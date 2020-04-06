DualEdge Hedge
- Asesores Expertos
- Minh Phuong Phung
- Versión: 1.6
- Actualizado: 21 diciembre 2025
- Activaciones: 5
DualEdge Hedge - EA de Cobertura Inteligente para MT5- Adecuado para el mercado del Oro (XAUUSD) en 2025, optimizado para los marcos temporales M1 y M5.
DualEdge Hedge es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado para capturar oportunidades de trading rentables a través de una estrategia de cobertura pullback-entry.
El EA identifica retrocesos de precios (pullbacks) después de movimientos fuertes y abre posiciones en ambas direcciones, aplicando un mecanismo de cobertura inteligente para reducir la exposición al riesgo. Con unos ajustes optimizados de stop-loss y take-profit, el sistema tiene como objetivo lograr rendimientos constantes manteniendo la caída bajo control.
Características principales:
-
Estrategia de cobertura - Abre posiciones equilibradas durante los retrocesos para capturar tanto las continuaciones de tendencia como los retrocesos.
-
Gestión inteligente del riesgo: niveles ajustables de stop-loss y take-profit para proteger el capital.
-
Potencial mensual - Diseñado para obtener un 10-70% de beneficios al mes, dependiendo de las condiciones del mercado y de la configuración del riesgo.
-
Totalmente automatizado - Funciona 24/5 sin intervención manual.
-
Preparado para MT5 - Optimizado para MetaTrader 5 con ejecución rápida y baja latencia.
⚙️ Configuración recomendada:
-
Marco temporal: M30 / H1
-
Pares: Principales pares de divisas con buena volatilidad (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.)
-
Depósito mínimo: $1000+ (se recomienda un capital más alto para una mayor estabilidad)
-
Tipo de cuenta: Cobertura habilitada
👉 Adecuado para los operadores que buscan un enfoque equilibrado entre el riesgo y la recompensa, DualEdge Hedge ofrece una solución de nivel profesional para el comercio automatizado.
SI USTED COMPRA ESTE EA<> POR FAVOR COMENTARIO Y ENVIARME MENSAJE , TENEMOS UN SETFILE PARA USTED DEPENDE DE SU CUENTA DE SALDO