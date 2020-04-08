Early Bird Breakout

🦅 Breakout para madrugadores: Aproveche el poder de la apertura de Londres

Está cansado de operar en mercados agitados e impredecibles? El Early Bird Break out es tu herramienta esencial para explotar uno de los patrones más fiables y explosivos en Forex: el Breakout de la Sesión Asiática. Este indicador inteligente identifica automáticamente los niveles de precios cruciales establecidos durante las tranquilas horas asiáticas y le alerta en el momento en que el mayor volumen de la sesión de Londres/Europa inicia una tendencia.

Características principales y ventaja en el mercado

  • Señales de ruptura de precisión: Obtenga flechas de COMPRA y VENTA claras y sin repintar en el instante en que el precio rompa el máximo o mínimo de Asia. Se acabaron las suposiciones, ahora es el momento de actuar.

  • Trazado automático de niveles: El indicador hace el trabajo duro, trazando y extendiendo instantáneamente las líneas de máximos y mínimos de la sesión asiática a través de su gráfico. Siempre conocerá los puntos de pivote críticos para el día de negociación.

  • Enfoque Post-Asia: Está diseñado para mantenerle alejado de las oscilaciones y sólo activa señales una vez finalizada la sesión asiática, centrando su operativa en las horas de mayor volumen y momento.

  • Completo sistema de alertas: No se pierda ninguna configuración, tanto si está en su despacho como si está fuera. Reciba notificaciones instantáneas adaptadas a sus preferencias.

  • Información sobre el rendimiento: Un panel de información en el gráfico ofrece un resumen rápido del estado actual de la sesión, la distancia a los niveles de ruptura en puntos y la señal actual.

  • Potencie su toma de decisiones: utilice indicadores adicionales para obtener los máximos resultados, como:

    - Detección automática de tendencia Fibonacci Descargar aquí

    - Último máximo y mínimo Descargar aquí

    - Multi Timeframe Soporte Resistencia Descargue aquí

    - Scalp Master Pro Descargar aquí

    Combinando estas potentes herramientas, podrá mejorar su análisis y tomar decisiones más seguras.

¡Deje de mirar, empiece a operar!

Las mejores estrategias son las más sencillas. El indicador Early Bird Breakout simplifica un patrón de trading institucional probado en el tiempo en una poderosa herramienta. Es perfecto para los operadores que buscan capitalizar la volatilidad y el impulso matutino.

Descargue el indicador Early Bird Breakout hoy mismo y únase al dinero inteligente que sabe exactamente cuándo y dónde está a punto de iniciarse la tendencia del día.

Parámetros de personalización (Entradas)

Adapte el indicador a su estilo de negociación específico y a la zona horaria del servidor:

  • AsiaSessionStartHour: Establezca el inicio del rango de negociación en Asia (por ejemplo, establezca 0 para la apertura de Tokio a las 00:00 hora del servidor).

  • AsiaSessionEndHour: Establece el final del rango de negociación en Asia (por ejemplo, 7 para la hora anterior a la apertura de Londres).

  • ArrowOffset: Controla la distancia vertical (en pips) entre la flecha de señal y el máximo/mínimo de la barra.

  • Desplazamiento: Le permite desplazar las flechas mostradas a lo largo del eje temporal (normalmente se deja en blanco o se ajusta a 0).

  • ActivarNotificar: Interruptor maestro para activar o desactivar todas las notificaciones de alerta.

  • SendAlert: Envía un cuadro de alerta emergente directamente dentro de su aplicación MetaTrader 4.

  • SendApp: Enviar una notificación inmediata a su MetaQuotes Mobile App.

  • SendEmail: Enviar un correo electrónico de alerta detallada a su dirección de correo electrónico registrada MetaTrader.

  • AlertDelaySeconds: Evita el spam de notificaciones estableciendo un tiempo mínimo de retardo (en segundos) entre alertas consecutivas.





