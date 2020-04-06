Azath EA es un programa de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro a corto plazo (XAUUSD) en la plataforma MT4. Adopta la estrategia Martingale como su marco central, aprovecha las características de fluctuación de alta frecuencia del mercado del oro, captura los movimientos de precios intradía menores del oro y persigue beneficios sustanciales a través de la negociación de alta frecuencia. Para los comerciantes que buscan entrar en el mercado del oro, Azath EA será su opción ideal en el comercio.

Información básica

- Par de Negociación: XAUUSD (Oro)

- Periodo de tiempo: Ilimitado (cualquier periodo de tiempo)

- Depósito mínimo: 500 USD, se recomiendan 1000 USD o más

- Apalancamiento: Mínimo 1:50, se recomienda 1:200

- Broker: Sin restricciones, se recomienda cuenta ECN

- Se recomienda utilizar un VPS para reducir la latencia y garantizar un funcionamiento 24/7

Configuración

Por favor, obtenga la configuración (¡importante! Tanto para backtesting como para operar en vivo) en la sección de comentarios o vía mensaje privado.

Si tiene alguna pregunta, por favor envíeme un mensaje privado en el Foro MQL5.