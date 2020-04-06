DualEdge Hedge - EA de Cobertura Inteligente para MT5- Adecuado para el mercado del Oro (XAUUSD) en 2025, optimizado para los marcos temporales M1 y M5.





DualEdge Hedge es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado para capturar oportunidades de trading rentables a través de una estrategia de cobertura pullback-entry.





El EA identifica retrocesos de precios (pullbacks) después de movimientos fuertes y abre posiciones en ambas direcciones, aplicando un mecanismo de cobertura inteligente para reducir la exposición al riesgo. Con unos ajustes optimizados de stop-loss y take-profit, el sistema tiene como objetivo lograr rendimientos constantes manteniendo la caída bajo control.

Características principales:

Estrategia de cobertura - Abre posiciones equilibradas durante los retrocesos para capturar tanto las continuaciones de tendencia como los retrocesos.

Gestión inteligente del riesgo : niveles ajustables de stop-loss y take-profit para proteger el capital.

Potencial mensual - Diseñado para obtener un 10-70% de beneficios al mes , dependiendo de las condiciones del mercado y de la configuración del riesgo.

Totalmente automatizado - Funciona 24/5 sin intervención manual.

Preparado para MT5 - Optimizado para MetaTrader 5 con ejecución rápida y baja latencia.

Con el EA DualEdge Hedge para MT5, puede controlar tanto el número de órdenes como la pérdida total de toda la cesta, lo que lo hace adecuado para su capital de trading. Esto le permite establecer con confianza objetivos de beneficios para su cuenta sin dejar de gestionar el riesgo de manera eficaz.

⚙️ Configuración recomendada:

Marco temporal: M30 / H1

Pares: Principales pares de divisas con buena volatilidad (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.)

Depósito mínimo: $1000+ (se recomienda un capital más alto para una mayor estabilidad)

Tipo de cuenta: Cobertura habilitada

👉 Adecuado para los operadores que buscan un enfoque equilibrado entre el riesgo y la recompensa, DualEdge Hedge ofrece una solución de nivel profesional para el comercio automatizado.



SI USTED COMPRA ESTE EA<> POR FAVOR COMENTARIO Y ENVIARME MENSAJE , TENEMOS UN SETFILE PARA USTED DEPENDE DE SU CUENTA DE SALDO