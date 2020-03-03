Barracuda Scalper
- Asesores Expertos
- Aleksandr Makarov
- Versión: 1.11
- Activaciones: 7
EXCLUSIVAMENTE, SÓLO EN MQL5
Trading Automatizado Profesional para XAUUSD (Oro) en el Marco de Tiempo M5
Barracuda Scalper EA es un asesor experto diseñado para operar con XAUUSD (Oro) en el marco temporal de 5 minutos (M5). Emplea una estrategia de scalping basada en rupturas con una estricta gestión del riesgo, ofreciendo un rendimiento constante sin depender de métodos de alto riesgo como Martingala o Grid trading.
Importante: Utilice una cuenta con spread bajo para obtener un rendimiento óptimo. Después de la compra, póngase en contacto con el vendedor a través de mensajería MQL5 para obtener instrucciones de configuración.
Características principales
- Estrategia Segura y Estable: Sin técnicas Martingale o Grid.
- Entradas Breakout Inteligentes: Identifica niveles de comercio de alta probabilidad.
- Horario flexible: Ajustable para adaptarse a las condiciones óptimas del mercado.
- Gestión automatizada del riesgo: El tamaño de los lotes se calcula en función del saldo de la cuenta y del stop loss.
- Protección Trailing Stop: Asegura los beneficios minimizando el riesgo.
- Cuadro de mandos profesional: Control en tiempo real del saldo, el capital y el rendimiento.
Opciones recomendadas
- Símbolo: XAUUSD (Oro)
- Marco temporal: M5 (gráfico de 5 minutos)
- Capital mínimo: $100+
- Configuración: Ajustes: Ajustes por defecto, se recomienda cambiar el riesgo a un porcentaje del saldo.
¿Por qué elegir Barracuda Scalper EA?
- Sin Estrategias Peligrosas: Evita métodos arriesgados como Martingala o Rejilla.
- Compatibilidad con Brokers: Funciona con la mayoría de los brokers que ofrecen spreads bajos.
- Facilidad de uso: Simplemente conéctelo al gráfico y déjelo funcionar.
Este EA es ideal para los traders que buscan una forma segura y automatizada de operar con oro con mínima intervención manual, riesgo controlado y niveles inteligentes de stop loss/take profit.
Comience hoy mismo
¡Comience a operar eficientemente con el EA NeonScalper! Para obtener orientación sobre la configuración o preguntas, póngase en contacto con el vendedor a través de mensajería MQL5.