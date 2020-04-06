Nova STM Trader es una automatización disciplinada que combina los indicadores Estocástico y Media Móvil Simple (SMA ), combinando la sincronización del impulso con la dirección de la tendencia para tomar decisiones de trading precisas. Este EA actúa sólo cuando ambos indicadores se alinean, asegurando que las operaciones se producen durante los movimientos significativos del mercado en lugar de reaccionar a cada fluctuación.

En lugar de perseguir cada oscilación, Nova STM Trader filtra las señales débiles. Las operaciones se ejecutan cuando el impulso estocástico confirma un movimiento potencial y la tendencia SMA se alinea, proporcionando estructura, contexto y disciplina.

Por qué los operadores eligen Nova STM Trader

Estocástico + SMA, totalmente automatizado:

Combina indicadores de impulso y tendencia con reglas estrictas de entrada y salida.

Confirmación de Momento y Tendencia:

Opera sólo cuando las señales estocásticas se alinean con la dirección de la SMA.

Gestión del riesgo incluida:

Cada operación tiene un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

Aplicación versátil en el mercado:

Funciona eficazmente en forex, metales, índices y cripto - desde gráficos H1 a diarios.

Claro, eficiente, transparente:

Lógica simple, ejecución rápida y sin complejidades innecesarias.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza resultados - pero Nova STM Trader proporciona un enfoque estructurado, de doble indicador para el comercio disciplinado basado en el impulso y la tendencia.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia antes de que suba de precio.