Advanced ORBS

Importante: No utilice la configuración predeterminada, consulte los comentarios para ver los ajustes recomendados.

🌟 ADVANCED ORBS EA - Sistema Profesional de Trading Breakout especializado para ORO & USDJPY

🌟USE M1 TIME FRAME ONLY,PLEASE CHECK COMMENTS FOR THE INSTRUCTIONS


🌟USE THE SAME SETTING AND TIME FRAME FOR GOLD AND USDJPY💎

Broker Recomendado > https://tickmill.link/3Y1QeAK&nbsp;
https://icmarkets.com/?camp=76649

💎 LA NUEVA GENERACIÓN DE BREAKOUT TRADING

ADVANCED OPENING RANGE BREAKOUT STRATEGY (ORBS )es un revolucionario Asesor Experto en Ruptura de Rango de Apertura (ORB) que combina el análisis inteligente de la acción del precio con una estricta gestión del riesgo. A diferencia de los sistemas de ruptura tradicionales que persiguen cada movimiento, este EA emplea una LÓGICA DE CONFIRMACIÓN INTELIGENTE, esperando pacientemente a que se produzcan retests antes de ejecutar las operaciones.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

🎯 NO HAY QUE ESPERAR MUCHO PARA OBTENER BENEFICIOS

  • Objetivo: 5% - 10% DE BENEFICIO DIARIO
  • Trading de ritmo rápido con objetivos de beneficios configurables
  • Seguimiento automático del objetivo de beneficio diario (por defecto 20%)
  • Función de pausa automática después de alcanzar los objetivos diarios

CONFIRMACIÓN INTELIGENTE DE REANÁLISIS

¡Este NO es el típico EA de ruptura!

Mientras que la mayoría de los sistemas de ruptura se apresuran a operar en el momento en que el precio rompe un nivel, ADVANCED ORBS emplea una sofisticada estrategia de confirmación:

ESPERA EL RETORNO - El precio debe retornar y confirmar el nivel de ruptura
BUFFERS DE CONFIRMACIÓN - Zonas separadas de compra/venta (por defecto 10 puntos)
NO FALSOS BREAKOUTS - Filtra los movimientos débiles del precio
SMART ENTRY TIMING - Sólo entra cuando la convicción está probada.

La diferencia: Otros EAs entran inmediatamente en la ruptura → quedan atrapados por movimientos falsos. ORBS AVANZADO espera al retest → entra con confirmación → ¡mayor tasa de ganancias!

📊 ¡EL ÚNICO SISTEMA DE BREAKOUT QUE FUNCIONA EN M1!

  • Arquitectura Única: Utiliza ORB de timeframe superior (H8 por defecto) para la dirección.
  • Ejecución en el marco de tiempo inferior: Puede operar en M1, para entradas precisas
  • Combinación perfecta: Perspectiva estratégica + ejecución táctica

🛡️ SIN MARTINGALA | SIN COBERTURA | SIN RIESGOS

Sistema de ejecución inteligente único y puro

Lo que hace que este EA SEGURO:

🚫 NO MARTINGALE - Cada operación es independiente, no hay promedios de posición
🚫 NO GRID TRADING - No hay múltiples órdenes pendientes esperando para atraparte
🚫 NO HEDGING - Comercio direccional limpio sólo
🚫 NO OVERTRADING - Una operación por configuración de ruptura.

✅ S INGLE POSITION MANAGEMENT - Una operación a la vez por dirección
FIXED LOT SIZING - Basado en el porcentaje de capital (0.01% por cada $100 por defecto)
PROPER STOP LOSS - Cada operación protegida (200 puntos por defecto)
TAKE PROFIT TARGETS - Objetivos de beneficio claros (500-1000 puntos por defecto)

🎛️ CONTROLES EXHAUSTIVOS DE LAS OPERACIONES

Gestión de entradas

  • Permitir operaciones decompra - Activar/desactivar posiciones largas
  • Permitir operaciones de venta - Activar/desactivar posiciones cortas
  • Número Mágico - Identificador único para configuraciones multi-EA
  • ORB Timeframe - Periodo de referencia personalizable (H8 por defecto)

Parámetros de riesgo

  • Lote % - Porcentaje de capital por operación (0,00001% por defecto)
  • Stop Loss - Nivel de protección en puntos (500 por defecto)
  • Take Profit - Nivel objetivo en puntos (1000 por defecto)
  • Max Spread - Evita operar en malas condiciones (30 puntos)

