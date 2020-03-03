EXCLUSIVAMENTE, SÓLO EN MQL5

Trading Automatizado Profesional para XAUUSD (Oro) en el Marco de Tiempo M5

Barracuda Scalper EA es un asesor experto diseñado para operar con XAUUSD (Oro) en el marco temporal de 5 minutos (M5). Emplea una estrategia de scalping basada en rupturas con una estricta gestión del riesgo, ofreciendo un rendimiento constante sin depender de métodos de alto riesgo como Martingala o Grid trading.

Importante : Utilice una cuenta con spread bajo para obtener un rendimiento óptimo. Después de la compra, póngase en contacto con el vendedor a través de mensajería MQL5 para obtener instrucciones de configuración.

¿Por qué elegir Barracuda Scalper EA?

Sin Estrategias Peligrosas : Evita métodos arriesgados como Martingala o Rejilla.

: Evita métodos arriesgados como Martingala o Rejilla. Compatibilidad con Brokers : Funciona con la mayoría de los brokers que ofrecen spreads bajos.

: Funciona con la mayoría de los brokers que ofrecen spreads bajos. Facilidad de uso: Simplemente conéctelo al gráfico y déjelo funcionar.

Este EA es ideal para los traders que buscan una forma segura y automatizada de operar con oro con mínima intervención manual, riesgo controlado y niveles inteligentes de stop loss/take profit.





Para obtener orientación sobre la configuración o preguntas, póngase en contacto con el vendedor a través de mensajería MQL5.