Dominio de las señales: su ventaja en el mercado

¿Cansado de indicadores retrasados y oportunidades perdidas? Conozca Signal Mastery (Sistema EMA20-MACD)-el potente indicador sin repintado diseñado para ofrecer señales de trading de alta probabilidad justo cuando las necesita.

Esto no es sólo otra herramienta MACD o EMA. Es un sistema de nivel profesional que combina de forma inteligente la EMA 20 y la lógica del MACD Crossover para señalar los puntos óptimos de entrada y salida. Lo mejor de todo es que incluye un filtro EMA 200 opcional para asegurarse de que sólo opera con la tendencia predominante del mercado, mejorando drásticamente su tasa de éxito.

Principales ventajas y características

Flechas de precisión (sin repintado): Obtendrá señales claras e inequívocas de COMPRA (flecha blanca hacia arriba) y VENTA (flecha roja hacia abajo) directamente en su gráfico. Debido a que la señal se confirma en una barra cerrada, las flechas nunca se moverán o desaparecerán una vez que aparecen, dándole confianza en su backtesting y en sus operaciones en vivo.

Filtrado inteligente de tendencias: El sistema utiliza la EMA 200 como una poderosa herramienta de confirmación. Sólo genera una señal de compra si el precio está por encima de la EMA 200 (tendencia alcista) y una señal de venta si el precio está por debajo de la EMA 200 (tendencia bajista). Esto le mantiene en el lado correcto del mercado.

Alertas completas: No vuelva a perderse una entrada perfecta. Reciba notificaciones instantáneas a través de las alertas de la plataforma, las notificaciones de la aplicación móvil (push) y el correo electrónico , asegurándose de que puede reaccionar a las señales incluso cuando está lejos de su escritorio. 1

Cuadro de mandos claro: El panel de información incorporado proporciona un resumen instantáneo y codificado por colores del estado actual del mercado, incluyendo la tendencia EMA 20, la tendencia EMA 200 y el sesgo general de la señal.

Parámetros: Personalice su dominio

Tome el control de su estrategia ajustando fácilmente la lógica central para adaptarse a cualquier estilo de negociación o marco temporal.

FastEMA: Periodo para la EMA más rápida en el cálculo del MACD (por defecto 12).

SlowEMA : Periodo para la EMA más lenta en el cálculo del MACD (por defecto 26).

SignalPeriod: Periodo para la línea de señal del MACD (por defecto 9).

EMA20_Period: Periodo para la EMA central utilizada para el filtrado primario de precios (por defecto 20).

UseEMAFilter: Establecer en true para activar el filtro de tendencia a largo plazo (recomendado).

EMAPeriod: El periodo para el filtro de tendencia a largo plazo (por defecto 200).

EMAAppliedPrice: El precio utilizado para el cálculo del filtro EMA (por defecto Close).

EnableNotify / SendAlert / SendApp / SendEmail: Controla qué métodos de notificación están activos.

AlertDelaySeconds: Evita el spam de alertas estableciendo un tiempo mínimo de retardo entre nuevas alertas (por defecto 60 segundos).

ArrowOffset: Controla la distancia visual de las flechas de señal desde el máximo/mínimo de la vela.

Potencie su toma de decisiones:

Si bien Signal Mastery es una herramienta poderosa por sí misma, puede obtener los máximos resultados utilizándola junto con otras herramientas de análisis profesionales:

Combinando estas potentes herramientas, podrá mejorar sus análisis y tomar decisiones de trading más seguras.

¿Listo para dominar sus señales?

Deje de adivinar y empiece a operar con confianza. El Dominio de las Señales le da la claridad y precisión que necesita para capitalizar el impulso del mercado.

No espere más-descargue Signal Mastery (EMA20-MACD System) hoy y ¡transforme sus resultados!