Chart Auto Flow es una herramienta EA para MT5 que permite a los traders:

Reproducir automáticamente gráficos (avance)

Reproducción inversa (retroceso)

Revisar gráficos rápidamente e identificar patrones

Practicar estrategias de trading en cámara lenta y probar métodos

Compatible con Forex, acciones, oro, criptomonedas y todos los instrumentos, en todos los intervalos de tiempo (M1–MN).

Ideal para traders que quieran revisar eficientemente gráficos históricos, detectar patrones, realizar análisis técnico o probar estrategias — desde principiantes hasta avanzados.

Versiones disponibles

・Chart Auto Flow Mini (prueba gratuita de 7 días / 1 vez por usuario)

・Chart Auto Flow (versión de pago)

👉 https://www.mql5.com/es/market/product/151071

・Chart Auto Flow Focus Edition (con Target Focus Jump)

👉 https://www.mql5.com/es/market/product/154905

Botón / Etiqueta Función Descripción Pause / Restart Pausa / Reanudar Controlar la reproducción del gráfico Reset Reiniciar velocidad y desplazamiento Restablece Speed a 1s y Bar a 1 Slow / Fast Ajustar velocidad De 50ms a 10 minutos Bar+ / Bar- Ajustar cantidad de barras De 1 a 480 barras Past / Future Cambiar dirección Alternar entre reproducción adelante y atrás Speed / Bars (Etiqueta) Mostrar velocidad y barras Muestra los valores actuales END Salir del programa -

Velocidad flexible: 50ms–10 min por barra

Reproducción hacia adelante y atrás

Revisión rápida y detección de patrones

Práctica lenta y verificación de estrategias

Compatible con todos los instrumentos y timeframes

Control intuitivo mediante botones

Inicia sesión en MT5 y haz clic en Comprar y Descargar desde el Market. El EA se instalará automáticamente.

Se colocará en Navegador → Expert Advisors → Market. Añádelo al gráfico mediante arrastrar y soltar o doble clic.

OS: Windows 11

MT5 Build: 5320 / 5260

CPU: Intel Core i5 (11ª gen o superior)

RAM: 8GB+

Entorno recomendado

Mac puede funcionar, pero no está oficialmente probado.

Riesgos

Esta herramienta no ejecuta operaciones. Sin riesgo financiero.

