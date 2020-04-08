🚀 ¡Desbloquea el trading de alta confianza con Flash Signal!

Cansado de las señales que aparecen demasiado tarde o repintan? El indicador Flash Signal: Indicador del Sistema EMA-Stoch está diseñado para ofrecer entradas comerciales oportunas y filtradas, transformando el complicado análisis del mercado en flechas de compra y venta claras y procesables. ¡Deje de adivinar y empiece a operar con convicción!

Ventajas clave: Por qué necesita Flash Signal

Calidad filtrada: No se trata de un simple cruce de EMA. Combinamos el poder de tres Medias Móviles Exponenciales (5, 15, 30) con el Oscilador Estocástico para el momento de entrada, y luego filtramos todo con un fuerte ADX (Índice Direccional Medio) para confirmar el impulso de la tendencia ( ). Este filtrado multicapa reduce drásticamente las señales falsas.

Red de seguridad de tendencia incorporada (opcional): Active el filtro opcional de 200 EMA para asegurarse de que sólo toma señales de compra cuando el precio está por encima de la tendencia a largo plazo, y señales de venta cuando el precio está por debajo de ella. Esto alinea instantáneamente sus operaciones con la dirección principal del mercado.

Flechas no repintadas: El cálculo de la señal se realiza estrictamente en la barra cerrada (índice 1) . Esto asegura que una vez que aparece una flecha, se mantiene, dándole puntos de entrada fiables en los que puede confiar.

Notificación Instantánea: ¡Nunca pierda una oportunidad! Reciba alertas inmediatas , correo electrónico y notificaciones push enviadas directamente a su dispositivo móvil tan pronto como se confirme una señal válida y filtrada.

Parámetros para un control total

Personalice el sistema para adaptarlo a su estilo de negociación y a cualquier marco temporal:

FastEMA (5): El periodo para la EMA más rápida, utilizada para la detección temprana de cambios direccionales.

EMA media (15): El periodo para la EMA de velocidad media, parte de la alineación de la tendencia central.

EMA lenta (30): El periodo para la EMA más lenta, que establece la base de la tendencia del mercado a corto plazo.

StochasticPeriod (5), KPeriod (3), DPeriod (3): Ajustes estándar para afinar el momento de entrada del Estocástico.

ADXPeriod (14): El periodo de retrospectiva para el filtro de fuerza de tendencia ADX.

UseEMAFilter (verdadero/falso): Opción para activar el filtro de tendencia a largo plazo.

EMAPeriod (200): El periodo para el filtro de tendencia EMA a largo plazo.

Opciones de Alerta: Controles para EnableNotify, SendAlert, SendApp y SendEmail , que le ofrecen una entrega de alertas flexible.

AlertDelaySeconds (60): Evita el spam y garantiza que sólo reciba una alerta cuando la señal persiste más allá del retardo.

ArrowOffset (10): Ajusta la distancia de las flechas de compra/venta desde el máximo o mínimo de la barra.

Desplazamiento (0): Le permite desplazar las flechas de señal hacia delante o hacia atrás en el gráfico.

Potencie su toma de decisiones

Para obtener los máximos resultados y un dominio completo del mercado, le recomendamos que combine Flash Signal con estos indicadores adicionales:

Mediante la combinación de estas potentes herramientas, puede mejorar su análisis y tomar decisiones de trading con más confianza.

No espere a la próxima oportunidad, ¡captúrela!

Listo para mejorar tu arsenal de trading con señales claras y filtradas?

Descargue el Flash Signal: ¡Sistema EMA-Stoch hoy mismo y comience a experimentar la claridad de las entradas de operaciones filtradas y sin repintado!