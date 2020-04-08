Flash Signal
- Indicadores
- Andri Maulana
- Versión: 1.0
🚀 ¡Desbloquea el trading de alta confianza con Flash Signal!
Cansado de las señales que aparecen demasiado tarde o repintan? El indicador Flash Signal: Indicador del Sistema EMA-Stoch está diseñado para ofrecer entradas comerciales oportunas y filtradas, transformando el complicado análisis del mercado en flechas de compra y venta claras y procesables. ¡Deje de adivinar y empiece a operar con convicción!
Ventajas clave: Por qué necesita Flash Signal
Calidad filtrada: No se trata de un simple cruce de EMA. Combinamos el poder de tres Medias Móviles Exponenciales (5, 15, 30) con el Oscilador Estocástico para el momento de entrada, y luego filtramos todo con un fuerte ADX (Índice Direccional Medio) para confirmar el impulso de la tendencia ( ). Este filtrado multicapa reduce drásticamente las señales falsas.
Red de seguridad de tendencia incorporada (opcional): Active el filtro opcional de 200 EMA para asegurarse de que sólo toma señales de compra cuando el precio está por encima de la tendencia a largo plazo, y señales de venta cuando el precio está por debajo de ella. Esto alinea instantáneamente sus operaciones con la dirección principal del mercado.
Flechas no repintadas: El cálculo de la señal se realiza estrictamente en la barra cerrada (índice 1). Esto asegura que una vez que aparece una flecha, se mantiene, dándole puntos de entrada fiables en los que puede confiar.
Notificación Instantánea: ¡Nunca pierda una oportunidad! Reciba alertas inmediatas , correo electrónico y notificaciones push enviadas directamente a su dispositivo móvil tan pronto como se confirme una señal válida y filtrada.
Parámetros para un control total
Personalice el sistema para adaptarlo a su estilo de negociación y a cualquier marco temporal:
FastEMA (5): El periodo para la EMA más rápida, utilizada para la detección temprana de cambios direccionales.
EMA media (15): El periodo para la EMA de velocidad media, parte de la alineación de la tendencia central.
EMA lenta (30): El periodo para la EMA más lenta, que establece la base de la tendencia del mercado a corto plazo.
StochasticPeriod (5), KPeriod (3), DPeriod (3): Ajustes estándar para afinar el momento de entrada del Estocástico.
ADXPeriod (14): El periodo de retrospectiva para el filtro de fuerza de tendencia ADX.
UseEMAFilter (verdadero/falso): Opción para activar el filtro de tendencia a largo plazo.
EMAPeriod (200): El periodo para el filtro de tendencia EMA a largo plazo.
Opciones de Alerta: Controles para EnableNotify, SendAlert, SendApp y SendEmail, que le ofrecen una entrega de alertas flexible.
AlertDelaySeconds (60): Evita el spam y garantiza que sólo reciba una alerta cuando la señal persiste más allá del retardo.
ArrowOffset (10): Ajusta la distancia de las flechas de compra/venta desde el máximo o mínimo de la barra.
Desplazamiento (0): Le permite desplazar las flechas de señal hacia delante o hacia atrás en el gráfico.
Potencie su toma de decisiones
Para obtener los máximos resultados y un dominio completo del mercado, le recomendamos que combine Flash Signal con estos indicadores adicionales:
Mediante la combinación de estas potentes herramientas, puede mejorar su análisis y tomar decisiones de trading con más confianza.
No espere a la próxima oportunidad, ¡captúrela!
Listo para mejorar tu arsenal de trading con señales claras y filtradas?
Descargue el Flash Signal: ¡Sistema EMA-Stoch hoy mismo y comience a experimentar la claridad de las entradas de operaciones filtradas y sin repintado!