Advanced ORBS
- Asesores Expertos
- Dodong Christian Arnon
- Versión: 3.0
- Activaciones: 5
🌟USE M1 TIME FRAME ONLY,PLEASE CHECK COMMENTS FOR THE INSTRUCTIONS
🌟USE THE SAME SETTING AND TIME FRAME FOR GOLD AND USDJPY💎Broker Recomendado > https://tickmill.link/3Y1QeAK
https://icmarkets.com/?camp=76649
💎 LA NUEVA GENERACIÓN DE BREAKOUT TRADING
ADVANCED OPENING RANGE BREAKOUT STRATEGY (ORBS )es un revolucionario Asesor Experto en Ruptura de Rango de Apertura (ORB) que combina el análisis inteligente de la acción del precio con una estricta gestión del riesgo. A diferencia de los sistemas de ruptura tradicionales que persiguen cada movimiento, este EA emplea una LÓGICA DE CONFIRMACIÓN INTELIGENTE, esperando pacientemente a que se produzcan retests antes de ejecutar las operaciones.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
🎯 NO HAY QUE ESPERAR MUCHO PARA OBTENER BENEFICIOS
- Objetivo: 5% - 10% DE BENEFICIO DIARIO
- Trading de ritmo rápido con objetivos de beneficios configurables
- Seguimiento automático del objetivo de beneficio diario (por defecto 20%)
- Función de pausa automática después de alcanzar los objetivos diarios
CONFIRMACIÓN INTELIGENTE DE REANÁLISIS
¡Este NO es el típico EA de ruptura!
Mientras que la mayoría de los sistemas de ruptura se apresuran a operar en el momento en que el precio rompe un nivel, ADVANCED ORBS emplea una sofisticada estrategia de confirmación:
✅ ESPERA EL RETORNO - El precio debe retornar y confirmar el nivel de ruptura
✅ BUFFERS DE CONFIRMACIÓN - Zonas separadas de compra/venta (por defecto 10 puntos)
✅ NO FALSOS BREAKOUTS - Filtra los movimientos débiles del precio
✅ SMART ENTRY TIMING - Sólo entra cuando la convicción está probada.
La diferencia: Otros EAs entran inmediatamente en la ruptura → quedan atrapados por movimientos falsos. ORBS AVANZADO espera al retest → entra con confirmación → ¡mayor tasa de ganancias!
📊 ¡EL ÚNICO SISTEMA DE BREAKOUT QUE FUNCIONA EN M1!
- Arquitectura Única: Utiliza ORB de timeframe superior (H8 por defecto) para la dirección.
- Ejecución en el marco de tiempo inferior: Puede operar en M1, para entradas precisas
- Combinación perfecta: Perspectiva estratégica + ejecución táctica
🛡️ SIN MARTINGALA | SIN COBERTURA | SIN RIESGOS
Sistema de ejecución inteligente único y puro
Lo que hace que este EA SEGURO:
🚫 NO MARTINGALE - Cada operación es independiente, no hay promedios de posición
🚫 NO GRID TRADING - No hay múltiples órdenes pendientes esperando para atraparte
🚫 NO HEDGING - Comercio direccional limpio sólo
🚫 NO OVERTRADING - Una operación por configuración de ruptura.
✅ S INGLE POSITION MANAGEMENT - Una operación a la vez por dirección
✅ FIXED LOT SIZING - Basado en el porcentaje de capital (0.01% por cada $100 por defecto)
✅ PROPER STOP LOSS - Cada operación protegida (200 puntos por defecto)
✅ TAKE PROFIT TARGETS - Objetivos de beneficio claros (500-1000 puntos por defecto)
🎛️ CONTROLES EXHAUSTIVOS DE LAS OPERACIONES
Gestión de entradas
- Permitir operaciones decompra - Activar/desactivar posiciones largas
- Permitir operaciones de venta - Activar/desactivar posiciones cortas
- Número Mágico - Identificador único para configuraciones multi-EA
- ORB Timeframe - Periodo de referencia personalizable (H8 por defecto)
Parámetros de riesgo
- Lote % - Porcentaje de capital por operación (0,00001% por defecto)
- Stop Loss - Nivel de protección en puntos (500 por defecto)
- Take Profit - Nivel objetivo en puntos (1000 por defecto)
- Max Spread - Evita operar en malas condiciones (30 puntos)
Zonas Buffer (Ajustes de Confirmación)
- Buy Buffer - Puntos por encima de la ruptura para confirmación de compra (10 puntos)
- Buffer de Venta - Puntos por debajo de la ruptura para confirmación de venta (10 pts)
Sistema Trailing Stop
- Activación del Trail - Inicio del trailing después de X puntos de beneficio (75 pts)
- Paso de seguimiento - Distancia a mantener desde el precio actual (3 puntos)
- Protección dinámica - Bloquea los beneficios a medida que la operación se mueve favorablemente
🛡️ SISTEMAS AVANZADOS DE PROTECCIÓN
1️⃣ FILTRO DE NOTICIAS DE ALTO IMPACTO
ESTRICTA PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN DURANTE EVENTOS DE VOLATILIDAD
Bloquea automáticamente la negociación durante las principales publicaciones económicas:
- Nóminas no agrícolas de EE.UU. (NFP)
- Decisiones del FOMC sobre tipos de interés
- Informes de IPC/Inflación
- Publicación del PIB
- Anuncios de los bancos centrales
Ajustes configurables:
