FundPass EA
- Asesores Expertos
- Minh Phuong Phung
- Versión: 1.4
- Activaciones: 5
📌 FundPass EA - La herramienta definitiva para superar los desafíos de Prop Firm (FTMO, Oanda, The5ers y más).
FundPass EA está especialmente diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de los desafíos prop firm como FTMO, The5ers, Oanda, MFF y otros. Con una gestión avanzada del riesgo y una lógica de trading inteligente, este EA maximiza tus posibilidades de pasar las evaluaciones y mantener la consistencia en las cuentas financiadas.
🚀 Características principales:
-
Gestión de Riesgo Automatizada
-
Protección incorporada para Límite de Pérdida Diaria y Drawdown Máximo de acuerdo con las reglas de la firma de puntales.
-
Cálculo automático del tamaño del lote basado en el saldo de la cuenta y el % de riesgo.
-
-
Sistema de negociación multiestrategia
-
Admite enfoques de seguimiento de tendencias y de reversión a la media.
-
Optimizado para divisas, oro e índices.
-
Filtros de señales con EMA, RSI, ATR para entradas de alta calidad.
-
-
Cesta TP y Equity Guard
-
Cierra todas las operaciones una vez alcanzado el objetivo de beneficio (en % o valor fijo).
-
Equity Guard protege automáticamente la cuenta cuando la reducción supera el umbral establecido.
-
-
Cumplimiento de Prop Firm
-
Sin martingala ilimitada, sin métodos de scalping restringidos.
-
Filtro de spreads, filtro de noticias y filtro de sesión incorporados para una operativa segura.
-
-
Modos flexibles y personalización
-
Entradas ajustables para Pérdida Diaria, DD Máximo, y Objetivo de Beneficio para cada firma de prop.
-
Elija entre el Modo Challenge (pase más rápido) o el Modo Funded (consistencia a largo plazo).
-
¿Por qué elegir FundPass EA?
-
Diseñado específicamente para los desafíos de prop firm.
-
Aumenta tus posibilidades de pasar FTMO, Oanda, The5ers y programas similares.
-
Totalmente automatizado con gestión inteligente de capital y riesgo.
-
Ahorra tiempo y esfuerzo: configúralo una vez y deja que el EA trabaje por ti.
¡🔑 FundPass EA es su clave para desbloquear la financiación prop firm y escalar su capital de operaciones con confianza!