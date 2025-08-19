Croesus Gold EA MT4

Introducción al producto Croesus Gold EA
Croesus Gold EA es una herramienta profesional de trading automatizado desarrollada específicamente para la plataforma de trading MetaTrader 4 (MT4). Se centra principalmente en el instrumento de negociación XAUUSD (oro) y está altamente optimizado para escenarios de gráficos de 5 minutos (M5), con el objetivo de proporcionar a los operadores soluciones de negociación automatizadas eficientes y precisas. Dadas las características de las frecuentes fluctuaciones a corto plazo del precio del oro y el rápido ritmo del mercado, este EA sustituye la supervisión y el funcionamiento manuales mediante una lógica de negociación sistemática. Para los operadores que buscan aprovechar las pequeñas oportunidades de beneficio en las condiciones del micromercado del oro y persiguen la eficiencia de la negociación de alta frecuencia, Croesus Gold EA se erige como una opción ideal para el comercio de oro.
Información de configuración
- Par de operaciones: XAUUSD (Oro/Dólar estadounidense)
- Marco temporal: M5 (5 minutos)
- Depósito mínimo: 200 USD
- Requisito de apalancamiento: 1:100 o superior
- Brokers recomendados: Es aconsejable elegir brokers con spreads bajos (por ejemplo, IC Markets), dando prioridad a las cuentas ECN

- Otras Recomendaciones: Se recomienda utilizar un VPS para garantizar una operativa ininterrumpida 24/7

Sin uso de funciones futuras, sin sobreajustes y sin ningún tipo de comportamiento fraudulento.

¿Listo para entrar en el mercado del oro con Croesus Gold EA? ¡Comience su viaje de comercio ahora!
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo a través del Foro MQL5.
Comentarios
shuaiguo331
28
shuaiguo331 2025.12.05 03:40 
 

用了一星期量化 稳定盈利 非常值得推荐

Layolis74
26
Layolis74 2025.10.12 13:13 
 

Hola, es el mejor asesor que he probado. Muy rentable en cuentas con alto apalancamiento. En cuentas con bajo apalancamiento puedes llegar a necesitar mucho capital, pero aún así es rentable. Propongo al autor que haga un archivo set para estas cuentas con apalancamiento bajo, como por ejemplo ejecutar entre una y tres operaciones máximo a la vez con un micro profit moderado o bajo y un stop loss general. Gracias al autor por este buen trabajo.

ChiYuan
22
ChiYuan 2025.09.26 12:55 
 

Despite the high spreads on the platform, I still managed to achieve a 30% profit within a week. Although it is generally advised not to trade gold assets during news events, the performance of the EA indicates that it does have a certain ability to withstand news-related risks.I had some doubts before, but the author would always help me solve them. Now it's running with a weekly return of 30% and still going strong.

Respuesta al comentario