Productos recomendados
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
Indicadores
Tiempo de Vela (MT4) El indicador Tiempo de Vela muestra el tiempo restante para la vela actual en el marco de tiempo del gráfico activo. Se adapta automáticamente al periodo del gráfico y se actualiza en cada tick. Esta es una utilidad de gráficos; no proporciona señales de trading y no garantiza ningún beneficio. Funciones principales Muestra el tiempo restante de la vela actual en cualquier marco temporal (M1 a MN). Estado codificado por colores: verde cuando el precio está por encima de la
FREE
Railway Tracks Pattern
Yury Emeliyanov
Indicadores
Railway Tracks Pattern - Indicador de patrón de inversión Railway Tracks Pattern es un indicador que detecta automáticamente un poderoso patrón de reversión de dos velas en el gráfico. Busca dos velas con direcciones opuestas (alcista y bajista), de tamaño similar y con mechas mínimas, una clara señal de cambio de momentum. Cómo funciona: La primera vela es fuerte y direccional. La segunda vela se mueve en la dirección opuesta y es de tamaño similar. Ambas velas tienen pequeñas sombras (mecha
FREE
FFx RVI
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Indicador-ayudante informativo gratuito . Será útil para los comerciantes que el comercio de muchos símbolos o el uso de sistemas de cuadrícula (Promedio o Martingala). Indicador cuenta drawdown como porcentaje y la moneda por separado. Tiene una serie de ajustes: Contar la reducción del depósito según el valor de la equidad y enviar correo electrónico o notificaciones al usuario si DD más de lo establecido; Envío de e-mail cuando se alcanza el máximo de órdenes abiertas; Muestra el precio y la
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indicadores
Propósito principal: "Barras Pin" está diseñado para detectar automáticamente barras pin en gráficos de mercados financieros. Una barra pin es una vela con un cuerpo característico y una cola larga, que puede indicar una inversión o corrección de tendencia. Cómo funciona: El indicador analiza cada vela en el gráfico, determinando el tamaño del cuerpo, la cola y la nariz de la vela. Cuando se detecta una barra pin correspondiente a parámetros predefinidos, el indicador la marca en el gráfico co
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicadores
Este indicador ha sido creado para encontrar los probables puntos de reversión del precio del símbolo. En su funcionamiento se utiliza un patrón de inversión de velas pequeñas junto con un filtro de extremos. El indicador no se redibuja. Si el filtro de extremos está desactivado, el indicador muestra todos los puntos que tienen un patrón. Si el filtro de extremos está activado, la condición funciona - si el historial de velas de barras anteriores 1 contiene velas más altas y están más lejos que
FREE
FFx Awesome Oscillator
Eric Venturi-Bloxs
4 (1)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
FREE
FFx DeMarker
Eric Venturi-Bloxs
5 (2)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
FREE
Shape Pack
John Louis Fernando Diamante
5 (1)
Indicadores
Este indicador proporciona formas comunes como opciones de objeto de dibujo. Las formas se pueden girar, redimensionar y arrastrar, y mantendrán sus proporciones (de acuerdo con la línea de tendencia de su asa) en diferentes escalas del gráfico. Se admiten múltiples dibujos. Formas : Cuadrado Rombo Triángulo (cuadrilátero e isósceles) Círculo (cuadrícula, cuadrícula superpuesta, cuadrícula flexible, cuadrícula giratoria, círculos concéntricos) Características: rayos (todas las aristas del objeto
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicadores
El indicador MACD en MetaTrader 4/5 se diferencia de los semejantes indicadores en otros programas. Eso se debe al hecho de que en la versión MetaTrader 4/5 la línea MACD se muestra en forma del histograma, mientras que habitualmente se muestra en forma de la línea. Además, en la versión MetaTrader 4/5 la línea de señal se construye con el uso de SMA, mientras que por definición tiene que construirse usando EMA. En la versión MetaTrader 4/5 también se diferencia el histograma (la diferencia entr
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
SIGA LA LÍNEA OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y marcos temporales. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obte
