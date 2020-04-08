MatadorGate

MATADOR (MT5) es un indicador de fusión que convierte tendencia + momentum + volatilidad + SMC en un plan de trading accionable. El motor central combina el sesgo SuperTrend basado en ATR, una puerta HTF EMA, ADX/DI, momentum (MACD/RSI/SMI/MFI/Heikin-Ashi), regímenes de volatilidad (Bollinger/Donchian/Keltner, Choppiness/Squeeze), Session VWAP y ADR/ATR con SMC+ (Order Block, FVG, BOS/CHOCH) para producir un pScore (0..1). Cuando las condiciones pasan, MATADOR imprime Entry / SL / TP1-TP3 en el gráfico, dispara una alerta, y también cubre los escenarios de Retest (toque de ST/OB) y Continuación (persistencia de la tendencia). El indicador no abre operaciones; se proporciona un puente iCustom limpio para EAs (buffers: 0=COMPRAR, 1=VENDER, 2=DIR +1/-1, 3=pScore, 4=SL, 5=TP1). Los perfiles (Conservador / Estándar / Agresivo) ajustan los umbrales y las ponderaciones de las características a su estilo de riesgo.





Guía del usuario :

https:// drive.google.com/drive/folders/1N_mCI-ZEE7dztS0QXRlBaDXHmMK2Wqgi?usp=drive_link





Lo que obtiene: un plan de un solo vistazo que consolida muchas señales en una sola puntuación; dibujos estructurados de ST/OB/FVG y niveles objetivo; alertas de terminal y push (Default / Compact / JSON); control inteligente de desorden con AutoPurge / TTL; una Spread Gate y una HTF Gate para filtrar el ruido; confirmación Heikin-Ashi opcional para mercados con mucho ruido.





Inicio rápido: conéctese a un gráfico y elija un perfil; comience con un preajuste y calibre MaxSpreadPoints según el esquema de puntos/pips de su corredor; mantenga OnlyHeavyOnNewBar = true para mejorar el rendimiento. Preajustes incluidos: XAUUSD (M1/M5), Divisas principales (M5/M15), Índices (M1/M5), Cripto (M1-M15).





Consejos de ajuste:

- XAUUSD (M1/M5): ATR≈7/10, STMult≈2.7/2.4, MaxSpread≈200-300 pts.

- Major FX (M5/M15): ATR≈10-14, STMult≈2.1-2.4, MaxSpread≈20-35 pts

- Cripto: utilice el perfil Conservador, STMult≈3.0 (M1); si los diferenciales de CFD son muy amplios, considere desactivar el Spread Gate.





Importante: sólo con fines educativos; no es asesoramiento financiero. Valídelo en el Probador de Estrategias o en la demo antes de ponerlo en marcha. Si no ve señales, compruebe los ajustes de AllowedSymbols, MinTF/MaxTF o MarketSilence. Para un rendimiento más suave, utilice BacktestLightMode = true y mantenga activada la limpieza automática de la superposición.







