Nova KC Trader es una automatización disciplinada del Canal de Keltner, una herramienta basada en la volatilidad que define niveles de precios dinámicos superior, medio e inferior para identificar oportunidades de tendencia, ruptura e inversión. Este EA interpreta la acción del precio en relación con el canal, ejecutando operaciones sólo cuando el movimiento confirma una interacción significativa con los límites.

En lugar de reaccionar a cada pequeña fluctuación, Nova KC Trader espera a las configuraciones estructuradas: las operaciones se toman cuando el precio respeta o rompe el canal con confirmación, filtrando el ruido y las señales débiles.

Es un enfoque claro, basado en reglas: operar con disciplina, estructura y sincronización.

Por qué los operadores eligen Nova KC Trader

Canal de Keltner, totalmente automatizado:

Utiliza los niveles superior, medio e inferior del canal para definir reglas precisas de entrada y salida.

Señales basadas en el canal:

Opera sólo cuando el precio interactúa significativamente con el canal dinámico.

Gestión de riesgos integrada:

Cada operación tiene un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

Flexibilidad entre mercados:

Funciona en divisas, metales, índices y criptodivisas - adecuado para gráficos H1 a diarios.

Claro, eficaz y transparente:

Ejecución rápida, lógica simple y sin complejidades innecesarias.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza resultados - pero Nova KC Trader proporciona un sistema estructurado y centrado en canales para un trading disciplinado.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia antes de que suba de precio.