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando el indicador RSI entra en zonas de sobreventa o sobrecompra. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es EURGBP y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es H4. Este Asesor Experto puede
FREE
Custom Pattern Detector
Martin Eshleman
Indicadores
Indicador Detector de Patrones Personalizados Este indicador le permite definir su propio patrón personalizado en lugar de los típicos patrones de velas. Todo el mundo conoce los patrones de velas comunes, como el patrón Doji. Sin embargo, este indicador es diferente. El patrón que usted definirá es un patrón personalizado basado en FORMACIONES DE VELAS . Una vez que el indicador conoce el patrón que usted quiere que busque, entonces recorrerá el historial del gráfico y encontrará patrones coinc
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
Ast ChartTheme Dark for MT4
Wataru Horino
Indicadores
Este indicador aplica un tema oscuro a los gráficos de MetaTrader 4. Diseñado para facilitar la lectura, utiliza un esquema de color tranquilo para ayudar a reducir la fatiga visual durante largas sesiones de gráficos. Opcionalmente, puede aplicar el tema a todos los gráficos abiertos a la vez. Después de la aplicación, el indicador también se puede eliminar automáticamente, por lo que nada innecesario permanece en su gráfico. A quién va dirigido este indicador Traders que quieren ordenar rápid
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicadores
QuantumAlert RSI Navigator es un indicador gratuito disponible para las plataformas MT4/MT5, su trabajo es proporcionar "alertas" cuando el mercado está dentro de las regiones de "sobrecompra y sobreventa" en forma de señales de "compra o venta". Este indicador viene con muchas opciones de personalización mencionadas en la sección de parámetros a continuación, el usuario puede personalizar estos parámetros según sea necesario. Únase a nuestro grupo MQL5 , donde compartimos noticias y actualizaci
FREE
Easy Scalp System Pro
Andri Maulana
5 (1)
Indicadores
Easy Scalp System Pro: ¡Nunca más te pierdas una entrada! ¿Estás cansado de complejas configuraciones de trading que te dejan adivinando? Le presentamos el Easy Scalp System Pro: ¡su herramienta definitiva de alta precisión para obtener beneficios rápidos en cualquier mercado! Este poderoso indicador combina lo mejor de la confirmación de tendencia (EMAs Múltiples) y la sincronización de impulso (MACD) en flechas de Compra y Venta claras y sin repintado directamente en su gráfico. Está diseñ
FREE
Hidden V0lume
Christian Ricard
Indicadores
Este indicador permite ocultar el Volumen (en todos los timeframes de MT4) a partir de una fecha definida por el usuario con una línea vertical (Alone) o un panel (con "Hidden Candles"). El color de cada barra depende de si esta es superior o inferior a la barra anterior. Entradas del Indicador: No hay entradas para este indicador Información sobre el indicador "Volumen" está disponible en este post: https: //www.mql5.com/en/forum/134260 **********************************************************
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicadores
El indicador muestra señales según la estrategia de Bill Williams en el gráfico. La versión demo del indicador tiene las mismas características que la de pago, excepto que sólo puede funcionar en una cuenta demo . La señal "Primer Sabio" se forma cuando hay una barra divergente con angulación. Barra divergente alcista - con mínimo inferior y precio de cierre en la mitad superior. Barra divergente bajista - con el máximo más alto y el precio de cierre en la mitad inferior. La angulación se forma
FREE
TrendPeakValley Scanner
Hossam Ali Ahmed Ali
Indicadores
TrendPeakValley Scanner v1 - Herramienta avanzada de detección de reversiones. TrendPeakValley Scanner v1 es un potente indicador personalizado diseñado para detectar picos y valles de precios basado en el análisis de la acción del precio. Destaca visualmente los máximos y mínimos locales, por lo que es ideal para los operadores que confían en la estructura del mercado, las zonas de soporte/resistencia y los patrones de inversión. --- Características principales: Detección de pico
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Indicadores