Zonas Buffer (Ajustes de Confirmación)

  • Buy Buffer - Puntos por encima de la ruptura para confirmación de compra (10 puntos)
  • Buffer de Venta - Puntos por debajo de la ruptura para confirmación de venta (10 pts)

Sistema Trailing Stop

  • Activación del Trail - Inicio del trailing después de X puntos de beneficio (75 pts)
  • Paso de seguimiento - Distancia a mantener desde el precio actual (3 puntos)
  • Protección dinámica - Bloquea los beneficios a medida que la operación se mueve favorablemente

🛡️ SISTEMAS AVANZADOS DE PROTECCIÓN

1️⃣ FILTRO DE NOTICIAS DE ALTO IMPACTO

ESTRICTA PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN DURANTE EVENTOS DE VOLATILIDAD

Bloquea automáticamente la negociación durante las principales publicaciones económicas:

  • Nóminas no agrícolas de EE.UU. (NFP)
  • Decisiones del FOMC sobre tipos de interés
  • Informes de IPC/Inflación
  • Publicación del PIB
  • Anuncios de los bancos centrales

Ajustes configurables:

  • Minutos antes de la noticia (60 por defecto)
  • Minutos después de las noticias (60 por defecto)
  • Protege de picos imprevisibles

2️⃣ CONTROL Y PROTECCIÓN DE LA DIFUSIÓN

Análisis de diferenciales en tiempo real:

  • Rastrea la línea de base normal del diferencial
  • Detecta la ampliación del diferencial al instante
  • BLOQUEA LA NEGOCIACIÓN cuando el diferencial supera los niveles de seguridad
  • Multiplicador de diferencial máximo (2,0 veces el normal)
  • Evita la manipulación del broker durante las noticias

3️⃣ CONTROL DE DESLIZAMIENTO

Protección de ejecución de grado militar:

  • Máximo deslizamiento permitido (20 puntos por defecto)
  • Verifica el precio de ejecución tras la orden
  • Registra advertencias de deslizamiento excesivo
  • Rechaza operaciones con ejecuciones desfavorables

4️⃣ SISTEMA DE OBJETIVO DE BENEFICIO DIARIO

Protección automática de beneficios:

  • Establece el % de objetivo de beneficio diario (20% por defecto)
  • EA auto-pausa después de alcanzar el objetivo
  • Ajuste de la hora de reanudación (1 AM por defecto)
  • Evita la devolución de beneficios

📊 PANEL DE ESTADÍSTICAS PROFESIONALES

Panel de control de seguimiento en tiempo real

    Indicadores visuales:

    • ✅ Verde = Seguro para operar
    • 🟡 Amarillo = Acercándose a los límites
    • 🔴 Rojo = Negociación bloqueada
    • 🟨 Oro = Objetivo alcanzado

    🎯 ESTRATEGIA DE RUPTURA DEL RANGO DE APERTURA (ORBE) EXPLICADA

    Cómo funciona:

    1. Identificación del rango

    • EA monitorea la acción del precio en el marco de tiempo seleccionado (M1)
    • Identifica el máximo y el mínimo del periodo de referencia
    • Crea el "Rango de Apertura" (ORB)

    2. Detección de ruptura

    • Vigila el cierre del precio por encima del máximo de ORB (ruptura alcista)
    • Vigila el cierre del precio por debajo del mínimo ORB (ruptura bajista)
    • Confirma la ruptura al cierre de la vela (sin señales falsas)

    3. 3.Fase de reevaluación y confirmaciónCARACTERÍSTICA ÚNICA

    • Configuración de compra: El precio rompe por encima del máximo de ORB, luego vuelve a probar (retrocede dentro del búfer de compra).
    • Configuración de venta: El precio rompe por debajo del mínimo de ORB, luego vuelve a probar (repunta dentro de la reserva de venta).
    • Este retesteo confirma el compromiso comprador/vendedor
    • Elimina el 70% de las falsas rupturas.

