periodos Rápido y Lento del MACD para que se adapten perfectamente a su estilo de negociación y marco temporal favoritos, desde scalping hasta swing trading.

Nunca se pierda un movimiento: Opciones de alerta integral significa que usted recibe notificaciones instantáneas a través de alerta emergente, aplicación móvil Push, y el correo electrónico el momento en que una señal confirmada, de alta calidad aparece.

Panel de control en vivo: Un elegante panel de información sobre el gráfico le ofrece una visión general instantánea del estado de la tendencia actual (fuerte tendencia alcista/bajista, estado del MACD, tendencia EMA 200) para que siempre conozca su sesgo de mercado.

Parámetros del indicador (su configuración, su ventaja)

Signal Sentinel está construido para ser flexible. Personalice fácilmente su potencia con estas sencillas entradas:

FastMACD1 (Por defecto 32): El periodo más rápido para la señal primaria MACD.

SlowMACD1 (Por defecto 64): El periodo más lento para la señal primaria MACD.

SignalPeriod1 (Por defecto 12): El periodo para la línea de señal primaria.

UseEMAFilter (Por defecto True): Activa o desactiva el filtro de tendencia EMA 200.

EMAPeriod (Por defecto 200): Ajuste el periodo del filtro de media móvil exponencial.

FastMACD2 (Predeterminado 64): El periodo más rápido para el filtro secundario MACD.

SlowMACD2 (Por defecto 128): El periodo más lento para el Filtro MACD secundario.

SignalPeriod2 (12 por defecto): El periodo para la línea de señal secundaria.

EnableNotify (Por defecto True): Interruptor maestro para todas las alertas.

SendAlert (Por defecto True): Activa o desactiva la alerta emergente en pantalla.

SendApp (por defecto True): Activa o desactiva las notificaciones push móviles.

SendEmail (Falso por defecto): Activar o desactivar las notificaciones por correo electrónico.

AlertDelaySeconds (60 por defecto): Establece un intervalo de tiempo mínimo entre las alertas para evitar el spam.

Potencie su toma de decisiones:

¿Listo para operar de forma más inteligente, no más difícil? Deje de esperar buenas señales y empiece a exigir señales confirmadas.

➡️ ¡Haga clic en "Descargar" o "Comprar" ahora y eleve sus operaciones al siguiente nivel con Signal Sentinel!

Para obtener los máximos resultados, Signal Sentinel funciona perfectamente cuando se combina con otras sólidas herramientas:

Detección automática de tendencia Fibonacci Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/146143

Último Máximo y Último Mínimo Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/133711

Multi Timeframe Soporte Resistencia Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/133662

Scalp Master Pro Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/134211

Combinando estas potentes herramientas, podrá mejorar su análisis y tomar decisiones de trading más seguras.