Croesus Gold EA MT4

Introducción al producto Croesus Gold EA

Croesus Gold EA es una herramienta profesional de trading automatizado desarrollada específicamente para la plataforma de trading MetaTrader 4 (MT4). Se centra principalmente en el instrumento de negociación XAUUSD (oro) y está altamente optimizado para escenarios de gráficos de 5 minutos (M5), con el objetivo de proporcionar a los operadores soluciones de negociación automatizadas eficientes y precisas. Dadas las características de las frecuentes fluctuaciones a corto plazo del precio del oro y el rápido ritmo del mercado, este EA sustituye la supervisión y el funcionamiento manuales mediante una lógica de negociación sistemática. Para los operadores que buscan aprovechar las pequeñas oportunidades de beneficio en las condiciones del micromercado del oro y persiguen la eficiencia de la negociación de alta frecuencia, Croesus Gold EA se erige como una opción ideal para el comercio de oro.

Información de configuración

- Par de operaciones: XAUUSD (Oro/Dólar estadounidense)

- Marco temporal: M5 (5 minutos)

- Depósito mínimo: 200 USD

- Requisito de apalancamiento: 1:100 o superior

- Brokers recomendados: Es aconsejable elegir brokers con spreads bajos (por ejemplo, IC Markets), dando prioridad a las cuentas ECN

- Otras Recomendaciones: Se recomienda utilizar un VPS para garantizar una operativa ininterrumpida 24/7 Sin uso de funciones futuras, sin sobreajustes y sin ningún tipo de comportamiento fraudulento.

¿Listo para entrar en el mercado del oro con Croesus Gold EA? ¡Comience su viaje de comercio ahora!

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo a través del Foro MQL5.