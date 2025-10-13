Easy Scalp System Pro
🚀 Easy Scalp System Pro: ¡Nunca más te pierdas una entrada!
¿Estás cansado de complejas configuraciones de trading que te dejan adivinando? Le presentamos el Easy Scalp System Pro: ¡su herramienta definitiva de alta precisión para obtener beneficios rápidos en cualquier mercado!
Este poderoso indicador combina lo mejor de la confirmación de tendencia (EMAs Múltiples) y la sincronización de impulso (MACD) en flechas de Compra y Venta claras y sin repintado directamente en su gráfico. Está diseñado para scalpers y day traders que exigen velocidad y precisión.
¿Por qué elegir Easy Scalp System Pro?
Este indicador actúa como su asistente personal de trading, dándole la confianza para ejecutar operaciones rápida y eficazmente.
Principales ventajas y beneficios:
Filtra el Ruido: Mediante el uso de una configuración de Triple Media Móvil Exponencial (EMA), el indicador le asegura que sólo opera en la dirección de la tendencia establecida, eliminando muchas señales falsas.
Tiempo de precisión: El MACD se utiliza como una señal de confirmación final, asegurando que entra en el mercado exactamente cuando el impulso cambia a su favor, maximizando su potencial de ganancias en movimientos a corto plazo.
Señales visuales claras: Olvídese de mirar múltiples ventanas. Obtendrá flechas de compra (blancas) y venta (rojas) claras e inconfundibles directamente en el gráfico principal, lo que hace que la ejecución de las operaciones sea sencilla y rápida.
Sistema de alertas inigualable: Nunca estará encadenado a su escritorio. Nuestro completo sistema de alertas le avisa al instante de cada nueva oportunidad de negociación a través del cuadro de alertas, la notificación de la aplicación y el correo electrónico.
Diseñado para la velocidad: Perfecto para scalping y day trading en plazos rápidos donde las decisiones rápidas son la clave del éxito.
Potencie su toma de decisiones: utilice indicadores adicionales para obtener los máximos resultados, como:
- Detección automática de tendencia Fibonacci Descargar aquí
- Últimos máximos y mínimos Descargar aquí
- Multi Timeframe Soporte Resistencia Descargar aquí
- Scalp Master Pro Descargar aquí
Combinando estas potentes herramientas, podrá mejorar su análisis y tomar decisiones de trading más seguras.
Características principales (Parámetros personalizables)
Usted tiene el control total para optimizar el indicador para su estilo de negociación y el activo:
FastEMA (Predeterminado: 10): Controla la velocidad y sensibilidad de la EMA más corta.
EMA media (Predeterminado: 21): Controla la EMA media, actuando como un filtro intermedio crucial.
EMA lenta (Predeterminado: 50): Controla la EMA lenta, definiendo la tendencia principal del mercado.
MACDFast (Predeterminado: 3): El periodo rápido para el cálculo del MACD.
MACDSlow (Predeterminado: 5): El periodo lento para el cálculo del MACD.
MACDSignal (Por defecto: 3): El periodo para la línea de señal utilizada para la detección de cruces.
EnableNotify (Por defecto: True): Interruptor global para activar o desactivar todos los tipos de alerta.
SendAlert (por defecto: True): Activa la ventana emergente de alerta en su terminal MT4.
SendApp (Por defecto: True): Habilita las notificaciones push instantáneas a su aplicación móvil MT4.
SendEmail (Por defecto: Falso): Habilita las alertas por correo electrónico a su dirección registrada.
AlertDelaySeconds (Predeterminado: 60): Establece el intervalo de tiempo mínimo entre alertas consecutivas para evitar el spam.
ArrowOffset (Predeterminado: 10): Ajusta la distancia de la flecha visual de Compra/Venta desde el Alto/Bajo de la barra.
Desplazamiento (Predeterminado: 0): Desplaza el gráfico del indicador a la derecha o a la izquierda.
⬇️ No opere a ciegas. Opere con inteligencia.
El mercado no espera a nadie. ¡Deje de perderse entradas perfectas! Easy Scalp System Pro le da las señales confirmadas que necesita, exactamente cuando las necesita.
¡Haga clic en "Descargar" ahora y comience a scalping como un profesional hoy!
