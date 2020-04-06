Algoritmo inteligente de trading por impulso con riesgo gestionado y control dinámico de series de operaciones.

Monitoreo : https://www.mql5.com/es/signals/2347041 — solicitar archivos establecidos a través de mensajes privados.

Cómo funciona PulseX

PulseX EA es un sistema de trading por impulso independiente y completamente optimizado, diseñado para operar con una amplia gama de pares de divisas. El asesor analiza la microestructura del mercado e identifica los momentos en que el precio forma un impulso a corto plazo y luego se desacelera. Este modelo se diferencia de los sistemas de rebote clásicos: PulseX analiza rangos de precios con fluctuaciones suaves, identificando los momentos en que el precio se desvía constantemente de su dinámica a largo plazo. Este enfoque garantiza entradas tranquilas y seguras, así como un funcionamiento igualmente correcto en cualquier par de divisas.

El asesor ha sido probado y optimizado para los 28 pares principales de Forex, incluidos los cruces USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD y JPY.

Características principales de PulseX

• Detección inteligente de impulsos del mercado y desaceleración instantánea.

• Sistema simple de "entrada única — SL/TP fijo" o construcción fluida de una serie de posiciones con un stop loss general fijo.

• Take profit adaptativo que responde a la volatilidad y la dirección de las microtendencias.

• Configuración sencilla y funcionamiento autónomo 24 horas al día, 7 días a la semana.

• Sistema de control de riesgos confiable: cada transacción o serie de transacciones está estrictamente limitada por un SL estricto.

• Preferido para operaciones estables durante varios meses con baja reducción.

Requisitos técnicos

• Marco temporal: M5

• Pares: Cualquier par de divisas

• Tipo de cuenta: Cualquier cuenta de cobertura

• Preferiblemente: Cuentas ECN con spread bajo

• Swaps: Las condiciones favorables aumentan la sostenibilidad del trading a largo plazo

Consejos comerciales

• La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.

• El uso de múltiples pares aumenta la carga de capital: asigne al menos $300 por par.

• El asesor está optimizado para cualquier moneda, pero los mejores resultados se pueden esperar en cruces de baja volatilidad (sin JPY).

• PulseX es un algoritmo de par único: instálelo en múltiples gráficos solo de manera consciente, controlando el riesgo general.

Si tienes alguna pregunta sobre PulseX, escríbeme en mensajes privados.