Nova OET Trader

Nova OET Trader es una automatización disciplinada que combina los indicadores de Volumen en Balance (OBV) y Media Móvil Exponencial (EMA), combinando el impulso basado en el volumen con la confirmación de la tendencia para obtener operaciones claras y procesables. Este EA espera la alineación entre el OBV y la EMA para identificar las configuraciones en las que los movimientos de precios están respaldados tanto por la participación del mercado como por la fuerza direccional.

En lugar de reaccionar a cada oscilación menor, Nova OET Trader filtra las señales débiles, entrando en operaciones sólo cuando el volumen y la tendencia confirman el movimiento. Al combinar estas dos herramientas, se centra en configuraciones de alta calidad con estructura y disciplina.

Por qué los operadores eligen Nova OET Trader

  • OBV + EMA, totalmente automatizado:
    Integra ambos indicadores para generar entradas y salidas precisas con reglas claras.

  • Confirmación de Volumen y Tendencia:
    Opera sólo cuando OBV indica impulso y EMA confirma la dirección.

  • Gestión del riesgo integrada:
    Cada posición incluye un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

  • Cobertura versátil del mercado:
    Funciona en divisas, metales, índices y criptomonedas - efectivo desde gráficos H1 a diarios.

  • Claro, eficaz y transparente:
    Ejecución rápida, lógica simple y sin complejidades innecesarias.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.
Ningún EA garantiza resultados - pero Nova OET Trader proporciona un enfoque estructurado de doble indicador para operar con disciplina y claridad.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia antes de que suba de precio.


