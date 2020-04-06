FundPass EA

📌 FundPass EA - La herramienta definitiva para superar los desafíos de Prop Firm (FTMO, Oanda, The5ers y más).

FundPass EA está especialmente diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de los desafíos prop firm como FTMO, The5ers, Oanda, MFF y otros. Con una gestión avanzada del riesgo y una lógica de trading inteligente, este EA maximiza tus posibilidades de pasar las evaluaciones y mantener la consistencia en las cuentas financiadas.

🚀 Características principales:

  • Gestión de Riesgo Automatizada

    • Protección incorporada para Límite de Pérdida Diaria y Drawdown Máximo de acuerdo con las reglas de la firma de puntales.

    • Cálculo automático del tamaño del lote basado en el saldo de la cuenta y el % de riesgo.

  • Sistema de negociación multiestrategia

    • Admite enfoques de seguimiento de tendencias y de reversión a la media.

    • Optimizado para divisas, oro e índices.

    • Filtros de señales con EMA, RSI, ATR para entradas de alta calidad.

  • Cesta TP y Equity Guard

    • Cierra todas las operaciones una vez alcanzado el objetivo de beneficio (en % o valor fijo).

    • Equity Guard protege automáticamente la cuenta cuando la reducción supera el umbral establecido.

  • Cumplimiento de Prop Firm

    • Sin martingala ilimitada, sin métodos de scalping restringidos.

    • Filtro de spreads, filtro de noticias y filtro de sesión incorporados para una operativa segura.

  • Modos flexibles y personalización

    • Entradas ajustables para Pérdida Diaria, DD Máximo, y Objetivo de Beneficio para cada firma de prop.

    • Elija entre el Modo Challenge (pase más rápido) o el Modo Funded (consistencia a largo plazo).

¿Por qué elegir FundPass EA?

  • Diseñado específicamente para los desafíos de prop firm.

  • Aumenta tus posibilidades de pasar FTMO, Oanda, The5ers y programas similares.

  • Totalmente automatizado con gestión inteligente de capital y riesgo.

  • Ahorra tiempo y esfuerzo: configúralo una vez y deja que el EA trabaje por ti.

¡🔑 FundPass EA es su clave para desbloquear la financiación prop firm y escalar su capital de operaciones con confianza!


