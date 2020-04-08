Early Bird Breakout

🦅 Breakout para madrugadores: Aproveche el poder de la apertura de Londres

Está cansado de operar en mercados agitados e impredecibles? El Early Bird Break out es tu herramienta esencial para explotar uno de los patrones más fiables y explosivos en Forex: el Breakout de la Sesión Asiática. Este indicador inteligente identifica automáticamente los niveles de precios cruciales establecidos durante las tranquilas horas asiáticas y le alerta en el momento en que el mayor volumen de la sesión de Londres/Europa inicia una tendencia.

Características principales y ventaja en el mercado

Señales de ruptura de precisión: Obtenga flechas de COMPRA y VENTA claras y sin repintar en el instante en que el precio rompa el máximo o mínimo de Asia. Se acabaron las suposiciones, ahora es el momento de actuar.

Trazado automático de niveles: El indicador hace el trabajo duro, trazando y extendiendo instantáneamente las líneas de máximos y mínimos de la sesión asiática a través de su gráfico. Siempre conocerá los puntos de pivote críticos para el día de negociación.

Enfoque Post-Asia: Está diseñado para mantenerle alejado de las oscilaciones y sólo activa señales una vez finalizada la sesión asiática, centrando su operativa en las horas de mayor volumen y momento.

Completo sistema de alertas: No se pierda ninguna configuración, tanto si está en su despacho como si está fuera. Reciba notificaciones instantáneas adaptadas a sus preferencias.

Información sobre el rendimiento: Un panel de información en el gráfico ofrece un resumen rápido del estado actual de la sesión, la distancia a los niveles de ruptura en puntos y la señal actual.

Potencie su toma de decisiones: utilice indicadores adicionales para obtener los máximos resultados, como: - Detección automática de tendencia Fibonacci Descargar aquí - Último máximo y mínimo Descargar aquí - Multi Timeframe Soporte Resistencia Descargue aquí - Scalp Master Pro Descargar aquí Combinando estas potentes herramientas, podrá mejorar su análisis y tomar decisiones más seguras.

¡Deje de mirar, empiece a operar!

Las mejores estrategias son las más sencillas. El indicador Early Bird Breakout simplifica un patrón de trading institucional probado en el tiempo en una poderosa herramienta. Es perfecto para los operadores que buscan capitalizar la volatilidad y el impulso matutino.

Descargue el indicador Early Bird Breakout hoy mismo y únase al dinero inteligente que sabe exactamente cuándo y dónde está a punto de iniciarse la tendencia del día.

Parámetros de personalización (Entradas)

Adapte el indicador a su estilo de negociación específico y a la zona horaria del servidor: