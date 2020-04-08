Swing Hunter Pro

Deje de adivinar, empiece a ganar: ¡Conozca a Swing Hunter Pro!

¿Está cansado de gráficos confusos y entradas tardías? El indicador Swing Hunter Pro es su arma definitiva para captar las oscilaciones rentables del mercado con una claridad y confianza inigualables. Esta potente herramienta combina lo mejor de las Medias Móviles de Casco (HMA) y las Medias Móviles Exponenciales (EMA) con un estricto filtro de tendencia, proporcionándole señales sólidas y de alta probabilidad directamente en su gráfico. Disponible en formato EA.

Enlace de descarga https://www.mql5.com/en/market/product/155789

Olvídese de los complejos análisis manuales. Swing Hunter Pro hace el trabajo pesado, proporcionando flechas de compra y venta visualmente impresionantes basadas en un sistema de triple confirmación. Es la forma más sencilla de identificar la verdadera dirección de la tendencia y el momento perfecto para entrar o salir del mercado.

Principales ventajas y características:

  • Señales de Triple Confirmación: Sus operaciones son validadas por tres capas de lógica: la pendiente HMA, un cruce rápido/lento EMA, y un filtro de tendencia a largo plazo EMA200. Esto reduce drásticamente las señales falsas.

  • Tecnología HMA Zero-Lag: La Media Móvil de Casco es conocida por su velocidad. Utilizando su pendiente, el indicador le ayuda a captar los giros antes que las MA tradicionales.

  • Filtro de tendencia incorporado: El filtro EMA200 opcional le garantiza que sólo tomará señales de compra en un mercado alcista general y señales de venta en un mercado bajista general, manteniéndole en el lado correcto de la gran tendencia.

  • Visualización nítida: Disfrute de flechas de Compra (Azul) y Venta (Rojo) limpias y sin ambigüedades directamente en su gráfico, haciendo que la ejecución sea simple y libre de estrés.

  • No se pierda ningún movimiento: Utilice las funciones personalizables de alertas, notificaciones y correo electrónico para recibir notificaciones instantáneas en su teléfono o escritorio cada vez que aparezca una señal fuerte en cualquier par o marco temporal.

  • Centrado en el rendimiento: El ajuste Max Bars to Calculate asegura que su plataforma MT4 se mantenga rápida y sensible, incluso con un uso intensivo.

Potencia personalizable: Parámetros del indicador

Personalice el Swing Hunter Pro para que se adapte perfectamente a su estrategia con estas sencillas entradas:

  • Periodo HMA: Establece la sensibilidad del componente Hull Moving Average (por defecto es 80).

  • FasterEMA: Define el periodo para la media móvil más rápida en el cruce (por defecto es 4).

  • SlowerEMA: Define el periodo para la media móvil más lenta en el cruce (por defecto es 8).

  • UseEMAFilter: Un simple interruptor para activar o desactivar el potente filtro de tendencia EMA200.

  • EMAPeriod: Establece el periodo de retroceso para el filtro de tendencia principal (por defecto es 200).

  • ArrowOffset: Controla la distancia de las flechas de Compra/Venta desde el máximo/mínimo de la vela.

  • Opciones de Alerta (EnableNotify, SendAlert, SendApp, SendEmail): Le permite elegir exactamente cómo desea recibir las señales.

  • AlertDelaySeconds: Evita alertas molestas y repetitivas estableciendo un tiempo mínimo entre notificaciones.

Potencie su toma de decisiones

Aunque Swing Hunter Pro es una potente herramienta independiente, puede maximizar realmente sus resultados combinándola con estos indicadores profesionales para añadir profundidad a su análisis:

Combinando estas potentes herramientas, podrá mejorar su análisis y tomar decisiones de trading más seguras.

Es hora de operar de forma más inteligente, no más difícil. Tome el control de sus entradas, minimice su riesgo, y comience a atrapar esas oscilaciones perfectas del mercado.

No espere a que el mercado se mueva en su contra.

Descargue el indicador Swing Hunter Pro hoy mismo y transforme su experiencia de trading.