    4. Ejecución inteligente

    • Sólo entra cuando el precio confirma el nivel de ruptura
    • Coloca stop loss y take profit inmediatamente
    • Activa el trailing stop cuando se alcanza el umbral de beneficios
    • Una posición por dirección como máximo

    🚀 POR QUÉ ADVANCED ORBS SUPERA A OTROS EAs DE ROTURA

    Características EAs de ruptura tradicionales ORBS AVANZADOS
    Lógica de entrada Inmediata a la ruptura Espera la confirmación del retest
    Señales falsas Alta (60-70%) Baja (20-30%)
    M1 Trading ❌ No es posible ✅ Optimizado para M1
    Protección de noticias Básica o ninguna Filtro avanzado de alto impacto
    Control de difusión Límite fijo Límite dinámico + multiplicador
    Protección contra deslizamiento Ninguna Verificación estricta
    Objetivo de beneficio Control manual Objetivo diario automático
    Estadísticas básico Cuadro de mandos profesional en tiempo real
    Gestión del riesgo A menudo utiliza martingala Sólo una posición

    CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

    POR FAVOR, COMPRUEBE EN LOS COMENTARIOS

    ⏰ PLAZOS ÓPTIMOS

      ⚙️ REQUISITOS TÉCNICOS

      • Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
      • Depósito mínimo: $100 (recomendado $500+)
      • VPS: Recomendado para operar 24/7
      • Tipo de Broker: ECN/RAW spread preferido con spread no superior a 10 puntos
      • Spread máximo: Menos de 20 puntos durante la negociación
      • Ejecución: Corredores de ejecución de mercado

        🎓 F ORMACIÓN Y ASISTENCIA

        Entender la estrategia

        • ORB captura el impulso posterior a la apertura
        • La confirmación del retesteo filtra las configuraciones débiles
        • El enfoque multitemporal añade precisión
        • El filtro de noticias protege el capital

        ⚠️ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

        Operar con divisas implica un riesgo sustancial de pérdida. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Opere sólo con dinero que pueda permitirse perder. Este EA es una herramienta de ayuda en la toma de decisiones, no garantiza beneficios. Pruebe siempre a fondo en cuentas demo antes de utilizar dinero real.

        El objetivo de "5%-10% de beneficio diario" es un objetivo potencial basado en condiciones óptimas, no una garantía. Los resultados reales dependen de las condiciones del mercado, la calidad del broker, la configuración utilizada y muchos otros factores.



