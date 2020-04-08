Deja de adivinar, empieza a disparar: ¡Presentamos SR Sniper!

¿Cansado de puntos de entrada que parecen aleatorios? El indicador SR Sniper es su nueva herramienta esencial para encontrar operaciones de alta probabilidad con precisión quirúrgica. Está diseñado para atravesar el ruido del mercado, dándole claras señales de Compra y Venta justo en las zonas de precios más críticas.

Este potente indicador combina el análisis dinámico del Índice del Canal de Materias Primas (CCI) con la detección automática de Soportes y Resistencias (S/R), y luego filtra todo con una Media Móvil Exponencial (EMA) a largo plazo para una máxima confianza. SR Sniper También disponible en formato EA. Enlace Descargar https://www.mql5.com/en/market/product/155885

Ventajas clave que le encantarán

Entradas precisas: Obtenga flechas claras de Compra y Venta exactamente donde el precio está rebotando desde el Soporte o la Resistencia, permitiéndole entrar en operaciones con ratios superiores de riesgo-recompensa.

Confirmación de Tendencia Incorporada: Utilice el Filtro EMA 200 opcional para asegurarse de que sus reversiones están operando con la tendencia principal, reduciendo drásticamente las señales falsas y mejorando su tasa de éxito.

No más confusión: Deje de dibujar manualmente las líneas S/R. El indicador identifica automáticamente las zonas potenciales de inversión basándose en la acción reciente de los precios.

Alertas accionables: Nunca más se pierda una configuración perfecta. Obtenga alertas emergentes instantáneas, notificaciones móviles y correos electrónicos tan pronto como se confirme una nueva señal de alta probabilidad.

Desbloquee toda su potencia: Parámetros personalizables

El SR Sniper está listo para funcionar nada más sacarlo de la caja, pero puede ajustarlo fácilmente para que se adapte a su estilo de trading y marco temporal favoritos:

CCIPeriod (Predeterminado: 50): Ajusta la sensibilidad del CCI.

SRLookback (Predeterminado: 20): Determina cuántas barras previas se utilizan para identificar los niveles de Soporte y Resistencia más cercanos.

UseEMAFilter (Predeterminado: Verdadero): Activa o desactiva el filtro de tendencia EMA 200.

EMAPeriod (Predeterminado: 200): Establece el período para la Media Móvil Exponencial que define la tendencia.

EMAAppliedPrice (Predeterminado: PRICE_CLOSE): Selecciona qué punto de precio (Cierre, Apertura, Máximo, etc.) debe utilizar el cálculo de la EMA.

EnableNotify (Por defecto: True): Interruptor maestro para todas las funciones de alerta.

SendAlert (Predeterminado: Verdadero): Activa la alerta emergente tradicional de la plataforma.

SendApp (Por defecto: True): Habilita las notificaciones push a su aplicación móvil MetaTrader.

SendEmail (Por defecto: Falso): Habilita las notificaciones por correo electrónico.

AlertDelaySeconds (Por defecto: 60): Evita el spam estableciendo un tiempo mínimo de retardo entre alertas.

ArrowOffset (Predeterminado: 10): Ajusta la distancia de la flecha de compra/venta desde el máximo o mínimo de la vela.

Desplazamiento (Predeterminado: 0): Desplaza el gráfico del indicador a la izquierda o a la derecha.

No opere más a ciegas- ¡Descargue SR Sniper hoy!

Tome el control de sus entradas, confirme sus tendencias y opere con la confianza de un profesional. SR Sniper hace que el análisis técnico avanzado sea simple y entrega señales claras y procesables directamente a su gráfico.

¡Haga clic en Descargar ahora y comience a identificar esos giros del mercado de alta probabilidad!

Potencie su toma de decisiones:

Para obtener los máximos resultados, utilice indicadores adicionales para confirmar y maximizar su estrategia:

