Nova STM Trader es una automatización disciplinada que combina los indicadores Estocástico y Media Móvil Simple (SMA ), combinando la sincronización del impulso con la dirección de la tendencia para tomar decisiones de trading precisas. Este EA actúa sólo cuando ambos indicadores se alinean, asegurando que las operaciones se producen durante los movimientos significativos del mercado en lugar de reaccionar a cada fluctuación.

En lugar de perseguir cada oscilación, Nova STM Trader filtra las señales débiles. Las operaciones se ejecutan cuando el impulso estocástico confirma un movimiento potencial y la tendencia SMA se alinea, proporcionando estructura, contexto y disciplina.

Por qué los operadores eligen Nova STM Trader

  • Estocástico + SMA, totalmente automatizado:
    Combina indicadores de impulso y tendencia con reglas estrictas de entrada y salida.

  • Confirmación de Momento y Tendencia:
    Opera sólo cuando las señales estocásticas se alinean con la dirección de la SMA.

  • Gestión del riesgo incluida:
    Cada operación tiene un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

  • Aplicación versátil en el mercado:
    Funciona eficazmente en forex, metales, índices y cripto - desde gráficos H1 a diarios.

  • Claro, eficiente, transparente:
    Lógica simple, ejecución rápida y sin complejidades innecesarias.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.
Ningún EA garantiza resultados - pero Nova STM Trader proporciona un enfoque estructurado, de doble indicador para el comercio disciplinado basado en el impulso y la tendencia.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia antes de que suba de precio.


Asesores Expertos
RSIMFI100 Strain EA - Lógica de Momentum Multi-Timeframe para Entradas de Precisión El Asesor Experto RSIMFI100 Strain es un sistema de trading de alta disciplina, impulsado por el momentum y diseñado para MetaTrader 5. Combina el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Índice de Flujo de Dinero (MFI) a través de tres marcos de tiempo-H4, D1, y MN1-para identificar zonas de reversión de alta probabilidad y ejecutar operaciones con riesgo calculado. Estrategia principal RSIMFI100 Strain utiliza
SuperTraderX MQL5
Serhii Homelko
Asesores Expertos
SuperTrader X para MT5 — Descripción SuperTrader X es un asesor experto de tipo grid direccional basado en martingala. Las órdenes se abren únicamente cuando el precio se mueve en contra de la primera entrada, con un intervalo predefinido en puntos. El asesor admite un modelo de take profit lineal, donde el beneficio objetivo aumenta con cada nueva orden. Todos los parámetros clave —paso, multiplicador, volumen, límite de órdenes y dirección de la operación— se configuran manualmente. El sis
Gold Zombie XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (2)
Asesores Expertos
GOLD Zombie - Precisión Inteligente en XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready GOLD Zombie es un Asesor Experto (EA) de alto rendimiento desarrollado específicamente para operar en XAUUSD H1 con precisión quirúrgica y un potente control del riesgo. Diseñado para sobresalir en las condiciones del mercado moderno, GOLD Zombie se adapta inteligentemente a la volatilidad mientras mantiene una estricta disciplina comercial, lo que lo hace ideal tanto para
Dynamic Trend MACD Expert
Joao M Baltazar Vrea Da Silva
Asesores Expertos
Dynamic Trend MACD Expert es una solución avanzada de trading algorítmico diseñada para operar eficientemente en MetaTrader 5 (MT5). Utilizando una combinación inteligente de indicadores, el algoritmo tiene como objetivo identificar oportunidades de trading rentables basadas en el indicador MACD y el análisis de tendencias. El algoritmo incorpora el potente indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) para evaluar la fuerza y la dirección de una tendencia. Esto permite analizar con pre
Nova Bot AUD
Cem Ummak
5 (1)
Asesores Expertos
Conozca Nova Trading Bot Nova es un potente sistema de trading automatizado que combina estrategias de cobertura y de cuadrícula. Se adapta inteligentemente a las condiciones del mercado y gestiona sus operaciones con disciplina, precisión y eficiencia, todo en su nombre. Características clave que le ponen por delante: Estrategia híbrida: Nova fusiona las mecánicas de cobertura y cuadrícula en una estructura equilibrada y eficaz. Aunque está optimizada para los pares AUD (con especial atención
BB Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Este es un EA de tendencia porque utiliza indicadores de tendencia como las Bandas de Bollinger y la Media Móvil. Fácil de usar forex asesor experto diseñado para EURUSD H1, pero totalmente capaz de operar otros pares de divisas y otros marcos de tiempo también. Características: 1. NO Grid 2. NO Martingala 3. Dimensionamiento inteligente del lote 4. Auto Take Profit en Dinero 5. Auto Stop Out en % del Balance 6. Entradas mínimas 7. Puede operar 100 US Cuenta también. 8. Alta tasa de ganancias 9.
