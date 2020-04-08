Golden PainX and GainX Spike Indicator
- Indicadores
- Edmore Masina
- Versión: 1.1
- Actualizado: 24 noviembre 2025
- Activaciones: 5
El indicador de picos Golden PainX y GainX es una herramienta de negociación vanguardista, impulsada por IA y diseñada exclusivamente para el mercado de índices sintéticos. Combina de forma magistral algoritmos patentados de detección de picos y análisis de la acción del precio en tiempo real para generar señales comerciales de alta probabilidad y sin repintado con una precisión excepcional.
- Importante( Utilizar sólo en PainX 400y GainX 400 (M1 marco temporal de un minuto)
- Identifica picos de alta probabilidad con flechas de compra/venta no repintadas.
- Establece automáticamente objetivos de beneficios y stop losses.
- Envía notificaciones al teléfono y al ordenador
- Muestra información sobre tendencias
- Funciona con brokers Weltrade
- Depósito mínimo $30
- Funciona perfectamente con la configuración por defecto
- Aprenda cómo funciona el indicadoraquí
- Cómo configurar las notificaciones aquí
- Para las últimas actualizaciones, soporte y opiniones de la comunidad de expertos, únete a nuestro canal oficial en mql5.com.