- Minutos antes de la noticia (60 por defecto)
- Minutos después de las noticias (60 por defecto)
- Protege de picos imprevisibles
2️⃣ CONTROL Y PROTECCIÓN DE LA DIFUSIÓN
Análisis de diferenciales en tiempo real:
- Rastrea la línea de base normal del diferencial
- Detecta la ampliación del diferencial al instante
- BLOQUEA LA NEGOCIACIÓN cuando el diferencial supera los niveles de seguridad
- Multiplicador de diferencial máximo (2,0 veces el normal)
- Evita la manipulación del broker durante las noticias
3️⃣ CONTROL DE DESLIZAMIENTO
Protección de ejecución de grado militar:
- Máximo deslizamiento permitido (20 puntos por defecto)
- Verifica el precio de ejecución tras la orden
- Registra advertencias de deslizamiento excesivo
- Rechaza operaciones con ejecuciones desfavorables
4️⃣ SISTEMA DE OBJETIVO DE BENEFICIO DIARIO
Protección automática de beneficios:
- Establece el % de objetivo de beneficio diario (20% por defecto)
- EA auto-pausa después de alcanzar el objetivo
- Ajuste de la hora de reanudación (1 AM por defecto)
- Evita la devolución de beneficios
📊 PANEL DE ESTADÍSTICAS PROFESIONALES
Panel de control de seguimiento en tiempo real
Indicadores visuales:
- ✅ Verde = Seguro para operar
- 🟡 Amarillo = Acercándose a los límites
- 🔴 Rojo = Negociación bloqueada
- 🟨 Oro = Objetivo alcanzado
🎯 ESTRATEGIA DE RUPTURA DEL RANGO DE APERTURA (ORBE) EXPLICADA
Cómo funciona:
1. Identificación del rango
- EA monitorea la acción del precio en el marco de tiempo seleccionado (M1)
- Identifica el máximo y el mínimo del periodo de referencia
- Crea el "Rango de Apertura" (ORB)
2. Detección de ruptura
- Vigila el cierre del precio por encima del máximo de ORB (ruptura alcista)
- Vigila el cierre del precio por debajo del mínimo ORB (ruptura bajista)
- Confirma la ruptura al cierre de la vela (sin señales falsas)
3. 3.Fase de reevaluación y confirmación ⭐ CARACTERÍSTICA ÚNICA
- Configuración de compra: El precio rompe por encima del máximo de ORB, luego vuelve a probar (retrocede dentro del búfer de compra).
- Configuración de venta: El precio rompe por debajo del mínimo de ORB, luego vuelve a probar (repunta dentro de la reserva de venta).
- Este retesteo confirma el compromiso comprador/vendedor
- Elimina el 70% de las falsas rupturas.
4. Ejecución inteligente
- Sólo entra cuando el precio confirma el nivel de ruptura
- Coloca stop loss y take profit inmediatamente
- Activa el trailing stop cuando se alcanza el umbral de beneficios
- Una posición por dirección como máximo
🚀 POR QUÉ ADVANCED ORBS SUPERA A OTROS EAs DE ROTURA
|Características
|EAs de ruptura tradicionales
|ORBS AVANZADOS
|Lógica de entrada
|Inmediata a la ruptura
|Espera la confirmación del retest
|Señales falsas
|Alta (60-70%)
|Baja (20-30%)
|M1 Trading
|❌ No es posible
|✅ Optimizado para M1
|Protección de noticias
|Básica o ninguna
|Filtro avanzado de alto impacto
|Control de difusión
|Límite fijo
|Límite dinámico + multiplicador
|Protección contra deslizamiento
|Ninguna
|Verificación estricta
|Objetivo de beneficio
|Control manual
|Objetivo diario automático
|Estadísticas
|básico
|Cuadro de mandos profesional en tiempo real
|Gestión del riesgo
|A menudo utiliza martingala
|Sólo una posición
CONFIGURACIÓN RECOMENDADA
POR FAVOR, COMPRUEBE EN LOS COMENTARIOS
⏰ PLAZOS ÓPTIMOS
⚙️ REQUISITOS TÉCNICOS
- Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
- Depósito mínimo: $100 (recomendado $500+)
- VPS: Recomendado para operar 24/7
- Tipo de Broker: ECN/RAW spread preferido con spread no superior a 10 puntos
- Spread máximo: Menos de 20 puntos durante la negociación
- Ejecución: Corredores de ejecución de mercado
🎓 F ORMACIÓN Y ASISTENCIA
Entender la estrategia
- ORB captura el impulso posterior a la apertura
- La confirmación del retesteo filtra las configuraciones débiles
- El enfoque multitemporal añade precisión
- El filtro de noticias protege el capital
⚠️ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Operar con divisas implica un riesgo sustancial de pérdida. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Opere sólo con dinero que pueda permitirse perder. Este EA es una herramienta de ayuda en la toma de decisiones, no garantiza beneficios. Pruebe siempre a fondo en cuentas demo antes de utilizar dinero real.
El objetivo de "5%-10% de beneficio diario" es un objetivo potencial basado en condiciones óptimas, no una garantía. Los resultados reales dependen de las condiciones del mercado, la calidad del broker, la configuración utilizada y muchos otros factores.