Compruebe mis herramientas de pago funcionan muy bien y comparto Ea basado en ellos de forma gratuita por favor valore El indicador Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) es una novedosa herramienta de trading que permite a los traders monitorizar las lecturas del RSI desde dos marcos temporales diferentes en un único gráfico. Esta doble perspectiva permite a los operadores identificar posibles confirmaciones de tendencia y divergencias con mayor eficacia. Por ejemplo, un operador puede u
FREE
Volatility Ratio
Noiros Tech
4.27 (15)
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR El Ratio de Volatilidad fue desarrollado por Jack D. Schwager para identificar el rango de negociación y señalar posibles rupturas. El ratio de volatilidad se define como el rango real del día actual dividido por el rango real durante un cierto número de días N (es decir, N periodos). Para calcular el ratio de volatilidad se utiliza la siguiente f
FREE
FFx Moving Average
Eric Venturi-Bloxs
4.67 (3)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar para MT4, que forma parte de la entrega de la plataforma, consiste en visualizar varios períodos de tiempo del mismo indicador en una subventana. Véase la imagen que se muestra más abajo. Sin embargo, su visualización no es como de un simple indicador MTF. Es la visualización real del indicador en su período de tiempo. A continuación, puede ver los ajustes disponibles en el indicador FFx: Selección del período de tiempo para la visualizac
FREE
MT Supply Demand
Issara Seeboonrueang
4 (4)
Indicadores
Proporcionamos indicadores adaptados para satisfacer mejor sus necesidades de trading >> MT Magical << MT Supply Demand : Es un indicador creado para encontrar la oferta y la demanda, que serán importantes niveles de soporte y resistencia para el precio. Zona de oferta es una zona donde el precio ha alcanzado, a menudo se resiste. En otras palabras, cuando el precio alcanza esta zona, habrá más poder de venta para empujar el precio hacia abajo. Zona de Demanda es una zona donde el preci
FREE
Currency Index Project EUR
Simone Guidarini
Indicadores
ÍNDICE EUR El proyecto del índice de divisas es UNA parte de un estudio exhaustivo de Forex. Mucha gente desconoce la base teórica que impulsa a los tipos de cambio a moverse en el mercado. Con este conjunto de herramientas podrá tener una visión más completa de todo el mercado analizando no sólo la única divisa de un intercambio, ¡sino todos los tipos de cambio que componen esa divisa mirando una única ventana! El indicador representa fielmente el índice real de una única divisa presente en u
FREE
Arlene Sessions Backgrounds 2
Joaquin Nicolas Metayer
Indicadores
Arlene Sessions Background es un indicador que dibuja un fondo vertical de color en el gráfico según su sesión. Puede ver la versión 1 aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/68822 Puedes ver más de mis publicaciones aquí: https://www.mql5.com/en/users/joaquinmetayer/seller Si solo desea pintar una sesión en su gráfico, debe establecer el color "ninguno" para desactivarlo.
FREE
Imbalance Bar 4 Price Action
Pham Tien Thanh
4.5 (2)
Indicadores
Una barra o vela de desequilibrio, también llamada brecha de valor justo (FVG) o ineficiencia, muestra una fuerte compra o venta en el mercado o una débil compra o venta que hace que los precios se muevan rápidamente con gran impulso. Por eso es una parte importante del análisis de la acción del precio. Nuestro indicador ofrece tres ventajas principales: Diseño claro: La barra de desequilibrio está integrada en la vela con un aspecto sencillo y limpio que facilita su detección a los operadores,
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indicadores
Perfil del mercado Forex (FMP para abreviar) Que esto no es: FMP no es la pantalla clásica de TPO codificada por letras, no muestra el cálculo general del perfil de datos del gráfico y no segmenta el gráfico en períodos ni los calcula. Que hace : Lo más importante es que el indicador FMP procesará los datos que residen entre el borde izquierdo del espectro definido por el usuario y el borde derecho del espectro definido por el usuario. El usuario puede definir el espectro simplemente tirando
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD A TAN SÓLO 70 DÓLARES DEL 25 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE ATRÁIGASE A LA VÍSPERA DE NAVIDAD SMC Blast Signal con FVG, BOS y ruptura de tendencia El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal superior, asegu
