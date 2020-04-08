Golden PainX and GainX Spike Indicator

El indicador de picos Golden PainX y GainX es una herramienta de negociación vanguardista, impulsada por IA y diseñada exclusivamente para el mercado de índices sintéticos. Combina de forma magistral algoritmos patentados de detección de picos y análisis de la acción del precio en tiempo real para generar señales comerciales de alta probabilidad y sin repintado con una precisión excepcional.

  • Importante( Utilizar sólo en PainX 400y GainX 400 (M1 marco temporal de un minuto)
  • Identifica picos de alta probabilidad con flechas de compra/venta no repintadas.
  • Establece automáticamente objetivos de beneficios y stop losses.
  • Envía notificaciones al teléfono y al ordenador
  • Muestra información sobre tendencias
  • Funciona con brokers Weltrade
  • Depósito mínimo $30
  • Funciona perfectamente con la configuración por defecto
  • Aprenda cómo funciona el indicadoraquí
  • Cómo configurar las notificaciones aquí
  • Para las últimas actualizaciones, soporte y opiniones de la comunidad de expertos, únete a nuestro canal oficial en mql5.com.


FREE
