BTC Scalper X - Su mejor asistente para operar con Bitcoin.

Un asesor totalmente automático que no requiere ajustes adicionales, diseñado para operar en el par de divisas Bitcoin.(BTCUSD) M5

No utiliza métodos de negociación peligrosos, sin cuadrícula, martingala, etc.La estrategia se basa en romper a través de niveles importantes. (scalping rápido).

Recomendaciones:

Par de operaciones: Bitcoin (BTCUSD)

(BTCUSD) Plazo: M5

Depósito mínimo: 100$.

Apalancamiento: 1:100 y superior

Apalancamiento: 1:100 y superior

Broker : Cualquier broker con spread bajo

VPS: Utilice VPS para que el EA funcione 24/7

Características principales:

Sólo una operación por instrumento con su cierre obligatorio al final de cada día laborable.

El asesor trabaja exclusivamente con órdenes pendientes - la ejecución es siempre al precio exacto sin deslizamiento.

Cada transacción siempre tiene Take Profit y Stop Loss - trabajo honesto y transparente con un resultado preclaro.

Sin martingala ni rejillas - ¡M1 Oro X no utiliza métodos peligrosos de gestión de capital!

Utiliza un algoritmo adaptativo único basado en la ley de la oferta y la demanda.

Cierra posiciones diariamente para una gestión estable del riesgo.





¡Feliz trading!