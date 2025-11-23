Golden Trap Scalper 101 MT5

Por Eng. Mohamed Mohsen

Versión 1.11

🚀 Transforma cada movimiento del mercado en una oportunidad

Golden Trap Scalper101 es un potente sistema de scalping totalmente automatizado basado en una rejilla, diseñado específicamente para el XAUUSD (ORO) y compatible con cualquier marco de tiempo.

El EA utiliza una rejilla dinámica de órdenes pendientes que atrapa los movimientos de precios, capturando ganancias ya sea que el mercado tenga tendencias o rangos.

Diseñado para los operadores que desean un bajo mantenimiento, el comercio de alta frecuencia, y una fuerte protección de la equidad, esta EA combina la volatilidad inteligente basado en la colocación de órdenes con características de seguridad de la cuenta robusta.

Ya sea que usted scalp movimientos cortos o cazar oscilaciones intradía - Golden Trap Scalper101 hace el trabajo pesado para usted.

🔶 1. Sistema de rejilla de orden pendiente adaptable

El EA coloca automáticamente órdenes de COMPRA/VENTA Stop o Límite basadas en su preferencia:

Buy Grid Above Market

Cuadrícula de venta por debajo del mercado

Espaciado de rejilla totalmente personalizable (PipStep)

Múltiples órdenes pendientes por lado (hasta 10 niveles)

Esto crea una "Trampa Dorada" que atrapa movimientos en ambas direcciones.

🔶 2. Perfecto para Scalping XAUUSD

Originalmente optimizado para el Oro, el EA se desempeña excepcionalmente en:

✔ Mercados con movimientos rápidos

✔ Condiciones de ruptura

✔ Caídas de reversión media

✔ Sesiones de cambio de tendencia.

✔ No atascado con órdenes

✔ Cortar el riesgo rápidamente

Puedes usarlo en M1, M5, M15, o cualquier timeframe dependiendo de tu estrategia.

🔶 3. Control total sobre el riesgo y la gestión del dinero

La protección de tu capital es la prioridad.

El EA incluye:

✔ Smart Equity Loss Protection (Auto Shutdown)

Detiene la negociación y cierra todas las órdenes cuando la equidad cae por debajo de su umbral establecido.

Por defecto: Límite máximo de pérdida del 20%.

✔ Protección de Capital Mínimo

EA deja de operar cuando la equidad cae por debajo de su mínimo definido.

Tamaño de lote dinámico y normalizado

Adapta automáticamente el tamaño del lote en función de los requisitos del broker.

✔ SL/TP configurable para cada orden.

Take Profit en pips

Stop Loss en pips

Control total on/off

🔶 4. Ejecución de operaciones limpia y segura

Control de deslizamiento

Filtrado de números mágicos para un uso multi-EA seguro

Normalización de lotes compatible con brokers

Garantiza que no se envíen operaciones con demasiada frecuencia (temporizador interno antispam)

Gestión automática del contexto de operaciones ocupadas

🔶 5. Totalmente automatizado de principio a fin

Usted sólo establece sus parámetros una vez.

El EA entonces automáticamente:

✔ Construir cuadrículas

✔ Refrescar huecos

✔ Gestionar posiciones abiertas

✔ Cerrar todo cuando se alcancen los límites de seguridad.

Está diseñado para 24/5 manos libres.

Ajustes generales

PipStep (distancia de rejilla)

TakeProfitPips

StopLossPips

LotSize

Deslizamiento

Controles de rejilla

Activar parrilla de compra

Tipo de operación por encima del mercado (COMPRA/VENTA)

Activar cuadrícula de venta

Tipo de operación por debajo del mercado (COMPRA/VENTA)

Controles de seguridad

Activar StopLoss

Capital mínimo

Activar protección contra pérdidas de capital

MaxLossPercent

NúmeroMágico

Cierre automático total

Si la reducción de capital supera el límite establecido:

➡️ EA Cierra todas las operaciones abiertas

➡️ EA Elimina todas las órdenes pendientes

➡️ EA Detiene la colocación de nuevas órdenes

✔ No Overtrading

El retardo interno garantiza que las órdenes no se envíen con demasiada frecuencia.

✔ Corredor amigable

Cumple con:

Nivel de paradas de símbolo

Volumen paso/min/max

Tipo de llenado VUELTA

GTC tiempo pendiente

Golden Trap Scalper101 es perfecto para:

✔ Gold Scalpers

✔ Grid Traders

✔ Prop Traders

✔ Swing & Intraday traders

✔ Traders que quieren un sistema de baja gestión

✔ Traders que buscan automatización de rejilla de riesgo controlado.

La configuración por defecto es la mejor

Cambiarlo debido a su fondo y tipo de cuenta debido a

Su prueba de espalda..............