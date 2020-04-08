Smart Scalpers Edge

🚀 El filo del escalador inteligente: la señal con triple filtro

Cansado de perseguir señales falsas? El "Smart Scalper's Edge" es su ventaja injusta en el mercado, diseñado para traders que exigen precisión y confirmación. Este indicador no se basa en un simple cruce, sino que utiliza un potente sistema de triple confirmación para filtrar el ruido y señalar las oportunidades de inversión de alta probabilidad. ¡Obtenga la claridad que necesita para entrar en el mercado con confianza!

🔥 Ventajas clave: Opere de forma más inteligente, no más difícil

Filtre el ruido, encuentre la tendencia: Al combinar los periodos rápidos y lentos del CCI con la potente EMA 200, este indicador le garantiza que solo opera alineado con la tendencia principal, mejorando drásticamente la calidad de sus señales.

Confirmación de velas integrada: Se acabaron las suposiciones. El sistema requiere una confirmación de tres velas alcistas o bajistas consecutivas directamente en el punto de la acción del CCI, lo que le da una capa adicional de convicción antes de la entrada.

Nunca pierda una oportunidad: Gracias a las completas funciones de alerta (alertas, notificaciones y correo electrónico), puede supervisar varios gráficos y marcos temporales sin estar pegado a la pantalla. El indicador le avisa en el momento en que aparece una señal verificada.

Imágenes claras, visión instantánea: Las flechas se trazan directamente en el gráfico, indicando puntos de entrada precisos. Además, un panel de control minimalista en directo le ofrece una actualización instantánea de la tendencia actual, la señal y las métricas del CCI.

⚙️ Parámetros de personalización

Personalice "Smart Scalper's Edge" para que se adapte a su estilo de negociación único con estas entradas fáciles de gestionar:

CCI_Period1 (CCI Rápido): Establece el periodo para la línea más rápida del Commodity Channel Index (por defecto es 14).

CCI_Period2 (CCI Lento): Establece el periodo para la línea Commodity Channel Index más lenta y de confirmación (por defecto es 50).

UseEMAFilter: Un simple interruptor ON/OFF para activar o desactivar el potente filtro de tendencia EMA.

EMAPeriod: Define el periodo para la Media Móvil Exponencial utilizada para el filtrado de tendencias principales (por defecto es 200).

EMAPrecioAplicado: Selecciona los datos de precio (Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, etc.) que utilizará el cálculo de la EMA.

EnableNotify, SendAlert, SendApp, SendEmail: Controla en qué canales de alerta se reciben las señales (emergente, notificación móvil o correo electrónico).

AlertDelaySeconds: Evita las alertas repetitivas estableciendo un tiempo mínimo de retardo entre nuevas señales.

ArrowOffset: Ajusta la distancia vertical de las flechas de Compra/Venta desde el Alto/Bajo de la vela para una visibilidad óptima.

Desplazamiento: Permite desplazar horizontalmente toda la salida del indicador.

💡 Potencie su toma de decisiones Mientras que el "Smart Scalper's Edge" ofrece señales precisas y filtradas, puede obtener los máximos resultados combinándolo con estas potentes herramientas analíticas desarrolladas por Maul Capitalindo. Mejore su comprensión del mercado y tome decisiones de trading aún más seguras: Detección automática de tendencias Fibonacci Propósito: Identifica automáticamente los niveles clave de soporte y resistencia basados en la tendencia. Descargue aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/146143

Último máximo y mínimo Propósito: Señala puntos críticos de giro de precios recientes para establecer objetivos de Stop Loss y Take Profit. Descargue aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/133711

Multi Timeframe Soporte Resistencia Propósito: Visualiza las barreras de precio más fuertes a través de varios marcos de tiempo directamente en su gráfico. Descargue aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/133662

Scalp Master Pro Propósito: Un excelente compañero para scalping agresivo, proporcionando señales adicionales basadas en el impulso. Descargue aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/134211

Combinando estas potentes herramientas, puede integrar perfectamente la confirmación avanzada y la gestión de riesgos en su estrategia, ¡acercándole a sus objetivos financieros!





¿Listo para ganar ventaja?

Deje de operar a ciegas y comience a realizar entradas confirmadas y seguras. El "Smart Scalper's Edge" combina lo mejor del impulso, la tendencia y el análisis de la acción del precio en una herramienta perfecta.

Descargue Smart Scalper's Edge ahora y transforme sus operaciones.