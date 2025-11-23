Golden Trap Scalper 101 MT5
- Utilidades
- Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
- Versión: 1.14
- Actualizado: 10 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Por Eng. Mohamed Mohsen
Versión 1.11
🚀 Transforma cada movimiento del mercado en una oportunidad
Golden Trap Scalper101 es un potente sistema de scalping totalmente automatizado basado en una rejilla, diseñado específicamente para el XAUUSD (ORO) y compatible con cualquier marco de tiempo.
El EA utiliza una rejilla dinámica de órdenes pendientes que atrapa los movimientos de precios, capturando ganancias ya sea que el mercado tenga tendencias o rangos.
Diseñado para los operadores que desean un bajo mantenimiento, el comercio de alta frecuencia, y una fuerte protección de la equidad, esta EA combina la volatilidad inteligente basado en la colocación de órdenes con características de seguridad de la cuenta robusta.
Ya sea que usted scalp movimientos cortos o cazar oscilaciones intradía - Golden Trap Scalper101 hace el trabajo pesado para usted.Características clave y ventajas
🔶 1. Sistema de rejilla de orden pendiente adaptable
El EA coloca automáticamente órdenes de COMPRA/VENTA Stop o Límite basadas en su preferencia:
-
Buy Grid Above Market
-
Cuadrícula de venta por debajo del mercado
-
Espaciado de rejilla totalmente personalizable (PipStep)
-
Múltiples órdenes pendientes por lado (hasta 10 niveles)
Esto crea una "Trampa Dorada" que atrapa movimientos en ambas direcciones.
🔶 2. Perfecto para Scalping XAUUSD
Originalmente optimizado para el Oro, el EA se desempeña excepcionalmente en:
✔ Mercados con movimientos rápidos
✔ Condiciones de ruptura
✔ Caídas de reversión media
✔ Sesiones de cambio de tendencia.
✔ No atascado con órdenes
✔ Cortar el riesgo rápidamente
Puedes usarlo en M1, M5, M15, o cualquier timeframe dependiendo de tu estrategia.
🔶 3. Control total sobre el riesgo y la gestión del dinero
La protección de tu capital es la prioridad.
El EA incluye:
✔ Smart Equity Loss Protection (Auto Shutdown)
Detiene la negociación y cierra todas las órdenes cuando la equidad cae por debajo de su umbral establecido.
Por defecto: Límite máximo de pérdida del 20%.
✔ Protección de Capital Mínimo
EA deja de operar cuando la equidad cae por debajo de su mínimo definido.
Tamaño de lote dinámico y normalizado
Adapta automáticamente el tamaño del lote en función de los requisitos del broker.
✔ SL/TP configurable para cada orden.
-
Take Profit en pips
-
Stop Loss en pips
-
Control total on/off
🔶 4. Ejecución de operaciones limpia y segura
-
Control de deslizamiento
-
Filtrado de números mágicos para un uso multi-EA seguro
-
Normalización de lotes compatible con brokers
-
Garantiza que no se envíen operaciones con demasiada frecuencia (temporizador interno antispam)
-
Gestión automática del contexto de operaciones ocupadas
🔶 5. Totalmente automatizado de principio a fin
Usted sólo establece sus parámetros una vez.
El EA entonces automáticamente:
✔ Construir cuadrículas
✔ Refrescar huecos
✔ Gestionar posiciones abiertas
✔ Cerrar todo cuando se alcancen los límites de seguridad.
Está diseñado para 24/5 manos libres.Visión general de las entradas
Ajustes generales
-
PipStep (distancia de rejilla)
-
TakeProfitPips
-
StopLossPips
-
LotSize
-
Deslizamiento
Controles de rejilla
-
Activar parrilla de compra
-
Tipo de operación por encima del mercado (COMPRA/VENTA)
-
Activar cuadrícula de venta
-
Tipo de operación por debajo del mercado (COMPRA/VENTA)
Controles de seguridad
-
Activar StopLoss
-
Capital mínimo
-
Activar protección contra pérdidas de capital
-
MaxLossPercent
-
NúmeroMágico
Cierre automático total
Si la reducción de capital supera el límite establecido:
➡️ EA Cierra todas las operaciones abiertas
➡️ EA Elimina todas las órdenes pendientes
➡️ EA Detiene la colocación de nuevas órdenes
✔ No Overtrading
El retardo interno garantiza que las órdenes no se envíen con demasiada frecuencia.
✔ Corredor amigable
Cumple con:
-
Nivel de paradas de símbolo
-
Volumen paso/min/max
-
Tipo de llenado VUELTA
-
GTC tiempo pendiente
Golden Trap Scalper101 es perfecto para:
✔ Gold Scalpers
✔ Grid Traders
✔ Prop Traders
✔ Swing & Intraday traders
✔ Traders que quieren un sistema de baja gestión
✔ Traders que buscan automatización de rejilla de riesgo controlado.
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco temporal: Cualquiera (M1-H1 recomendado)
-
Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread preferido
-
Saldo Mínimo: $200+
-
Apalancamiento: 1:200 o superior recomendado
Ajuste el apalancamiento debido a su fondo , menor fondo necesita mayor apalancamiento, y transfiera sus ganancias diariamente y mantenga sólo el fondo principal
💎 Por qué Golden Trap Scalper101 se destaca
✔ Precisión de rejilla multinivel
✔ Fuerte protección contra drawdown
✔ Alta captura de beneficios en mercados volátiles
✔ Lógica inteligente de autogestión
✔ Optimizado para Oro - pero flexible para muchos pares
✔ Código limpio, estable y profesional
¿Por qué la venta de este bot en muy buen precio, mientras que tan eficiente y rentable: porque más comerciantes utilizan este bot más este bot ser altamente eficiente y la brecha de beneficios se hace más alta tener la oportunidad y unirse a nuestra comunidad rentable
buena suerte
Esto no es sólo otro EA -
se trata de un completo motor automatizado scalping construido para las condiciones reales de negociación.