        Productos recomendados
        Regulus exclusive advisor
        Oleg Konovalov
        Asesores Expertos
        Herramientas para ganar dinero e investigar. El núcleo de las señales comerciales y la estrategia se basa en el algoritmo del autor para la formación de patrones de pronóstico de precios. ¡Aplicable a cualquier instrumento! Complementado con un sistema de control basado en el MA "Nine-Tailed Fox" , actualizando y ajustando la señal con la mayor precisión posible para el mercado, instrumento y periodo de trabajo. Elegible: Todos los instrumentos en todos los mercados (hay excepciones). Para qu
        Unobot EA
        Mark Joseph Borromeo Juan
        Asesores Expertos
        UnoBot EA - Su todo-en-una solución de comercio de gran alcance UnoBot EA es un sistema de trading automatizado de última generación creado para los traders que exigen consistencia, precisión y potencia . Con inteligencia de seguimiento de tendencias , ejecución multidivisa , lógica de divergencia e inversión , y confluencia armónica + Fibonacci , UnoBot proporciona una ventaja única en los mercados de rápido movimiento de hoy en día. Características principales Trend Strategy Core - Opera en
        SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
        Adam Gerasimov
        Asesores Expertos
        SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
        The Gold Buyer
        Moses Aboliwen Aduboa
        Asesores Expertos
        Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
        Imbalance HFT
        Mei Yang
        Asesores Expertos
        Esta estrategia vigila continuamente los cambios en la evolución de los precios, consumiendo toda la liquidez del mercado. No le importa a dónde vaya el precio del activo; mientras haya fluctuaciones de precios, seguirá absorbiendo liquidez. Sí, es así de increíble. La estrategia funciona mejor con oro. Cuando se ejecuta en activos que no son de oro, es necesario ajustar los parámetros. Tiempo: Mejor 5 minutos Stop loss fijo: 800 puntos Beneficio fijo: 800 puntos Aplicado a mercados con alta li
        Gyroscopes mt5
        Nadiya Mirosh
        5 (2)
        Asesores Expertos
        Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
        Disruptor Gold EA
        Hanna Hryshchenko
        Asesores Expertos
        Aquel día lo cambió todo. Comenzó tranquilo: un café con leche, una cafetería europea, el aroma de pasteles recién hechos. Entonces lo vi: elegante, con prisa, subiendo a un coche. Algo cayó: una memoria USB. No era común. Pesada, grabada con “R.D.”. Toqué el timbre del edificio del que había salido, pero no hubo respuesta. Me la guardé. Sentía que esto no era el final. Horas después, en el aeropuerto, la abrí. Una carpeta: alpha_1803 . Casi todo era código ilegible, salvo un archivo: un gráfic
        Stabilized dema cross robot
        Ekaterina Saltykova
        Asesores Expertos
        Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales característ
        DS Gold Robot MT5
        MQL TOOLS SL
        4.31 (32)
        Asesores Expertos
        Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
        Kabuto Golden Balls 4
        Tham Horanop
        Asesores Expertos
        Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
        Gold Crowd Density Flip
        Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
        Asesores Expertos
        Gold Crowd Density Flip Expert Advisor es un sistema de trading potente y preparado para el mercado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal de 15 minutos. Construido con lógica de precisión y filtros avanzados, este EA está diseñado para capturar oportunidades explosivas de ruptura durante períodos de compresión del mercado, manteniendo una estricta gestión de riesgos y ejecución de operaciones de grado profesional. El oro es uno de los instrumentos más volátiles y líqu
        FREE
        RSI Intelligent
        Sabil Yudifera
        Asesores Expertos
        RSI inteligente es un robot scalping totalmente automatizado que utiliza un muy eficiente Índice de Fuerza Relativa (RSI) estrategia de ruptura, el análisis probabilístico con (RSI). Más eficaz en el precio Probabilidad acumulada de una distribución normal que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Las transacciones ocurren casi todos los días como Scalping seguir la tendencia. Un robot de Forex que utiliza el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una red neuronal artific
        Market Maestro MM5
        Andriy Sydoruk
        Asesores Expertos
        Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
        Bober Real MT5
        Arnold Bobrinskii
        4.76 (17)
        Asesores Expertos
        Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
        Simo Professional
        Maryna Shulzhenko
        Asesores Expertos
        Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
        RSI Master PRO EA
        Luis Corso
        Asesores Expertos
        RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
        Nova WDX Trader
        Anita Monus
        Asesores Expertos
        Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
        Classic Market Surfer EA
        Buti Andy Moeng
        Asesores Expertos
        Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
        PSAR Expert Extended MT5
        Alexander Fedosov
        Asesores Expertos
        Este robot opera basado en el indicador Parabolic SAR. Verion para MetaTrader4 aquí . La versión avanzada del EA incluye los siguientes cambios y mejoras: El comportamiento del EA ha sido monitorizado en varios tipos de cuentas y en diferentes condiciones (spread fijo/flota, cuentas ECN/cent, etc.) Se ha ampliado la funcionalidad del EA. Presenta mayor flexibilidad y eficiencia, mejor monitoreo de las posiciones abiertas. Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos. El EA no utiliza martingala, rejill
        Sir Stoch and Commodities
        Sergio Izquierdo Rodriguez
        Asesores Expertos