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de operadores experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,   Quantum Breakout PRO   está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas objetivo de g
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Para celebrar el nuevo lanzamiento, se ofrece un precio especial por tiempo limitado. KATANA Scalper está diseñado para cortar a través del ruido del mercado con un borde afilado como una espada y visualizar sólo el puro 'núcleo de impulso' oculto en el precio. El Scalper está diseñado para visualizar únicamente el "núcleo de impulso" puro oculto en el precio. Simplifica los mercados complejos y proporciona "visibilidad" para la entrada con precisión de cirujano. Cinco ventajas fundamentales de
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicadores
Difícil de encontrar y escasa en frecuencia, las divergencias son uno de los escenarios comerciales más confiables. Este indicador busca y escanea las divergencias regulares y ocultas automáticamente usando su oscilador favorito. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de comerciar Encuentra divergencias regulares y ocultas Admite muchos osciladores bien conocidos Implementa señales comerciales basadas en rupturas Muestra nive
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Otros productos de este autor
Smart Trend Tracer
Andri Maulana
3.75 (4)
Indicadores
El mejor compañero de trading: Smart Trend Tracer ¿Cansado de perderse en el ruido del mercado? ¿Está preparado para encontrar las tendencias más claras con una precisión milimétrica? Le presentamos Smart Trend Tra cer, la herramienta definitiva diseñada para abrirse paso entre la confusión y revelar las oscilaciones más rentables del mercado. No se trata de un indicador más, sino de su guía personal para detectar las tendencias en el momento en que se forman, dándole la confianza necesaria para
FREE
Ultimate Trend Sniper
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con el francotirador de tendencias definitivo ¿Está cansado de perderse los grandes movimientos del mercado? ¿Desea detectar tendencias con precisión láser? El Ultimate Trend S niper es un indicador potente y fácil de usar diseñado para ayudarle a conseguirlo. No es sólo otra media móvil, es una herramienta inteligente que le da una clara ventaja en el mercado. Principales características y ventajas: Señales precisas de entrada y salida: El indicador utiliza do
FREE
Signal King
Andri Maulana
Indicadores
Signal King: Su indicador de tendencia supremo ¿Alguna vez se ha sentido perdido en el ruido del mercado? El indicador "Signal King" se abre paso a través del caos, proporcionando señales de compra y venta claras y de alta probabilidad directamente en su gráfico. No se trata de un indicador de tendencia más, sino de una poderosa herramienta diseñada para proporcionarle una ventaja mediante la combinación de la robusta Supertendencia con un fiable filtro EMA . La Supertendencia destaca en la iden
FREE
Keltner Signals Pro
Andri Maulana
Indicadores
Keltner Señales Pro: ¡Comercie más inteligentemente, gane más! Keltner Signals Pro Ahora disponible en formato EA. Descárguelo ahora. Aumente la precisión de sus operaciones y elimine las señales falsas con Keltner Signals Pro, el indicador avanzado e intuitivo diseñado para operadores serios que buscan beneficios constantes. ¿Cansado de señales engañosas? Keltner Signals Pro combina magistralmente el poder de los Canales de Keltner para identificar rupturas de precios cruciales con un insuperab
FREE
Golden Trend Finder
Andri Maulana
Indicadores
Descubra su ventaja con Golden Trend Finder ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? Golden Trend Finder es el indicador todo en uno diseñado para proporcionarle una ventaja decisiva en el mercado. No es una herramienta más; es un potente generador de señales que combina múltiples indicadores avanzados para ofrecerle oportunidades de negociación claras y confirmadas. Imagine tener un sistema inteligente que le diga exactamente cuándo entrar y salir de una operación, filtrado para evitar señale
FREE
Trend Sensing Pro
Andri Maulana
5 (1)
Indicadores
