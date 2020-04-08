🌍 Versión española

Visión General

OPR Median Pro es un potente indicador diseñado para los operadores que utilizan la estrategia Open Price Range (OPR).

Detecta automáticamente el rango de apertura del mercado y traza:

Los límites superior e inferior del OPR

La línea mediana

Y extiende estos niveles a lo largo de su sesión de negociación

Características principales.

✅ Detección automática de OPR (ventana de tiempo personalizable)

✅ Trazado preciso de los límites del rango y de la línea mediana en tiempo real

✅ Extensión automática de los niveles a lo largo de la sesión

✅ Alertas visuales y sonoras cuando se forma el OPR

✅ Funciona en todos los mercados (Forex, índices, cripto, etc.)

(Forex, índices, cripto, etc.) ✅ Parámetros totalmente personalizables (colores, ajustes de tiempo, estilos de línea)

✅ Compatible con Asesores Expertos - ejecute su Asistente de Comercio encima de él

Propósito

Simplifique sus operaciones de Open Price Range dejando que OPR Median Pro se encargue de todo el trazado.

Concéntrese en sus configuraciones, no en el trazado manual.

Cómo utilizarlo

Defina sus horas OPR (por ejemplo, 8:00-9:00 o 15:30-16:00) Espere a que se forme el rango Reciba una alerta cuando esté listo Utilice la mediana y los límites como niveles de referencia para sus entradas y salidas

¿Por qué elegir OPR Median Pro?

Creado para operadores serios de OPR

Diseño limpio y profesional

Ligero y totalmente optimizado para MT5

Funciona en cualquier marco temporal

Detalles técnicos