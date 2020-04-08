Maestro de la Banda Media: ¡Su guía para tomar decisiones de trading más inteligentes!

¿Está cansado de las señales confusas del mercado y de perderse tendencias rentables? Presentamos Middle Band Maestro, el indicador inteligente de MT4 diseñado para eliminar el ruido y mostrarle exactamente cuándo entrar y salir de las operaciones con confianza. Este no es sólo otro indicador; es su mentor personal de mercado, ¡guiándole para tomar decisiones como un profesional experimentado!

Por qué "Middle Band Maestro" es imprescindible:

El mercado está lleno de altibajos, pero con "Middle Band Maestro", obtendrá una hoja de ruta clara. Esta poderosa herramienta combina la fiabilidad de las Bandas de Bollinger con la fuerza de una Media Móvil Exponencial (EMA) para darle una doble capa de confirmación. Es como tener a dos analistas expertos confirmando cada operación potencial.

Esto es lo que lo hace tan revolucionario:

Entradas y salidas precisas: Obtenga flechas precisas de COMPRA y VENTA directamente en su gráfico, mostrándole oportunidades ideales basadas en la interacción del precio con la Banda Media de Bollinger. ¡Se acabaron las conjeturas!

Sigue la tendencia, no la lucha: Asegura que siempre está operando con el flujo predominante del mercado. El indicador sólo genera señales cuando las propias Bandas de Bollinger están inclinadas, indicando un fuerte impulso.

Escudo de Tendencia Integrado (Filtro EMA 200): Esta potente función actúa como su guardián, filtrando las señales falsas. Comprueba de forma inteligente si el precio está por encima de la EMA 200 para señales de COMPRA o por debajo para señales de VENTA, manteniéndole alineado con la tendencia mayor y protegiéndole de las aguas agitadas.

Manténgase informado, siempre: Ya sea que esté en su escritorio o en movimiento, "Middle Band Maestro" lo mantiene actualizado. Reciba alertas emergentes instantáneas , notificaciones push para móviles e incluso alertas por correo electrónico directamente en el momento en que surja una nueva oportunidad.

Visión clara del mercado: Un elegante panel de información sobre el gráfico le ofrece una instantánea en directo del pulso del mercado, incluida la señal actual, la posición del precio en relación con las bandas, la tendencia general y la pendiente de las bandas de Bollinger. ¡Toda la información vital que necesita de un vistazo!

Parámetros sencillos y potentes:

Creemos en hacer que las herramientas potentes sean fáciles de usar. "Middle Band Maestro" viene con ajustes intuitivos, permitiéndole personalizarlo a su estilo de trading:

BandsPeriod: Controla la sensibilidad de las Bandas de Bollinger. Un número más alto significa una banda más suave, un número más bajo la hace más reactiva. (Por defecto: 50)

BandsShift: Ajusta las Bandas de Bollinger hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. (Por defecto: 0)

DesviaciónDeBandas: Ajusta el ancho o estrecho de las Bandas Bollinger, influyendo en las lecturas de volatilidad. (Por defecto: 2.0)

UseEMAFilter: Un simple interruptor ON/OFF para el poderoso filtro de tendencia EMA 200. Manténgalo activado para mejorar la calidad de la señal. Manténgalo activado para mejorar la calidad de la señal. (Por defecto: true)

EMAPeriod: Establece el periodo para la Media Móvil Exponencial. (Por defecto: 200)

EMAAppliedPrice: Elija qué datos de precio utilizará la EMA (por ejemplo, Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo). (Por defecto: PRICE_CLOSE)

EnableNotify: Interruptor maestro para todas las alertas. (Por defecto: true)

SendAlert: Activa/desactiva las alertas emergentes tradicionales de MT4. (Por defecto: true)

SendApp: Activa/desactiva las notificaciones push móviles a través de la app de MetaTrader. (Por defecto: true)

SendEmail: Activa/desactiva las notificaciones por correo electrónico para nuevas señales. (Por defecto: false)

AlertDelaySeconds: Establece un periodo de enfriamiento entre alertas para evitar ser sobrepasado. (Por defecto: 60)

ArrowOffset: Ajuste a qué distancia aparecen las flechas de COMPRA/VENTA de las barras de precios. (Por defecto: 10)

Desplazamiento: Desplaza horizontalmente las líneas trazadas por el indicador en el gráfico. (Por defecto: 0)

Potencie su toma de decisiones:

Aunque "Middle Band Maestro" es increíblemente potente por sí solo, puede desbloquear un potencial de negociación aún mayor combinándolo con otras herramientas especializadas. Mejore su análisis y tome decisiones más seguras con estos indicadores complementarios:

Fibonacci Auto Trend Detection Descargue aquí : https://www.mql5.com/en/market/product/146143

Últimos máximos y mínimos Descargue aquí : https://www.mql5.com/en/market/product/133711

Multi Timeframe Soporte Resistencia Descargue aquí : https://www.mql5.com/en/market/product/133662

Scalp Master Pro Descargue aquí : https://www.mql5.com/en/market/product/134211

¿Listo para transformar sus operaciones?

Deje de cuestionar sus operaciones y empiece a navegar por los mercados con la precisión y la confianza de un maestro. "Maestro de la Banda Media" está diseñado para darle una clara ventaja.

No deje escapar otra oportunidad rentable. Descargue "Middle Band Maestro" hoy mismo y eleve sus operaciones al siguiente nivel.