Opere de forma más inteligente con Trend-Sensing Pro ¿Está cansado de gráficos confusos y señales tardías? Trend-Sensing Pro es un indicador potente pero sencillo diseñado para ayudarle a ver las tendencias del mercado con una claridad cristalina. Combina la suavidad de una EMA (Media Móvil Exponencial) con una visualización única de velas, ofreciéndole una visión limpia y sin ruidos de la dirección del mercado. Por qué le encantará Trend-Sensing Pro Vea la verdadera tendencia : Trend-Sensing Pr
FREE
Candle Sync Pro
Andri Maulana
Indicadores
¡Desbloquee operaciones más inteligentes con Candle Sync Pro! ¿Está cansado de señales contradictorias en diferentes marcos temporales? ¿Desearía tener una visión más clara de la verdadera dirección del mercado? "Candle Sync Pro" es su herramienta esencial para tomar decisiones más seguras e informadas. Este indicador de gran alcance corta a través del ruido, lo que le permite ver la imagen más grande mediante la visualización de velas marco de tiempo superior directamente en su gráfico actual.
FREE
Golden Fractal Cross
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con la Cruz Fractal Dorada ¿Está cansado de cuestionar sus operaciones? ¿Desearía tener un sistema claro y fiable para guiar sus decisiones? Le presentamos la Cruz Fractal Dorada , un indicador potente y fácil de usar diseñado para ayudarle a detectar oportunidades de inversión de alta probabilidad. No se trata de otro indicador de medias, sino de una estrategia completa que combina la precisión de los patrones fractales con el poder dinámico de las medias móvi
FREE
Trend Reversal Master
Andri Maulana
Indicadores
Maestro del cambio de tendencia Libere su potencial de negociación con precisión ¿Está cansado de perderse las inversiones clave del mercado? ¿Le cuesta encontrar puntos de entrada de alta probabilidad? "Trend Reversal Master" es el indicador MQL4 inteligente diseñado para ayudarle a detectar posibles cambios de tendencia con confianza y claridad. Esta potente herramienta combina lo mejor de dos mundos: el dinámico SAR Parabólico (PSAR) y la robusta Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 periodos.
FREE
Visual Trend Ribbon
Andri Maulana
Indicadores
Transforme sus operaciones con Visual Trend Ribbon ¿Cansado de perderse los grandes movimientos? ¿Le cuesta identificar la verdadera dirección del mercado? Visual Trend Rib bon es la solución. Este potente indicador elimina el ruido del mercado y le ofrece una comprensión clara y visual de la tendencia para que pueda operar con confianza. En lugar de una única línea retrasada, la Cinta de Tendencia Visual utiliza una banda dinámica de múltiples medias móviles para mostrarle el verdadero impulso
FREE
Smart Signal Generator
Andri Maulana
Indicadores
Dé rienda suelta a un trading más inteligente con el generador de señales inteligentes ¿Cansado de hacer conjeturas en sus operaciones? El Generador de Señales Intelig entes es su nueva herramienta esencial, diseñada para simplificar su estrategia y darle una poderosa ventaja. No se trata de un indicador más, sino de un sistema diseñado para proporcionarle señales de entrada de alta probabilidad, ahorrándole tiempo y aumentando su confianza. Principales ventajas y características Generación inte
FREE
Trend Hunter Ultimate
Andri Maulana
Indicadores
Descubra su ventaja con Trend Hunter Ultimate ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? Trend Hunter Ultimate es el potente indicador de MT4 diseñado para eliminar el ruido del mercado y ofrecerle señales de trading claras y precisas. Construido sobre una estrategia probada que combina múltiples medias móviles y el oscilador estocástico, esta herramienta es la clave para identificar la tendencia de alta probabilidad y las oportunidades de inversión. Principales características y ventajas Precis
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
Signal Compass Pro
Andri Maulana
Indicadores
¡Encuentre la dirección de sus operaciones con Signal Compass Pro ! ¿Cansado de adivinar su próximo movimiento? Signal Compass Pro es su respuesta. Este indicador no es sólo una herramienta; es su brújula personal en los mercados financieros. Mediante la combinación de tres potentes indicadores de momentum -CCI , WPR e Índice de Fuerza- proporcionamos señales de trading confirmadas que son más limpias, fiables y menos propensas al "ruido". Principales características y ventajas Señales confirmad
FREE
Master Trend Analyzer
Andri Maulana
Indicadores