        Asesor Experto que funciona en momentos de alto contraste empleado el indicador estocástico y el indicador comodity index, empleando para la salida de las operaciones los puntos de sobrecompra o sobreventa o indicación ADX. También cuenta para activar a voluntad un control de stoploss que funciona por diferencia de porcentaje en el precio, con un escalado de lote progresivo a medida que se incrementa el balance, no pierde de vista el margen de llamada de la cuenta. Aprenda qué parámetros ofrecen
        Crown EA MT5
        Ismael Nayif Ismael Ismael
        Asesores Expertos
        Corona Trading Crown, Asesores Expertos para Meta Trader 5 Ultra Global Invest Hub Crown AI es un algoritmo complejo y novedoso que utiliza la Inteligencia Artificial en combinación con el análisis técnico tradicional para predecir los movimientos del mercado. Este Asesor Experto hace uso de Redes Neuronales Recurrentes, específicamente células de Memoria de Largo Plazo, que son entrenadas usando datos de indicadores de análisis técnico. A través de este método, el EA es capaz de aprender qué i
        Kemet Pro Gold Scaping
        Ibrahim Murad Ibrahim Awad
        5 (4)
        Asesores Expertos
        KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmente para operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5 REQUISITOS DEL SISTEMA Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolo principal: XAUUSD Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar) No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado Marco tempora
        FREE
        BASTET19z
        Sorakrit Lueangtipayajun
        Asesores Expertos
        Este EA se basa en una estrategia de inversión de las Bandas de Bollinger. Detecta automáticamente los retrocesos de precios en la banda de Bollinger superior o inferior y abre operaciones en la dirección del rebote esperado. El sistema calcula dinámicamente los niveles óptimos de toma de beneficios (TP) basándose en la volatilidad y estructura recientes del mercado, asegurando una captura de beneficios eficiente sin intervención manual. Resultados en vivo (6 meses): +125,52% de beneficio, 20
        Super Rebate Mix System
        Mr Punnatorn Tunbee
        Asesores Expertos
        Los principios básicos de funcionamiento de EA tendrán 2 sistemas principales. 1. Apertura de orden temporizada. La apertura temporizada de órdenes significa que a la hora especificada el EA abrirá 1 orden de Compra y 1 orden de Venta. 2. Cuando el gráfico es fuerte, el EA recordará la velocidad del gráfico. es el número de puntos por segundo que se puede determinar Se puede establecer el número de órdenes en la función ( Loop Order ). El sistema de cierre de ordenes utiliza el sistema de trail
        OXI DCA machine
        Nickey Magale
        Asesores Expertos
        Oxi - Mean Reversion DCA Riser (MT5 Expert Advisor) Oxi es un Asesor Experto de MetaTrader 5 totalmente automatizado que combina la lógica avanzada de la reversión a la media con el promediado estratégico del coste del dólar (DCA) para ayudarle a hacer crecer su cuenta de forma constante. Diseñado para trabajar a través de múltiples pares de divisas utilizando el análisis adaptativo y la gestión inteligente del comercio, Oxi ofrece una alta tasa de ganancias, controles flexibles, y la recup
        Gold Crown Pro
        Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
        3 (1)
        Asesores Expertos
        Gold Crown Pro - Asesor Experto de Cobertura Adaptativa para XAUUSD (H1) Descripción del producto Gold Crown Pro es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio XAUUSD en el marco de tiempo H1. Combina un mecanismo de cobertura adaptable, ejecución de órdenes sensible a la volatilidad y reglas predefinidas de gestión de riesgos. El sistema funciona de forma totalmente automática y no utiliza martingala ni escalado de posiciones de rejilla. El EA ofrece tres perfiles operativos pa
        Hamster Scalping mt5
        Ramil Minniakhmetov
        4.71 (234)
        Asesores Expertos
        Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
        R1 Deep Seek EA
        Canberk Dogan Denizli
        Asesores Expertos
        R1 Deep Seek EA: ¡la solución definitiva para operaciones de precisión! Si busca un enfoque de operaciones altamente eficiente, consistente y sostenible en el mercado Forex, combinado con un sistema avanzado de promedios impulsado matemáticamente, entonces R1 Deep Seek EA es la solución perfecta para usted. ¿Qué hace que R1 Deep Seek EA sea único? R1 Deep Seek EA está diseñado con una estrategia inteligente que ejecuta operaciones precisas y calculadas. Coloca múltiples órdenes de compra y ve
        Gold Extreme Furious
        Aercio Dos Santos Da Silva
        Asesores Expertos
        Aquí está la traducción completa al inglés de su texto: --- ### **Principio de funcionamiento** El **Golden Extreme Furious EA** es un sistema inteligente de recuperación y acumulación de compras (BUY Recovery Grid) especialmente desarrollado para el **XAUUSD (Oro)**. Combina un análisis técnico avanzado (utilizando los indicadores AO y AC de Bill Williams) con un sistema inteligente de gestión de órdenes que siempre tiene como objetivo cerrar los ciclos de trading con beneficios, incluso de
        MadoCryptoXPro
        Mohamad Taha
        Asesores Expertos
        Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
        Los compradores de este producto también adquieren
        Quantum Queen MT5
        Bogdan Ion Puscasu
        4.98 (379)
        Asesores Expertos
        ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
        Zenox
        PETER OMER M DESCHEPPER
        4.65 (20)
        Asesores Expertos
        Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
        Mad Turtle
        Gennady Sergienko
        4.56 (75)
        Asesores Expertos
        Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
        Aura Ultimate EA
        Stanislav Tomilov
        4.84 (83)
        Asesores Expertos
        Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
        AI Forex Robot MT5
        MQL TOOLS SL
        4.44 (64)