El Master Trend Analyzer es un indicador potente y flexible de MetaTrader 4 (MT4) diseñado para ayudar a los operadores a analizar tendencias en varios marcos temporales simultáneamente. Al combinar múltiples Medias Móviles (MAs) de diferentes marcos temporales en un solo gráfico, esta herramienta proporciona una visión clara y completa de las tendencias del mercado, por lo que es más fácil identificar los niveles clave de soporte / resistencia, confirmar las tendencias, y tomar decisiones de tr
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection
Andri Maulana
Indicadores
Indicador dinámico de Fibonacci en color Esta herramienta está diseñada para automatizar el proceso de dibujo y actualización de los niveles de Fibonacci en su gráfico. Se ajusta automáticamente a las tendencias del mercado, proporcionando señales visuales claras y alertas para ayudarle a analizar los movimientos de los precios. Características principales Colores adaptables: Las líneas de Fibonacci cambian automáticamente de color para reflejar la tendencia actual. Aparecen en azul durante las
Momentum Master
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con Momentum Master , el indicador inteligente diseñado para ayudarle a navegar por los mercados con confianza. Esta poderosa herramienta proporciona señales claras y procesables mediante la combinación de las fortalezas de múltiples indicadores probados. Despídase de las conjeturas y dé la bienvenida a la precisión. Momentum Master es más que un simple proveedor de señales: es su analista personal del mercado. Utiliza una combinación única de medias móviles (E
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection EA
Andri Maulana
Utilidades
Fibonacci Auto Trend Detection EA Este Asesor Experto (EA) es una herramienta de negociación para MetaTrader 4 que utiliza los principios de Fibonacci combinados con la gestión de riesgos. Está diseñado para automatizar las entradas y salidas de operaciones basadas en los niveles dinámicos de Fibonacci mientras incluye controles de riesgo incorporados. Nota Importante: Este EA requiere el indicador Fibonacci Auto Trend Detection para funcionar. Características principales Ejecución automática d
FREE
Stochastic Market Master
Andri Maulana
Indicadores
Domine sus entradas y salidas del mercado ¿Está cansado de los indicadores confusos y ruidosos que le dan señales falsas? El Estocástico Market Master está diseñado para eliminar el ruido y ofrecerle oportunidades de inversión claras y nítidas. Esta poderosa herramienta utiliza un proceso único de doble suavizado para proporcionar señales de compra y venta más precisas, ayudándole a detectar los cambios de tendencia con confianza y precisión. Con este indicador, puede dejar de mirar la pantalla
FREE
Ultimate Signal Generator
Andri Maulana
Indicadores
Generador de señales definitivo: Su ventaja en el mercado ¿Está cansado de adivinar su próximo movimiento en el mercado? El Ultimate Signal Gener ator está aquí para cambiar eso. Este potente indicador MQL4 está diseñado para ofrecerle una clara ventaja en sus operaciones, proporcionándole señales fiables de compra y venta. Es una herramienta inteligente y eficaz que le ayuda a tomar decisiones con confianza, para que pueda centrarse en su estrategia, no en la incertidumbre. Principales ventaja
FREE
Catch the Turn
Andri Maulana
1 (1)
Indicadores
Catch The Turn: El Sistema de Trading de Confluencia de 5 Factores Cansado de indicadores contradictorios y entradas perdidas? es su motor de decisión completo, diseñado para cortar a través del ruido del mercado y entregar señales de entrada de alta confianza exactamente cuando comienza un movimiento importante del mercado. El poder de Confluence 5 en 1 Deje de operar sobre la duda. Nuestro motor patentado elimina las señales falsas generando una señal de operación sólo cuando cinco indicad
FREE
Apex Trend Detector
Andri Maulana
Indicadores
¡Libere su potencial de negociación con el Detector de Tendencias Apex! ¿Está cansado de perderse operaciones rentables? ¿Le cuesta encontrar puntos de entrada y salida fiables en el volátil mercado de divisas? Es hora de mejorar su arsenal de trading con el Detector de Tendencias Apex , el indicador inteligente de MT4 diseñado para eliminar el ruido del mercado y detectar oportunidades de trading de alta probabilidad. El Detector de Tendencias Apex no es un indicador más; es un sofisticado sist
FREE
Precision Signals
Andri Maulana
Indicadores