        Asesores Expertos
        AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
        Big Forex Players MT5
        MQL TOOLS SL
        4.74 (129)
        Asesores Expertos
        Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
        Syna
        William Brandon Autry
        5 (17)
        Asesores Expertos
        BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
        Aura Black Edition MT5
        Stanislav Tomilov
        4.36 (50)
        Asesores Expertos
        Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
        Remstone
        Remstone
        5 (8)
        Asesores Expertos
        Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
        Ultimate Breakout System
        Profalgo Limited
        5 (28)
        Asesores Expertos
        IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
        Nano Machine
        William Brandon Autry
        5 (4)
        Asesores Expertos
        VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
        Quantum Baron
        Bogdan Ion Puscasu
        4.79 (39)
        Asesores Expertos
        EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
        Quantum Bitcoin EA
        Bogdan Ion Puscasu
        4.81 (119)
        Asesores Expertos
        Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
        ARIA Connector EA
        Martin Alejandro Bamonte
        2.56 (25)
        Asesores Expertos
        Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
        Bitcoin Robot MT5
        MQL TOOLS SL
        4.54 (136)
        Asesores Expertos
        El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
        XG Gold Robot MT5
        MQL TOOLS SL
        4.2 (91)
        Asesores Expertos
        El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
        Stock Indexes EA MT5
        MQL TOOLS SL
        4.79 (19)
        Asesores Expertos
        Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
        HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
        Martin Alejandro Bamonte
        2.43 (7)
        Asesores Expertos
        HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
        AiQ
        William Brandon Autry
        4.86 (36)
        Asesores Expertos
        AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
        Aura Neuron MT5
        Stanislav Tomilov
        4.83 (58)
        Asesores Expertos
        Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de g
        Bonnitta EA MT5
        Ugochukwu Mobi
        3.3 (20)
        Asesores Expertos
        Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
        Burning Grid
        Magma Software Solutions UG
        4.59 (29)
        Asesores Expertos
        Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power con Riesgo Adaptativo Opere hasta 35 pares de divisas simultáneamente con selección inteligente de estrategias, perfiles de riesgo flexibles y control dinámico del drawdown. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Últimos Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Comunidad: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Vídeos: https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mis Ases
        Waka Waka EA MT5
        Valeriia Mishchenko
        4.13 (40)
        Asesores Expertos
        EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
        Mean Machine
        William Brandon Autry
        4.92 (39)
        Asesores Expertos
        Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
        KT Gold Nexus EA MT5
        KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
        5 (2)
        Asesores Expertos
        KT Gold Nexus EA es un sistema de trading profesional diseñado para el mercado spot del oro (XAUUSD). Desarrollado utilizando datos históricos de alta precisión, ha sido sometido a rigurosas pruebas de estrés y verificaciones de robustez en diferentes regímenes y ciclos del mercado. Aprovechando técnicas algorítmicas avanzadas, incluidas optimizaciones basadas en aprendizaje automático, este EA está diseñado para la viabilidad a largo plazo. Opera exclusivamente en la dirección de compra. El tra
        Nexus EA Forex MT5
        Enrique Enguix
        4.43 (21)
        Asesores Expertos
        NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
        Avalut Gold X1
        Danijel Plesa
        Asesores Expertos
        Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
        Silicon Ex mt5
        Nadiya Mirosh
        Asesores Expertos
        "Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
        Bitcoin Robot Grid MT5
        MQL TOOLS SL
        4.67 (46)
        Asesores Expertos
        Bitcoin Robot Grid MT5 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
        OrionXAU
        Pierre Paul Amoussou
        5 (1)
        Asesores Expertos
        OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq . Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad. Mercados principales compatibles • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Arquitectura de doble estrategia 1. Scalping • Operativa intradía • Exposición breve • Optimizado para movimientos pequeños • Estricto control del riesgo 2. Swing Trading • Captura de tendencias prolongadas •
        Otros productos de este autor
        Gold Titan King Scalper
        Dodong Christian Arnon
        Indicadores
        Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
        Advanced SMC Indicator
        Dodong Christian Arnon
        Indicadores
        Indicador de conceptos de dinero inteligente - Sistema profesional de trading TIC/SMC Transforme sus operaciones con el análisis de dinero inteligente de nivel institucional Libere el poder de las metodologías Smart Money Concepts (SMC) e Inner Circle Trader (ICT) con este indicador avanzado que identifica zonas de entrada de alta probabilidad y establece de forma inteligente objetivos de Take Profit en el siguiente Punto de Interés (POI). Deje de adivinar dónde salir de sus operaciones: ¡dej
        Filtro:
        No hay comentarios
        Respuesta al comentario