Estocástico con Filtro de Tendencia: Señales de Precisión Este es un indicador potente y fácil de usar diseñado para operadores que desean señales más fiables del oscilador estocástico clásico. Cómo funciona: Este indicador mejora el Estocástico estándar añadiendo un potente filtro de tendencia. Utiliza una Media Móvil Exponencial (EMA) para determinar la dirección general del mercado. El indicador sólo generará una señal de "compra" cuando el cruce del estocástico sea alcista y el precio esté p
FREE
Precision Entry Master
Andri Maulana
Indicadores
Precision Entry Master: Su clave para operar con confianza ¿Cansado de dudar de sus operaciones? El indicador Precision Entry Master está diseñado para ayudarle a encontrar puntos de entrada de alta calidad con confianza. Combina dos potentes análisis de mercado para ofrecerle una señal clara, filtrando el ruido y las señales falsas para que pueda centrarse en las mejores oportunidades. Nuestro sistema único funciona encontrando el momento perfecto cuando el impulso del mercado está cambiando y
FREE
Beyond the Bands
Andri Maulana
Indicadores
El mejor compañero de negociación: Más allá de las bandas ¿Cansado de perderse los movimientos clave del mercado? Nuestro indicador Beyond the Bands es la solución que estaba esperando. Esta potente herramienta toma la estrategia clásica de las Bandas de Bollinger y la sobrealimenta con un filtro EMA inteligente, proporcionándole señales más precisas y fiables que nunca. Está diseñada para ayudarle a encontrar puntos de entrada de alta probabilidad y evitar señales falsas, para que pueda operar
FREE
WilliamsTrend Pro
Andri Maulana
Indicadores
Eleve sus operaciones con WilliamsTrend Pro ¿Listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel? WilliamsTrend Pro es la herramienta definitiva diseñada para ayudarle a detectar configuraciones de operaciones de alta probabilidad con precisión y confianza. Combinando el poder del oscilador Williams %R con un filtro de tendencia EMA de 200 periodos , este indicador le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Deje de cuestionar sus entradas y salidas. WilliamsTrend Pro filtra el
FREE
Wave Rider
Andri Maulana
Indicadores
El Indicador Wave Rider: Su clave para operar con confianza ¿Cansado de intentar adivinar los movimientos del mercado? El indicador Wave R ider es su solución. Es una herramienta inteligente diseñada para ayudarle a detectar tendencias rentables con facilidad y confianza. ¿Por qué es tan potente? Vea las tendencias con claridad : Wave Rider simplifica los complejos datos del mercado, para que pueda identificar fácilmente la dirección de la tendencia y tomar decisiones más inteligentes. Obtenga
FREE
Multi Time frame Support Resistance
Andri Maulana
Indicadores
Indicador Multi-Timeframe de Soporte y Resistencia para MT4. Herramienta Profesional para Traders Técnicos. Ventajas Clave Análisis Multi-Tiempo - Vea los niveles críticos desde diferentes marcos temporales simultáneamente Alertas en Tiempo Real - Notificaciones instantáneas cuando cambian los niveles clave Visualización personalizable : ajuste los colores, los estilos de línea y los plazos para adaptarlos a su estrategia. Fácil de usar - Fácil configuración con etiquetas visuales claras para
Last High and Low
Andri Maulana
Indicadores
Indicador de último máximo y último mínimo Características Líneas dinámicas de máximos y mínimos : Traza automáticamente líneas horizontales que muestran el máximo más alto y el mínimo más bajo sobre un número seleccionado de barras pasadas. Periodo Retroactivo Personalizable : Ajuste cuántas barras analiza el indicador para encontrar máximos y mínimos. Personalización visual : Elija los colores de las líneas (rojo para máximos, azul para mínimos). Ajuste el estilo de la línea (discontinua, só
Scalp Master Pro
Andri Maulana
Utilidades
Scalp Master Pro. Scalp Master Pro es un Asesor Experto (EA) de vanguardia diseñado para los operadores que quieren scalping los mercados con precisión y confianza. Construido con estrategias avanzadas basadas en ATR, este EA se ajusta dinámicamente a las condiciones del mercado, asegurando una gestión óptima del riesgo de manera efectiva. Si usted es un principiante o un operador experimentado, este EA simplifica la gestión de las operaciones y la incorporación de ajustes de propagación intelig
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario